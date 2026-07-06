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Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны

Юрий Берендий
6 июля 2026, 17:59
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Трамп утверждает, что Путин и Зеленский якобы готовы к завершению войны, а ключевые переговоры могут активизироваться в ходе встреч НАТО.
Трамп раскрыл новые детали переговоров с Путиным и сделал заявление о завершении войны
Трамп раскрыл новые подробности переговоров с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Дональд Трамп:

  • Путин испытывает сильное давление и хочет завершения этой войны
  • Зеленский также стремится к прекращению боевых действий уже сейчас
  • Стороны значительно ближе к решению, чем кажется

Переговоры о прекращении войны России против Украины продвигаются гораздо лучше, чем это может показаться. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский стремятся к прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Ну, я думаю, Путин действительно испытывает давление. Путин хочет, чтобы война закончилась. Я говорю это очень категорично. У нас был плодотворный телефонный разговор. Мы ведем переговоры, и посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация. Я положил конец восьми войнам. И эта, на мой взгляд, должна была быть самой легкой, потому что я знаком с обоими лидерами", - сказал Трамп.

видео дня

Американский президент также привел примеры других международных кризисов, в которых, по его словам, он играл ключевую роль. В частности, он в очередной раз заявил, что смог не допустить масштабной войны между Индией и Пакистаном.

Отдельно Трамп подчеркнул, что, по его убеждению, ситуация вокруг войны в Украине приближается к переломному моменту. Он также заявил, что намерен поднять этот вопрос во время встреч с союзниками по НАТО.

"Я думаю, мы гораздо ближе к решению, чем люди осознают. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Я скажу вам это очень категорично. И президент Зеленский на самом деле хочет, чтобы это закончилось уже сейчас. Мы собираемся поехать в НАТО, и мы будем об этом говорить. Я думаю, что нам удастся положить этому конец", - подчеркнул Трамп.

Президент США также объяснил, почему, по его мнению, завершение войны нельзя больше откладывать. Он обратил внимание на огромные человеческие потери и стремительное развитие технологий, которые меняют характер современных боевых действий.

"Двадцать пять тысяч человек два месяца назад - двадцать пять тысяч человек погибли. В прошлом месяце солдаты установили рекорд. За один месяц погибло тридцать шесть тысяч человек. Молодые солдаты идут на войну и гибнут ещё до первых выходных. Это технология дронов. Они - машины для убийства. Я видел сцены, которые не хотел бы видеть. Это действительно ужасно. У меня был очень удачный разговор (с Путиным, - ред.). И я думаю, что мы уже близки к тому, чтобы положить этому конец", - подытожил Трамп.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Каков возможный сценарий мирных переговоров с РФ - комментарий эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович, комментируя сообщения СМИ о закрытых переговорах европейских стран с Россией, заявил, что не видит в этом никаких противоречий. По его словам, инициатором установления таких контактов, вероятно, был председатель Европейского совета Антониу Кошта, однако эта инициатива уже вызвала критику со стороны отдельных государств ЕС, в частности Германии.

В то же время эксперт подчеркнул, что европейские страны осознают свое будущее участие в переговорах по урегулированию войны в Украине и уже готовятся к этому. В качестве примера он привёл намерение премьер-министра Италии предложить кандидатуру представителя, который мог бы выступать от имени Европы.

По мнению Рейтеровича, таким образом европейские партнеры фактически формируют собственное переговорное направление и пытаются определить свое место в будущем процессе урегулирования.

"И, на самом деле, им нужно это делать. Единственное, было бы лучше, если бы они сначала определились с кандидатурой, согласовали этого человека с Трампом и, очевидно, с Украиной. А уже после этого начали бы какие-то переговоры с Россией. Но до недавнего времени они не знали, когда именно Трамп вернется к этой теме и как это возвращение будет выглядеть. Сейчас, думаю, они несколько скорректируют свою политику и будут ориентироваться на то, что конкретно будет делать Дональд Трамп", - подытожил он.

Война РФ против Украины - что известно о мирных переговорах

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срочно обратился к президенту США после массированного удара РФ с просьбой усилить противовоздушную оборону страны. Министерство обороны подчеркнуло необходимость наращивания производства и поставок средств ПВО и обратилось к Трампу с просьбой о предоставлении лицензий и ракет для систем Patriot. В ведомстве также сообщили, что обратились к 40 государствам-партнерам и что нехватка ракет-перехватчиков остается одной из главных проблем при отражении баллистических атак.

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на фронте и дипломатических усилиях по завершению войны. Президент добавил, что стороны договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО. Он также выразил благодарность Соединённым Штатам за оказанную помощь, в частности за системы "Джавелин" и "Патриот", а также за политическую поддержку.

Вице-президент США Джей Ди Венс оценил ход боевых действий и заявил, что Украине следует сосредоточиться на укреплении обороны в рамках переговорного процесса. В своем выступлении он подчеркнул, что для Украины эффективной стратегией является удержание оборонительных рубежей и постепенное истощение российских сил. Венс отметил, что российская армия несет значительные потери при продвижении и что усиление обороны позволило украинцам лучше использовать тактические преимущества.

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Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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