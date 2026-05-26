Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

В ГПСУ назвали абсурдными заявления белорусских властей о якобы нападениях украинских дронов и обвинили Минск в попытке переложить ответственность.

В ГПСУ сделали заявление о якобы "ударах" по Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

ГПСУ опровергла заявления Минска об атаках дронов

Обвинения Беларуси абсурдны и циничны

Белорусская ПВО "не замечает" угрозы для Украины

В ГПСУ опровергли заявления белорусской стороны о якобы атаке 116 украинских дронов за последнюю неделю. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"Очередная попытка Беларуси обвинить в чем-то Украину и переложить на нас ответственность. При этом в очередной раз отметить отсутствие угроз для Украины со стороны Беларуси. Это уже было, мы это проходили и помним", — сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь ГПСУ Демченко заявил, что в выступлении госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича прозвучало много абсурдных утверждений относительно ситуации в Украине. В частности, белорусская сторона утверждала, что их силы ПВО ежедневно фиксируют регулярные пересечения границы украинскими боевыми беспилотниками, а только за последнюю неделю таких случаев якобы было 116.

Демченко иронично заметил, что тогда непонятно, как долго белорусские власти сдерживались, чтобы не заявлять о таких якобы "провокациях" со стороны Украины.

"К тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют", — указал он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Возможно ли наступление из Беларуси на Киев — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что теоретически наступление со стороны Беларуси возможно, однако пока нет никаких признаков подготовки к таким действиям.

По его словам, Государственная пограничная служба не наблюдает скопления российских войск вблизи украинской границы. В то же время эксперт допускает возможность новой попытки России осуществить наступление на Киев, но подчеркивает, что события по сценарию 2022 года уже не повторятся.

"Такой вариант есть. Однако все будет совсем не так, как в 2022 году. Не будет такого молниеносного продвижения российских войск с севера на Киев", — указал он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Военный эксперт Иван Ступак заявил о том, что Кремль намеренно создает "горячие точки" на границах Украины, чтобы заставить распылять оборонительные силы. По его словам, план РФ заключается в создании ловушки для ВСУ с втягиванием Беларуси в войну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал мнение, что полномасштабное наступление из Беларуси пока маловероятно, а в случае угрозы Украина отреагирует максимально жестко и своевременно. Подоляк отметил, что Украина готова ответить на возможное вторжение с белорусской территории.

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт Иван Ступак раскрыл замысел России по втягиванию Беларуси в войну против Украины. По его словам, это направлено на растяжение оборонных ресурсов Украины и создание дополнительной угрозы на севере. Он добавил, что Москва сознательно применяет эти методы для психологического давления и стратегического влияния.

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возложены задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

