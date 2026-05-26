Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

Мужчина нашел в туалете сумку с 30 тысячами долларов и решил не оставлять деньги себе. Позже он узнал историю, которая его потрясла.

Мужчина нашел более 30 тысяч долларов в сумке в туалете магазина

Обычная находка в туалете магазина неожиданно превратилась в историю, которая растрогала тысячи людей. Строитель из Флориды (США) обнаружил поясную сумку, набитую деньгами.

Вместо быстрого решения забрать их себе несколько дней пытался найти владельца. Позже выяснилось, что потерянные деньги предназначались для спасения близкого человека. Об этом пишет New York Post.

В туалете магазина лежала сумка с деньгами

3 мая строитель Луис Салазар зашел в туалет магазина Wawa во Флориде и заметил черную поясную сумку. Когда он открыл ее, внутри оказались пачки наличных (от однодолларовых купюр до стодолларовых банкнот).

Сумма была огромной. В ней было более 30 тысяч долларов (примерно 1,3 млн гривен).

При этом никаких документов или контактной информации внутри не оказалось. Единственным, что запомнил мужчина было смутное описание человека, которого он видел ранее в магазине.

Многие на месте мужчины могли бы посчитать такую находку невероятной удачей. Но Салазар решил поступить иначе.

Владелец денег был в отчаянии

Позже выяснилось, что владельцем оказался 24-летний мужчина, который понял, что потерял деньги уже в другом округе.

Сумка с деньгами лежала в туалете магазина Wawa во Флориде

По его словам, в тот момент он испытал настоящий шок.

"Я подумал: "Боже мой, мои деньги пропали". Я не знал, что теперь делать", — рассказал он местным журналистам.

Его история оказалась еще более эмоциональной. Молодой человек недавно продал свою детскую коллекцию карточек Pokеmon за 30 023 доллара наличными.

Все деньги он собирался отдать на оплату медицинской операции для своей младшей сестры. Всего через несколько часов после продажи крупная сумма исчезла.

Встреча, которая закончилась слезами

Несколько дней Луис Салазар пытался самостоятельно разыскать владельца, а затем история привела обоих мужчин в полицейский участок.

Когда потерявший деньги мужчина увидел свою сумку со всей суммой внутри, ир не смог сдержать эмоций. По словам Салазара, молодой человек расплакался и крепко его обнял.

Мужчина вернул найденные деньги законному владельцу

Сам строитель признался, что даже не думал оставить деньги себе.

"Тридцать тысяч долларов - это здорово, но они не мои. Я предпочитаю зарабатывать деньги сам", - сказал американец.

Владелец денег предложил мужчине вместе поужинать в знак благодарности, однако тот отказался.

Об источнике: New York Post New York Post - одна из крупнейших американских газет. Основана в 1801 году.

