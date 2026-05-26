Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

Юрий Берендий
26 мая 2026, 17:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ГПСУ назвали абсурдными заявления белорусских властей о якобы нападениях украинских дронов и обвинили Минск в попытке переложить ответственность.
Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление
В ГПСУ сделали заявление о якобы "ударах" по Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • ГПСУ опровергла заявления Минска об атаках дронов
  • Обвинения Беларуси абсурдны и циничны
  • Белорусская ПВО "не замечает" угрозы для Украины

В ГПСУ опровергли заявления белорусской стороны о якобы атаке 116 украинских дронов за последнюю неделю. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"Очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и переложить на нас ответственность. При этом в очередной раз отметить отсутствие угроз для Украины со стороны Беларуси. Это уже было, мы это проходили и помним", — сказал пресс-секретарь.

видео дня

Пресс-секретарь ГПСУ Демченко заявил, что в выступлении госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича прозвучало много абсурдных утверждений относительно ситуации в Украине. В частности, белорусская сторона утверждала, что их силы ПВО ежедневно фиксируют регулярные пересечения границы украинскими боевыми беспилотниками, а только за последнюю неделю таких случаев якобы было 116.

Демченко иронично заметил, что тогда непонятно, как долго белорусские власти сдерживались, чтобы не заявлять о таких якобы "провокациях" со стороны Украины.

"К тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют", — указал он.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление из Беларуси на Киев — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что теоретически наступление со стороны Беларуси возможно, однако пока нет никаких признаков подготовки к таким действиям.

По его словам, Государственная пограничная служба не наблюдает скопления российских войск вблизи украинской границы. В то же время эксперт допускает возможность новой попытки России осуществить наступление на Киев, но подчеркивает, что события по сценарию 2022 года уже не повторятся.

"Такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера на Киев", — указал он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Военный эксперт Иван Ступак заявил о том, что Кремль намеренно создает "горячие точки" на границах Украины, чтобы заставить распылять оборонительные силы. По его словам, план РФ заключается в создании ловушки для ВСУ с втягиванием Беларуси в войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что полномасштабное наступление из Беларуси пока маловероятно, а в случае угрозы Украина отреагирует максимально жестко и своевременно. Подоляк отметил, что Украина готова ответить на возможное вторжение с белорусской территории.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак раскрыл замысел России по втягиванию Беларуси в войну против Украины. По его словам, это направлено на растяжение оборонных ресурсов Украины и создание дополнительной угрозы на севере. Он добавил, что Москва сознательно применяет эти методы для психологического давления и стратегического влияния.

Другие новости:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Беларусь ГПСУ новости Беларуси
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:31Война
Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:03Война
Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

17:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Как дата рождения влияет на характер: 4 самых сильных числа

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Последние новости

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

Реклама
17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

Реклама
15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

13:56

Китай дистанцируется от РФ: Пекин отреагировал на угрозы Москвы бить по Киеву

13:38

Почему в орхидее желтеют и сохнут листья: большинство совершает ошибку при уходе

13:32

Монахи создали для особых целей: историк рассказал, что нашли в лесу под КиевомВидео

13:12

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

13:07

Вокруг Одессы возводят систему защиты от РФ: есть ли угроза наступления

13:05

Киевлянам рекомендуют временно покинуть столицу: что задумала Россия

12:54

Килограммы золота и серебра: в Украине нашли сокровище, что меняет взгляд на её историюВидео

12:38

Людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душноВидео

12:26

Бледнеют, желтеют и засыхают: как нужно сделать с рассадой помидорВидео

Реклама
12:06

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

12:06

Штормовой фронт резко изменит погоду: в Одессу идет значительное похолодание

12:04

В переговорах между Украиной и РФ может появиться новый посредник: в чём опасность

11:46

Загадочный "третий глаз" есть у каждого, но о нем почти не знают

11:17

Когда правильно поливать растения: эксперты поставили точку в вечном спореВидео

10:56

Эксперт раскрыл секрет удаления желтых пятен с одежды без лишних затрат

10:49

Владимир Остапчук сыграл свадьбу перед выездом из Украины — детали

10:14

Путин передал Трампу послание через Лаврова: Рубио раскрыл детали переговоров

10:06

Из-под завалов вытащили человека: РФ атаковала дронами Полтавщину, есть разрушенияФото

09:47

После 26 мая все изменится: трем знакам зодиака наконец станет легче жить

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять