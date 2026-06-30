"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

Владислав Косиняк-Камыш пригрозил, что Польша будет блокировать евроинтеграцию Украины.

https://glavred.info/world/s-banderoy-ne-vstupit-v-es-varshava-vydvinula-beskompromissnyy-ultimatum-kievu-10776809.html Ссылка скопирована

Польша заблокирует интеграцию в ЕС из-за чествования лидеров ОУН-УПА / Коллаж: Главред, фото: polsatnews.pl, ОП, pixabay.com

Главные тезисы:

Польша заблокирует евроинтеграцию Украины

У Киева будут серьезные проблемы из-за чествования ОУН-УПА

Варшава займет жесткую позицию в вопросах национальной памяти

Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

Польский чиновник предупредил, что Киеву предстоят "серьезные проблемы" в процессе евроинтеграции. Они будут вызваны продолжающимся использованием ОУН и УПА в качестве национальных символов.

видео дня

По словам Косиняка-Камыша, Польша будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз", - подчеркнул польский чиновник.

Вице-премьер также напомнил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна последовательно соблюдать строгие требования. Они касаются и вопросов национальной памяти.

"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество", - добавил Косиняк-Камыш.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Скандал Украины и Польши - последние новости по теме

26 мая, в канун дня Сил специальных операций ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование в честь "Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Волна возмущения прокатилась по Польше. Польские политики называли его скандальным.

Президент Кароль Навроцкий заявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла - это старейшая и высшая государственная награда Польши.

Раскритиковал решение Зеленского и глава польского правительства Дональд Туск.

Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

Вслед за главой государства о возвращении собственных польских государственных наград заявили бывший президент Леонид Кучма, руководители украинской власти, дипломаты и чиновники, назвав такой шаг Варшавы политической ошибкой, которая может сыграть на руку России. Детальнее читайте в материале: Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.

Почему переговоры о вступлении могут оказаться сложными для Украины

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук считает, что первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, где речь идет об общих реформах, может стать самым сложным для Киева.

"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", - отметил он.

По его словам, с одной стороны, коррупционные скандалы в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.

Другие новости:

Об источнике: Polsat News Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред