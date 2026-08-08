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Дочь Орбакайте стала умопомрачительно высокой: выше всех

Алена Кюпели
8 августа 2026, 17:45
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Дочь Орбакайте Клавдия стала очень высокого роста.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте прогулялась с детьми/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кратко:

  • Как выглядела дочь Орбакайте
  • С кем она появилась

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину и переехала с семьей жить в США, поделилась кадрами, где видно, как сильно выросла ее младшая дочь Клавдия.

Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня
Орбакайте вывела в свет высоченную дочь
Орбакайте вывела в свет высоченную дочь / Скриншот

На видео, Орбакайте гордо шагает вместе со своими тремя детьми: с сыном от Владимир Преснякова, с сыном от чеченского бизнесмена и дочкой. В ролике видно, насколько ее младшая дочь сильно выросла и насколько отличается ростом от своих братьев.

Орбакайте вывела в свет высоченную дочь
Орбакайте вывела в свет высоченную дочь / Скриншот

Кроме того, девушка на голову выше и своей матери, рост которой составляет 173 сантиметра.

Орбакайте вывела в свет высоченную дочь
Орбакайте вывела в свет высоченную дочь / Скриншот

Отметим, что рост отца девушки Михаила Земцова составляет почти 2 метра, а именно 198 сантиметров.

Свое видео Орбакайте подписала простым: "Мои верные друзья".

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О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте - советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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