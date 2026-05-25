Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

Кристина Трохимчук
25 мая 2026, 17:59
google news Подпишитесь
на нас в Google
Медийный психолог предположила, что между Аланом Бадоевым и Максом Барских есть нечто большее, чем сотрудничество.
Макс Барских ответил Наталье Холоденко
Макс Барских ответил Наталье Холоденко / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что Холоденко сказала о личной жизни Бадоева и Барских
  • Как отреагировал певец

Некоторое время назад психолог Наталья Холоденко дала скандальное интервью Антону Тимошенко, в котором намекнула на роман между Аланом Бадоевым и Максом Барских. Знаменитый певец не стал молчать и жестко высказался об этом слухе в Instagram.

Обсуждая пиар-романы украинских звезд, которые скрывают свою ориентацию, Холоденко неожиданно упомянула Алана Бадоева. Она намекнула, что знаменитый режиссер на самом деле живет с Максом Барских, хотя раньше был в браке с Жанной Бадоевой.

видео дня
Макс Барских - отношения с Аланом Бадоевым
Макс Барских - отношения с Аланом Бадоевым / фото: instagram.com, Макс Барских

"А Бадоев? Он живет всю жизнь с "туманами". А двое детей", — высказалась Наталья.

Информация о скандальном интервью дошла и до самого Барских. Исполнитель выложил скриншот из видео в свои соцсети и резко высказался о персоне Холоденко.

"Надеюсь, нормальные люди не воспринимают всерьез эту аферистку, недопсихологиню. Шо оно мелет?", — спросил подписчиков Макс Барских.

Макс Барских - ответ Наталье Холоденко
Макс Барских - ответ Наталье Холоденко / фото: instagram.com, Макс Барских

Макс Барских — личная жизнь

Максу Барских приписывали юношеские романы с Мишей Романовой и Светланой Лободой (которая, по недавнему признанию певца, когда-то "разбила ему сердце"), а также слухи о связи с Аланом Бадоевым, которые сам певец жестко пресекает. Долгое время Макс оставался завидным холостяком и заявлял, что после прошлых отношений полностью ушел в работу, но в начале 2026 года признался, что в его жизни появилась новая любовь.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко решила расставить точки над и в разговорах о возможной помолвке и свадьбе с Юрием Савранским, которых так ждут фанаты. В свежем интервью звезда откровенно призналась, почему совершенно не спешит под венец.

Также пока Потап и Настя Каменских выдают слухи о своем разводе за прогрев к воссоединению группы, в сети обсуждают истинные причины затишья в их браке. Сплетники утверждают, что пара давно не вместе, а Настя оттягивала развод исключительно из-за финансовых соображений.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Макс Барских

Макс Барских — украинский певец, композитор и автор песен.
В марте 2022 года в связи с военным вторжением России в Украину отменил все выступления в России и отказался возвращать деньги за проданные билеты, пояснив, что средства будут направлены на "благотворительные цели". Своим следующим заявлением музыкант запретил любое использование своей музыки на территории России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Макс Барских Наталия Холоденко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

19:20Война
Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

19:02Война
Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара "Орешником" по Белой Церкви

Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара "Орешником" по Белой Церкви

18:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:20

Названы сроки нового массированного удара РФ по Украине — какая область станет целью

19:10

Почему РФ целенаправленно уничтожает культурное наследие Украины: Невзлин назвал причинумнение

19:09

Разведка заранее узнает о массированных ударах РФ: в Le Monde раскрыли детали

19:02

Не только на удачу: зачем на самом деле в дом первым запускают кошку

19:02

Силы обороны мощно ударили по РФ: в Генштабе рассказали о прилетах

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
18:48

Миф разрушен: СМИ раскрыли реальные последствия удара "Орешником" по Белой Церкви

18:35

Новое подорожание неизбежно: названы продукты, которые вырастут в цене первыми

18:28

В одном из городов Украины планируют повысить тарифы на захоронение: новые цены

18:22

Закуска из помидоров, которая разлетится на ура: рецепт за 5 минут

Реклама
18:00

Почему кот резко начинает спать в необычных местах: ветеринар предупредила об угрозеВидео

17:59

"Живет с "туманами": Барских разнес Холоденко из-за "романа" с Бадоевым

17:31

Запрет на российскую музыку, книги и кино могут ввести в одном из городов Украины

17:25

Проволочник исчезнет навсегда: секретный трюк, который знают лишь единицы

17:22

"Бажаю" или "зичу" здоровья - как правильно здороваться на украинском языкеВидео

17:07

Три вещи в гардеробе сразу выдают ваш возраст: Андре Тан назвал основные ошибкиВидео

17:04

В России анонсировали новые удары по Киеву и назвали цели атак — что известно

16:58

Нужно всего 2 ложки соли: как стирать черные вещи, чтобы они не потускнели

16:40

Мобилизация по-новому: в Украине меняют правила призыва и бронирования, кого коснетсяВидео

16:25

Для украинцев осторожно повышают цены на популярные продукты: что будет дальше

15:59

Доллар полетел вниз после рекорда, а евро обвалился: новый курс валют на 26 мая

Реклама
15:45

"Я в это наигралась": Денисенко неожиданно высказалась о свадьбе

15:34

Мобилизация в Украине серьезно изменится: Стерненко раскрыл детали реформы ВСУВидео

15:31

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать: приметы в праздник 26 мая

15:16

Украина может выиграть: ветеран заявил о главном переломе в войне

15:00

Клубника вырастет размером с кулак: каким настоем ее нужно поливатьВидео

14:32

РФ готовит удар по Украине, есть угроза "Орешника": мониторы назвали опасные дни

14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

13:09

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:02

Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

Реклама
11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять