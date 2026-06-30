Переговоры с РФ по окончанию войны: Рейтерович раскрыл вероятный сценарий

Развитие ситуации зависит от того, какое решение пример президент США Дональд Трамп, считает Игорь Рейтерович.

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Появился прогноз о новом этапе переговоров / Коллаж: Главред, фото: x.com/SEPeaceMissions, Telegram/@umerov_rustem

Важное из заявлений Рейтеровича:

Европейцы будут участвовать в переговорах с РФ по поводу урегулирования в Украине

ЕС запускает переговорный трек и определяет свою роль в этом процессе

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович прокомментировал вопрос о ситуации вокруг публикаций СМИ насчет закрытых переговорах Европы со страной-агрессором РФ.

"Я не думаю, что здесь есть какое-то противоречие. Насколько известно, эти контакты пытался наладить Кошта (глава Евросовета Антониу Кошта, - ред.). Из-за этого уже выражали недовольство отдельные европейские страны, в частности Германия", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что с другой стороны, европейцы также будут участвовать в переговорах с РФ по поводу урегулирования в Украине.

"Они это понимают и готовятся к этому. Например, премьер-министр Италии собирается назвать фамилию человека, который, по ее мнению, мог бы представлять Европу", - напомнил он.

Собеседник пояснил, что европейцы запускают свой переговорный трек и пытаются определить свою роль в этом процессе.

"И, на самом деле, им нужно это делать. Единственное, было бы лучше, если бы они сначала определились с кандидатурой, согласовали этого человека с Трампом и, очевидно, с Украиной. А уже после этого начинали какие-то переговоры с Россией. Но до недавнего времени они не знали, когда именно Трамп вернется к этой теме и как это возвращение будет выглядеть. Сейчас, думаю, они несколько скорректируют свою политику и будут отталкиваться от того, что конкретно будет делать Дональд Трамп", - добавил Рейтерович.

Возобновление переговоров о мире: что известно

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара сохраняет готовность принять новый раунд переговоров между Украиной и Россией, если стороны решат возобновить дипломатические контакты.

Фидан подчеркнул, что, по мнению турецкой стороны, войну необходимо завершить как можно быстрее путем переговоров, основанных на принципах международного права.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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