С какого возраста ребенку можно давать смартфон: многие родители не знают

Учёные объяснили, в чём заключается опасность использования смартфонов в раннем возрасте.

Дети могут пользоваться смартфонами, но есть важные нюансы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Почему ученые против использования детьми телефонов до определенного возраста

Сколько времени дети могут проводить в гаджетах

Недавно американские ученые Global Mind Project провели исследование, в результате которого выяснили, что детям до 13 лет не следует пользоваться смартфоном.

Ученые утверждают, что у тех детей, у которых до определенного возраста появился смартфон, хуже эмоциональное и психологическое состояние. Главред узнал , что эти выводы ученые сделали на основе опроса более 100 тысяч человек со всего мира.

Психотерапевт Дарья Селиванова в эфире "Сніданок з 1+1" объяснила, почему ученые пришли к такому выводу и действительно ли смартфоны для подростков представляют угрозу. По ее словам, до 13 лет у детей еще формируется мозг, кроме того, подростки очень зависимы от дофамина, который вырабатывается как раз во время активного использования соцсетей.

Именно поэтому смартфоны для детей такого возраста полезны. Но забирать ли у детей гаджеты — вопрос неоднозначный. Психотерапевт выступает за то, чтобы этого не делать.

"Нужно учиться правильно пользоваться. Нужно формировать у ребенка культуру потребления контента, пользования гаджетами и так далее", — подчеркнула специалистка.

Что больше вредит ребенку: игры или соцсети

Психотерапевт не видит большой разницы между играми и соцсетями, в которых проводит время ребенок. По ее словам, более важны именно содержание и время, которое ребенок тратит на гаджеты.

"До 2 лет мы не даем гаджеты вообще. С 2 до 6 лет это может быть не более часа, но желательно с перерывами. С 6 до 12 лет желательно до 2 часов с перерывами, не перед сном и не в качестве успокоительного", — добавила психотерапевт.

Когда купить первый телефон ребенку

Детский врач Евгений Комаровский утверждает на своем YouTube-канале, что с медицинской точки зрения первый личный телефон ребенок должен получить в возрасте от 10 до 14 лет. Но родители в большинстве случаев покупают первый гаджет ребенку раньше. В таком случае стоит учитывать, что телефон не должен стать элементом воспитания ребенка.

Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" — утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Завтрак с 1+1" представляет новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Завтрак с 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Завтрак с 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

