Крыжовник согнется от плодов: что нужно подсыпать под куст

Сергей Кущ
24 мая 2026, 17:08
Садоводы часто совершают одну серьезную ошибку.
Чем удобрить крыжовник
Чем удобрить крыжовник / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Все мечтают собрать крупный и сладкий крыжовник, но без правильной подкормки кусты часто дают мелкие и кислые ягоды. Опытные садоводы рассказали, чем подкормить крыжовник весной, чтобы куст буквально ломился от плодов.

Что подсыпать под крыжовник для хорошего урожая

Эксперты советуют делать ставку на натуральные удобрения. Именно органика помогает не только насытить почву питательными веществами, но и улучшить ее структуру.

Особенно важны для крыжовника:

  • калий;
  • фосфор;
  • кальций.

Эти элементы напрямую влияют на размер ягод, сладость и количество урожая, пишет deccoria.

Лучшее удобрение для крыжовника

Одним из самых полезных вариантов считается обычный компост.

Его рассыпают тонким слоем вокруг куста и слегка перемешивают с почвой. Компост постепенно насыщает землю питательными веществами и помогает удерживать влагу.

Также хорошо работает перепревший навоз. Однако специалисты предупреждают: свежий навоз может обжечь корни, поэтому использовать его нужно осторожно.

Зачем подсыпать золу под крыжовник

Многие опытные огородники обязательно используют древесную золу.

Зола богата калием, который:

  • улучшает вкус ягод;
  • помогает формированию крупных плодов;
  • повышает устойчивость растений.

Но переусердствовать нельзя — избыток золы способен изменить кислотность почвы.

Что любит и чего не любит крыжовник
Что любит и чего не любит крыжовник / Инфографика: Главред

Как использовать крапиву для крыжовника

Еще одно популярное народное средство — настой крапивы.

Он помогает кустам быстрее расти и повышает устойчивость к вредителям. Для приготовления крапиву заливают водой и оставляют бродить примерно на две недели, после чего разбавляют водой.

Почему крыжовник нельзя перекармливать

Садоводы часто совершают одну серьезную ошибку — дают слишком много азота.

Из-за этого куст:

  1. активно наращивает листья;
  2. становится слишком густым;
  3. хуже плодоносит.

В результате ягоды вырастают мелкими, водянистыми и кислыми.

Кроме того, избыток азота повышает риск грибковых болезней.

Как понять, что крыжовник переудобрили

На первый взгляд куст может выглядеть здоровым: листья становятся очень темными и крупными, побегов появляется много.

Но при этом:

  • ягод мало;
  • плоды кислые;
  • урожай созревает хуже.

Эксперты советуют не пытаться "накормить" крыжовник впрок. Гораздо лучше использовать умеренные подкормки, но регулярно.

Почему важен полив

Даже самые хорошие удобрения не помогут без достаточного количества влаги.

Во время засухи ягоды крыжовника становятся мелкими и кислыми, поэтому кусты важно регулярно поливать, особенно в период налива плодов.

Смотрите видео с интересными фактами о крыжовнике:

О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

