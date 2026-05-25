Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни во второй и третьей декаде месяца

Лунный календарь на июнь 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

Какие дни июня будут самыми удачными

Когда лучше избегать важных решений

Как фазы Луны повлияют на самочувствие

Первый месяц лета традиционно считается очень активным периодом для работы, отдыха и новых начинаний. Многие украинцы в это время ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать удачные даты для важных дел, поездок, ухода за собой или работы на огороде.

Рассказываем, каким будет лунный календарь на июнь 2026, какие дни считаются благоприятными, а когда лучше избегать серьезных решений.

Фазы Луны в июне 2026 года

Астрологи отмечают, что именно фазы Луны сильнее всего влияют на эмоциональное состояние, самочувствие и продуктивность.

В июне 2026 года ожидаются такие основные фазы:

Полнолуние — 1 июня;

Последняя четверть — 8 июня;

Новолуние — 15 июня;

Первая четверть — 22 июня;

Полнолуние — 30 июня.

Считается, что в период новолуния энергия снижается, а в полнолуние люди становятся более эмоциональными и чувствительными.

Благоприятные дни в июне 2026

По данным астрологов, наиболее удачными днями месяца считаются периоды, когда Луна способствует активности, новым начинаниям и принятию решений.

Благоприятные дни в июне 2026: 3–6 июня, 10–14 июня, 18–24 июня и 27–29 июня.

Эти даты подходят:

для финансовых решений;

деловых переговоров;

ухода за растениями;

покупок;

поездок и встреч.

Также считается, что в благоприятные дни легче проходят перемены и новые проекты.

Полнолуние / Инфографика: Главред

Неблагоприятные дни июня 2026

Особенно осторожными астрологи советуют быть в периоды новолуния и полнолуния.

Неблагоприятные дни: 1 июня, 8 июня, 15 июня, 22 июня и 30 июня.

В это время рекомендуется избегать:

серьезных конфликтов;

крупных покупок;

рискованных решений;

переутомления.

Также многие люди в такие дни могут ощущать усталость, раздражительность или перепады настроения.

