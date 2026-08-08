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Не Путин: Лукашенко назвал неожиданную причину войны РФ против Украины, что известно

Юрий Берендий
8 августа 2026, 18:16
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По мнению белорусского диктатора, причиной войны стало не российское вторжение и аннексия территорий.

Не Путин: Лукашенко назвал неожиданную причину войны РФ против Украины, что известно
Лукашенко обвинил Украину в войне - о Путине не сказал ни слова / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Лукашенко обвинил Украину в коррупции, которая якобы привела к войне
  • Диктатор не упомянул об ответственности России за агрессию

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы началась из-за внутренних проблем, в частности коррупции и злоупотреблений. О решении руководства России начать войну, аннексию Крыма, вторжение российских войск на Донбасс и ответственности Кремля за агрессию он при этом не упомянул. Об этом сообщает государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

видео дня

7 августа во время общения с жителями Вилейского района Минской области Лукашенко озвучил собственное видение того, как, по его мнению, можно избежать войны. Он связал стабильность государства прежде всего с трудом и благосостоянием населения.

"Надо работать самим. Хлеб соберем, вспашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию - будет мир", - заявил Лукашенко.

Далее белорусский диктатор привёл Украину в качестве примера, объясняя белорусским чиновникам опасность злоупотреблений. По его словам, накопление личного богатства на фоне проблем в государстве якобы может привести к масштабному конфликту.

"Поверьте моему опыту, война в Украине начиналась не с каких-то проблем, а с воровства, с коррупции. Когда лгали, брали - страна богатая, карманы набивали. И дошли до войны, не поделили", - заявил Лукашенко.

Таким образом белорусский диктатор Лукашенко, предоставивший территорию Беларуси стране-агрессору России для наступления на Киев и другие регионы, фактически представил начало полномасштабной войны как следствие внутренних процессов в Украине. При этом он не упомянул о приказе российского руководства начать широкомасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

"Лучше быть немного беднее, но без войны", - сказал соучастник российского вторжения в Украину.

Украина действует в вопросе Беларуси с позиции силы - комментарий военного эксперта

Беларусь отключила ретрансляторы, которые помогали российским дронам наносить удары по украинским городам, и это свидетельствует о готовности Минска учитывать возможности Киева. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов в интервью "Главреду".

По мнению эксперта, решение белорусских властей стало результатом давления со стороны Украины. В то же время реакция Москвы не заставила Минск вернуться к прежней позиции.

"Судя по заявлению Зеленского о том, что ретрансляторы для российских дронов отключены, он добился своего. Теперь Лукашенко, в общем, у нас на коротком поводке", - отметил Жданов.

Отдельно Жданов обратил внимание на различия в подходах Александра Лукашенко и Владимира Путина к оценке военных рисков. По его словам, белорусский лидер осознает, какими могут быть последствия прямого противостояния с Украиной.

Показательным эксперт считает заявление Лукашенко о возможных экономических последствиях для Беларуси в случае украинских ударов. При этом даже жесткая реакция главы МИД РФ Сергея Лаврова не изменила решение Минска относительно ретрансляторов.

В такой ситуации Киев, по оценке Жданова, уже располагает достаточными рычагами, чтобы влиять на поведение белорусских властей. Он считает, что Минск вынужден учитывать возможность расширения географии украинских ударов.

"Лукашенко, видя масштабность ударов, прекрасно всё понимает. Он осознает, что однажды наши дроны полетят не на восток, а на север. Если мы за одну атаку столько всего уничтожаем на российской территории, то в Беларуси мы уничтожим вообще всё", - добавил Жданов.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль требовал от Минска открыть новый фронт против Украины. Как сообщалось в статье WSJ, территория Беларуси может использоваться для массированных атак по украинским объектам. По данным источников, Москва рассматривала Беларусь как площадку для расширения линии фронта и отвлечения резервов ВСУ.

Институт изучения войны (ISW) заявил об усилении давления на режим Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины. Аналитики отмечали, что шантаж и давление на Лукашенко проявляются через требования открытия доступа к территории и экономические рычаги влияния. Отмечалось, что Москва использует угрозы сокращения финансовой поддержки для давления на белорусское руководство.

Впоследствии Александр Лукашенко сообщил о контактах с представителями президента Украины и обосновал отказ Минска от прямого вмешательства в войну. По его словам, представители Зеленского посещали Минск, и стороны обсуждали вопросы безопасности и перспективы дальнейших отношений.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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