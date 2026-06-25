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Кремль шантажирует Лукашенко, требуя участия в войне против Украины — ISW

Руслана Заклинская
25 июня 2026, 11:05
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Лукашенко пытается балансировать между требованиями Кремля и сохранением остатков независимости.
Кремль шантажирует Лукашенко, требуя участия в войне против Украины — ISW
Кремль хочет расширить участие Беларуси в войне / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • Россия оказывает давление на Лукашенко, чтобы Беларусь активнее помогала России в войне
  • Москва хочет использовать белорусскую территорию для запуска дронов
  • Лукашенко пытается балансировать и избегает прямого вступления в войну

Кремль усиливает давление на самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины. В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщила 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на российских и европейских чиновников, Кремль пытается добиться от Беларуси разрешения на более активное использование её территории для российских военных операций. Речь идет о возможности запуска беспилотников с территории Беларуси по Украине, а также о потенциальном расширении зоны давления на западном направлении, чтобы заставить Киев перебрасывать дополнительные силы к белорусской границе.

видео дня

По данным источников издания, Москва также использует экономические рычаги влияния. Бывший офицер российской разведки заявил WSJ, что Кремль якобы угрожает сокращением финансовой поддержки Беларуси в случае отказа от сотрудничества.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Несмотря на это, Лукашенко, по оценкам аналитиков, продолжает сопротивляться самым радикальным требованиям Кремля. Он воздерживается от прямого вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины и от массовой мобилизации граждан Беларуси для участия в войне. Также Минск, как отмечается, избегает полного повторения российской риторики в отношении Украины как "угрозы" для Беларуси.

В ISW отметили, что белорусское руководство пытается сохранить баланс между поддержкой со стороны России и формальным сохранением остатков суверенитета.

В то же время Москва продолжает рассматривать Беларусь как ключевой элемент в своей военной стратегии против Украины. Официальный Кремль, комментируя ситуацию, заявил, что Россия и в дальнейшем будет поддерживать Беларусь как союзника в сфере безопасности и экономики.

Откроет ли Беларусь новый фронт — мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, не согласится на прямое втягивание страны в войну против Украины, несмотря на заинтересованность России в более активном использовании белорусского направления.

"Путин, конечно, очень хотел бы использовать это направление. Но Лукашенко на это не пойдет. Он, несмотря на свою полную лояльность к России, не хочет втягивать белорусов в войну против Украины, потому что понимает, чем это может для него закончиться", — пояснил Рейтерович.

Эксперт отметил, что белорусский диктатор и в дальнейшем будет пытаться балансировать между поддержкой России и избеганием прямого участия в войне. По мнению Рейтеровича, Лукашенко даже не рискнет предоставить России территорию для запуска "Шахедов" или других атак по Украине.

Вовлечение Беларуси в войну — новости по теме

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Александр Лукашенко должен не словами, а делами прекратить помощь России в войне против Украины. По его словам, Украина неоднократно передавала Беларуси требования прекратить техническую поддержку, в частности демонтировать ретрансляторы, которые способствуют атакам российских дронов.

Кремль с начала 2026 года усилил давление на Александра Лукашенко, требуя расширить участие Беларуси в войне против Украины и предоставить территорию для новых российских операций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Как ранее сообщал Главред, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое непосредственное вовлечение Минска в войну повлечет за собой серьезные последствия для Беларуси. Он подчеркнул, что резкое обострение военной активности с территории Беларуси приведет к целенаправленным ударам по объектам на ее территории.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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