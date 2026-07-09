'Одна реплика стала показательной': какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

Политолог Владимир Фесенко проанализировал заявления президента США об ударах по НПЗ, лицензии на Patriot и соглашении о дронах.

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Фесенко назвал ключевую деталь в заявлениях Трампа об Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Трамп назвал удары по НПЗ эскалацией для завершения войны

США намекнули на лицензию на производство ракет Patriot

Фесенко призвал не делать выводов на основании одной встречи

Дональд Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, переложив оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Очень важной и показательной была одна реплика Трампа. Когда его спросили, как он относится к ударам Украины по российским НПЗ, он сначала сказал: "Пусть ответит Марко". Рубио положительно оценил динамику военных действий Украины против России, а уже после этого Трамп добавил, что это "эскалация, которая будет способствовать завершению войны", - рассказал Фесенко. видео дня

Эксперт обращает внимание на то, что риторика американского лидера относительно позиции Киева в переговорах заметно изменилась по сравнению с предыдущими месяцами.

"Это было признаком того, что изменилось отношение самого Трампа к Украине и её позиции в войне. Он больше не сказал ни слова о том, что у Украины нет "козырей". Наоборот - проявил уважение. Именно военные успехи Украины стали определяющим фактором изменения позиции Трампа", - отметил политолог.

Лицензия на ракеты Patriot и соглашение о дронах

Среди практических результатов саммита Фесенко выделяет два направления, над которыми украинская дипломатия работала в течение длительного времени.

"Прежде всего для нас важно заявление о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Пока что это намек на то, что такое политическое решение возможно. Это действительно важный момент", - сказал Фесенко.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Второе направление касается технологий, потребность в которых обострилась после эскалации на Ближнем Востоке.

"Еще одно важное для нас заявление - о возможной договоренности с США относительно украинских дронов: американцы могут закупать наши дроны и дронные технологии. Украинская дипломатия работала над этим еще с прошлого года, а особенно после начала войны с Ираном это стало одним из наших приоритетов в отношениях с Соединенными Штатами", - пояснил он.

Комплименты Трампа и осторожность эксперта

Атмосфера встречи также отличалась личными жестами президента США в адрес украинских участников делегации.

"На встрече в составе украинской делегации Трамп отметил и даже назвал героем заместителя главы Офиса президента Павла Палису, который является украинским военнослужащим. В то же время Трамп был щедр на комплименты и в адрес президента Зеленского, что случалось нечасто. По количеству положительных оценок и комплиментов это, пожалуй, был рекорд со стороны Трампа", - отметил Фесенко.

Несмотря на позитивный общий тон, аналитик советует не спешить с выводами - подобная динамика уже наблюдалась ранее.

"В прошлом году была похожая ситуация: Трамп очень положительно отзывался об Украине, даже сказал, что мы побеждаем в войне и можем освободить оккупированные территории. Это было в сентябре, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Но впоследствии, в октябре, состоялась встреча в Белом доме, на которой царила совершенно иная атмосфера, а затем появился мирный план, который, мягко говоря, не совсем соответствовал нашим интересам", - напомнил политолог.

По мнению Фесенко, ключевым вопросом теперь будет то, сохранится ли эта тенденция после разговора Трампа с Путиным.

"Необходимо, чтобы эта тенденция сохранилась, усилилась и, в частности, повлияла на дальнейший переговорный процесс", - подчеркнул Фесенко.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп в ходе обсуждений на саммите НАТО заявил, что Путин и Зеленский готовы к прекращению боевых действий. Он также сообщил, что переговоры могут активизироваться в ходе встреч НАТО.

Он также высказался по поводу ударов украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Он отметил, что удары по НПЗ могут повлиять на сроки завершения боевых действий. На встрече также обсуждались усиление ПВО, дроны и гарантии безопасности для Киева.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменение динамики боевых действий связано не с численным превосходством, а с технологическим. По его словам, именно технологическое развитие позволило Силам обороны сместить основной акцент борьбы с наземных операций на воздушный компонент.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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