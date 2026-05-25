Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

Сергей Кущ
25 мая 2026, 12:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самыми благоприятными считаются дни во второй и третьей декаде месяца
Лунный календарь на июнь 2026
Лунный календарь на июнь 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Какие дни июня будут самыми удачными
  • Когда лучше избегать важных решений
  • Как фазы Луны повлияют на самочувствие

Первый месяц лета традиционно считается очень активным периодом для работы, отдыха и новых начинаний. Многие украинцы в это время ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать удачные даты для важных дел, поездок, ухода за собой или работы на огороде.

Рассказываем, каким будет лунный календарь на июнь 2026, какие дни считаются благоприятными, а когда лучше избегать серьезных решений.

видео дня

Фазы Луны в июне 2026 года

Астрологи отмечают, что именно фазы Луны сильнее всего влияют на эмоциональное состояние, самочувствие и продуктивность.

В июне 2026 года ожидаются такие основные фазы:

  • Полнолуние — 1 июня;
  • Последняя четверть — 8 июня;
  • Новолуние — 15 июня;
  • Первая четверть — 22 июня;
  • Полнолуние — 30 июня.

Считается, что в период новолуния энергия снижается, а в полнолуние люди становятся более эмоциональными и чувствительными.

Благоприятные дни в июне 2026

По данным астрологов, наиболее удачными днями месяца считаются периоды, когда Луна способствует активности, новым начинаниям и принятию решений.

Благоприятные дни в июне 2026: 3–6 июня, 10–14 июня, 18–24 июня и 27–29 июня.

Эти даты подходят:

  • для финансовых решений;
  • деловых переговоров;
  • ухода за растениями;
  • покупок;
  • поездок и встреч.

Также считается, что в благоприятные дни легче проходят перемены и новые проекты.

Полнолуние
Полнолуние / Инфографика: Главред

Неблагоприятные дни июня 2026

Особенно осторожными астрологи советуют быть в периоды новолуния и полнолуния.

Неблагоприятные дни: 1 июня, 8 июня, 15 июня, 22 июня и 30 июня.

В это время рекомендуется избегать:

  • серьезных конфликтов;
  • крупных покупок;
  • рискованных решений;
  • переутомления.

Также многие люди в такие дни могут ощущать усталость, раздражительность или перепады настроения.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лунный календарь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ пригрозила новыми ударами по Украине: мониторы назвали опасные дни

РФ пригрозила новыми ударами по Украине: мониторы назвали опасные дни

14:32Война
Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областей

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областей

13:54Украина
Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:09Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Сковорода снова станет как новая: как приготовить смесь, которая буквально "съест" нагар

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

Гарантированно спасет лук от стрелкования: чем достаточно посыпать междурядья

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянки

"Не может ходить": истощенная Онопко появилась в Каннах с помощью россиянки

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

Зачем на рукавах пиджака пуговицы: практическая причина, пришедшая от врачей

Последние новости

14:32

РФ пригрозила новыми ударами по Украине: мониторы назвали опасные дни

14:20

"Слилась окончательно": известный блогер озвучил причину развода Потапа и Насти

14:16

Одна ошибка и колеса можно выбрасывать: чего не стоит делать на автомойкеВидео

13:54

Почти два десятка раненых и погибшие: РФ ракетой ударила по одной из областейФото

13:40

Популярные в Украине овощи подорожали почти вдвое - на что взлетели цены

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:17

Раздался выстрел: мужчина наложил на себя руки в здании ТЦК, детали инцидента

13:09

Погода в Украине резко ухудшится: какие регионы накроют дожди и шквалы

13:02

Знаменитая дочь путинистки Егоровой заявила о разводе: "Лучшее впереди"

12:49

Черноморский курорт ждет новый поворот: прогноз погоды в Одессе на неделю

Реклама
12:38

Лунный календарь на июнь 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни

12:19

Лидер белорусской оппозиции впервые прибыла в Киев и высказалась о Лукашенко

12:16

Было две ракеты: РФ могла ударить "Орешником" по собственным войскам

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 26 мая: Собакам - озорство, Обезьянам - разочарование

12:00

Политический шантаж или истерика: зачем Путин ударил дефицитным "Орешником" по гаражамФотоВидео

11:59

Быстрее и значительно опаснее: в ГУР показали новый реактивный дрон РФФото

11:27

Что нельзя сыпать в стиральную машину: популярное средство вредит техникеВидео

11:18

Начинается фитофтора гниют корни: что нельзя поливать холодной водой на огородеВидео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 мая: Весам — трудности, Рыбам — награда

10:51

"Полностью устранили": Джоли нанесла сокрушительный удар по Питту

10:37

Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

Реклама
10:19

Цены на АЗС вскоре могут измениться: к чему готовиться украинцам

09:59

Галкин показал формы и удивил секретом своего преображения — детали

09:57

Атака РФ на Бортницкую станцию ​​аэрации: эксперт предупредил о серьезной угрозе

09:42

Цены на хлеб, овощи и яйца: Пендзин – о том, какие продукты подорожают летом

09:23

Еще одну область готовят к круговой обороне: где есть угроза прорыва границы

09:10

Путин пытался скрыть унижение: в ISW объяснили массированный удар по Киеву 24 маяФото

09:05

Вселенная выбрала фаворитов: 5 знаков зодиака ждет счастье в последнюю неделю мая

08:45

Полк "Скала" провёл в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

08:28

"Чистая математика": Стубб сделал интересное заявление о мирных переговорах с РФ

08:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

08:13

"Сколько Грыгорыча не корми": Климовский - о том, как Москва подставила Беларусьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

06:55

Пять стран заблокировали план НАТО по предоставлению Киеву дополнительной помощи - СМИ

05:11

Не случайность: почему те самые металлические гаражи из СССР почти все были коричневые

04:56

Привлечете достаток: в какие дни можно и нельзя убиратьсяВидео

04:53

С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

04:37

Налетят сильные дожди: какие регионы будут "плавать"

04:10

Все в дыму, есть пострадавшие: кадры с первыми минутами после атаки на КиевВидео

03:01

Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

Реклама
02:05

Кошельки будут ломиться от купюр: три знака зодиака сорвут куш

24 мая, воскресенье
23:30

Путин трижды не смог прокричать "ура": Кремль начал удалять видео с конфузом

23:05

США и Китай входят в фазу экономического развода: Кущ дал тревожный прогнозмнение

22:46

Существует угроза комбинированной атаки на Украину: мониторы предупреждают об опасности

21:44

В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

21:07

Ракет было слишком много: Флэш раскрыл подробности коварной атаки на Киев

20:31

Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу на 5 лет: появилась его реакцияВидео

19:41

Известна точная дата похолодания: когда резко упадет температура воздуха

19:06

Украинский эксперт по гостиничному бизнесу внедряет в США кризисные методики для Airbnb и Booking.com

19:03

Как сказать по-украински "не заморачивайся" — правильный вариант знают не всеВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять