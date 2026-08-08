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В Украине почти не осталось целых ТЭС: тревожное заявление Зеленского

Константин Пономарев
8 августа 2026, 16:56
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Владимир Зеленский заявил, что российские удары почти полностью разрушили тепловую генерацию Украины, усложнив подготовку к отопительному сезону.
В Украине почти не осталось целых ТЭС
В Украине почти не осталось целых ТЭС / Коллаж Главред, фото: Офис Президента Украины, AFP

Вы узнаете:

  • Что происходит с украинской энергетикой после атак РФ
  • Как разрушение энергетики повлияет на отопительный сезон
  • Почему подготовка к зиме стала еще сложнее

Российские массированные удары по энергетической инфраструктуре привели к тому, что в Украине практически не осталось неповрежденных тепловых электростанций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга в Белграде, подчеркнув, что страна готовится к новому отопительному сезону в крайне тяжелых условиях.

видео дня

Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетики

По словам главы государства, российские атаки нанесли критический ущерб украинской энергосистеме. Практически все тепловые электростанции получили повреждения, что существенно осложняет подготовку к зимнему периоду.

"В Украине фактически не осталось ни одной целой тепловой электростанции", - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетики
Зеленский рассказал о масштабах разрушений энергетики / Фото: Офис Президента Украины

Президент отметил, что последствия ударов по энергетическим объектам ощущаются по всей стране, а восстановление инфраструктуры остается одной из главных задач.

Украина готовится к сложной зиме

Зеленский подчеркнул, что очередной отопительный сезон пройдет в условиях серьезных вызовов, вызванных разрушением энергетических объектов.

"Из-за российских ударов Украина вступает в очередную зиму в чрезвычайно сложных условиях", - сказал президент.

Несмотря на это, власти продолжают работу над восстановлением энергосистемы и поиском решений, которые помогут обеспечить стабильное прохождение холодного периода.

Украина усиливает международное сотрудничество

Президент сообщил, что Киев намерен расширять взаимодействие с зарубежными партнерами в энергетической сфере. В частности, обсуждается развитие сотрудничества с Сербией.

Президент Сербії Александр Вучич
Украина усиливает международное сотрудничество / Скриншот

Кроме того, Зеленский призвал ускорить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя странами, отметив важность укрепления экономических и энергетических связей.

Также глава государства подчеркнул, что Украина продолжает добиваться справедливого завершения войны и одновременно работает над усилением устойчивости своей энергетической системы.

Смотрите в видео о том, как проходила встреча Зеленского и Вучича в Белграде:

Будут ли отключения света из-за жары - эксперт оценил готовность энергосистемы

Несмотря на новую волну сильной жары, массовых отключений электроэнергии в Украине в ближайшие дни не ожидается. По оценке эксперта, энергосистема обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить период повышенного потребления без серьезных сбоев. Об этом сообщил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

Повышение температуры традиционно приводит к росту потребления электроэнергии из-за активного использования кондиционеров и другой климатической техники. В то же время, по словам Игнатьева, нынешняя ситуация не дает оснований говорить о критических рисках.

"Энергосистема справится. Здесь нет таких существенных проблем... То есть не нужно сейчас нагнетать какие-то тяжелые ситуации", - отметил Игнатьев.

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика Главред

Особое внимание эксперт уделил подготовке энергетической инфраструктуры к летним пиковым нагрузкам. По его словам, профильные службы проводят комплекс технических мероприятий, чтобы снизить вероятность аварий и обеспечить стабильную работу сетей.

"Мы выполняем очень большой объем работ для того, чтобы у нас не было отключений электроснабжения, не было серьезных проблем в узких местах и на других релейных объектах", - сказал Игнатьев.

Прогнозы отключений света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп отказался передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. В сообщениях зарубежных СМИ говорится, что у США пока нет возможности предоставить необходимое количество вооружения, в частности нет ракет Patriot для немедленной передачи Украине.

Военный Андрей Онистрат оценил вероятность отсутствия света и отопления этой зимой в 95%. Он призвал готовиться и посоветовал украинцам уже сейчас приобрести генераторы и аккумуляторы. Онистрат отметил, что спрос на соответствующее оборудование может резко вырасти ближе к зиме и привести к его дефициту.

Кирилл Буданов назвал единство общества главным условием выживания зимой и призвал сохранить внутреннюю стойкость. Буданов добавил, что впереди сложный отопительный сезон и к нему нужно готовиться.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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