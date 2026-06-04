'Если он хочет дожить до пенсии': у Зеленского жестко обратились к Лукашенко

Советник Администрации президента оценил отношение белорусского общества к войне и объяснил, почему руководству Беларуси следует учитывать настроения граждан.

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У Зеленского жестко обратились к Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Подоляк:

Разведка фиксирует риски эскалации с территории Беларуси

На новые атаки из Беларуси Украина нанесет ответные удары

Вся белорусская территория находится в зоне досягаемости наших средств поражения

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое непосредственное втягивание Минска в войну будет иметь серьезные последствия, а Украина имеет достаточные возможности для поражения стратегических объектов на всей территории Беларуси. Об этом он заявил в интервью изданию"Зеркало", комментируя последнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси относительно его целей в Киеве.

По словам Подоляка, в случае агрессивных действий Беларуси против Украины нынешние демонстративные заявления и публичные жесты Лукашенко будут выглядеть несерьезно на фоне возможных последствий такого решения.

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"Во-первых: мы видим риски эскалации на северном направлении. Имеется в виду с территории Беларуси. Мы замечаем определенные действия, наша разведка их фиксирует. Это и передислокация определенных воинских частей, и максимально быстрое сооружение лагерей вдоль границы, [а также, — ред.] логистики, дорог и т. п. Что по этому поводу говорят наши военные? Они очень четко заявляют: если оттуда снова начнут запускать дроны, ракеты, значит, мы будем считать, что эта территория принимает активное участие в боевых действиях со всеми вытекающими последствиями. Последствия можно увидеть на территории Российской Федерации", — указал он.

Он подчеркнул, что Украина уже располагает отработанными технологиями для поражения целей на больших расстояниях. В качестве примера он привел ситуацию с российской нефтяной отраслью, которая регулярно подвергается ударам. По его мнению, учитывая географические особенности Беларуси, вся ее территория находится в зоне досягаемости соответствующих средств поражения, а в случае необходимости ключевые объекты могут стать целями.

В то же время Подоляк подчеркнул, что пока речь идет лишь о предупреждениях и риторике, а не о подготовке к конкретным действиям. По его словам, заявления украинских военных сводятся к призыву тщательно взвешивать последствия возможного втягивания Беларуси в активную фазу войны.

Также он отметил, что Беларусь существенно отличается от России, а белорусское общество гораздо лучше осознает разницу между миром и войной и негативно воспринимает российскую агрессию. По его мнению, жители Беларуси гораздо четче понимают последствия войны, чем белорусское руководство, которое часто ограничивается громкими заявлениями.

"Если в России приветствовали войну против Украины (они там были в восторге: "Давайте убьем", "Давайте еще"), то в Беларуси, конечно, таких настроений не было. Соответственно, имея страну, которая категорически против войны, [прежде чем] начинать делать какие-то заявления или предоставлять свою территорию для возможности проведения атаки , наверное, нужно немного задуматься. Как осторожному человеку, который хочет дожить до пенсии, я знаю, как обеспечить транзит власти, построить династию (я все это говорю с сарказмом), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать", — подытожил Подоляк.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" обратился к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и заявил, что Украина уже определила 500 потенциальных целей на случай наступления с белорусского направления. Об этом он сообщил в Facebook.

В своем обращении Бровди подчеркнул, что угрозы не всегда подкрепляются реальными действиями, тогда как настоящая сила проявляется иначе.

"Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине", — написал он.

В ответ на это заявление Лукашенко дал понять, что Минск якобы способен нанести удар по одной из важных целей на территории Украины. В то же время заявления о подготовленных целях он назвал обычной "болтовней".

"Они, может, и определили 500 целей — спасибо, что у нас 500 целей для них есть — у нас есть одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают", — заявил самопровозглашенный президент.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Как Украина может ответить на возможное наступление из Беларуси — мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заявления о возможных ударах по территории Беларуси в случае нового наступления являются сигналом прежде всего для Александра Лукашенко.

По его мнению, даже если белорусская армия непосредственно не будет участвовать в новом вторжении в Украину, но Минск позволит российским войскам использовать свою территорию для наступательных действий, Беларусь может столкнуться с ударами по важным инфраструктурным объектам, в частности по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

"Впрочем, не только Мозырский НПЗ, но и многое другое. Ведь Беларусь – открытая книга для нас, она как на ладони. Это не две тысячи километров до Екатеринбурга – до Минска гораздо ближе, а, следовательно, и долетит туда гораздо быстрее и больше", – подытожил он.

Угроза со стороны Беларуси – последние новости по теме

Экс-заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко подчеркнул, что украинская армия имеет возможности для превентивных действий в случае угрозы с территории Беларуси и сможет нанести сокрушительный ответ, если там начнется подготовка к наступлению. Он считает, что основу возможного ударного группирования составят российские войска, а Беларусь будет выступать базой для их поддержки.

Заявления Минска о якобы атаках более сотни украинских дронов украинская Государственная пограничная служба опровергла как абсурдные и циничные, подчеркивая, что Беларусь пытается переложить на Украину ответственность за нарастание напряжения на границе. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул отсутствие угроз со стороны Украины.

Как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Кремль может использовать заявления Минска как оправдание для ударов российских беспилотников с территории Беларуси, распространяя угрозу на западные направления Украины. В то же время в ISW подчеркивают, что наземное вторжение из Беларуси маловероятно из-за отсутствия достаточных сил и резервов для такого наступления.

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О личности: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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