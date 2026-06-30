Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

Анна Ярославская
30 июня 2026, 10:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Владислав Косиняк-Камыш пригрозил, что Польша будет блокировать евроинтеграцию Украины.
Владислав Косиняк-Камыш, Евросоюз, Польша
Польша заблокирует интеграцию в ЕС из-за чествования лидеров ОУН-УПА / Коллаж: Главред, фото: polsatnews.pl, ОП, pixabay.com

Главные тезисы:

  • Польша заблокирует евроинтеграцию Украины
  • У Киева будут серьезные проблемы из-за чествования ОУН-УПА
  • Варшава займет жесткую позицию в вопросах национальной памяти

Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

Польский чиновник предупредил, что Киеву предстоят "серьезные проблемы" в процессе евроинтеграции. Они будут вызваны продолжающимся использованием ОУН и УПА в качестве национальных символов.

видео дня

По словам Косиняка-Камыша, Польша будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз", - подчеркнул польский чиновник.

Вице-премьер также напомнил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна последовательно соблюдать строгие требования. Они касаются и вопросов национальной памяти.

"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество", - добавил Косиняк-Камыш.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Скандал Украины и Польши - последние новости по теме

26 мая, в канун дня Сил специальных операций ВСУ, президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование в честь "Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Волна возмущения прокатилась по Польше. Польские политики называли его скандальным.

Президент Кароль Навроцкий заявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла - это старейшая и высшая государственная награда Польши.

Раскритиковал решение Зеленского и глава польского правительства Дональд Туск.

Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

Вслед за главой государства о возвращении собственных польских государственных наград заявили бывший президент Леонид Кучма, руководители украинской власти, дипломаты и чиновники, назвав такой шаг Варшавы политической ошибкой, которая может сыграть на руку России. Детальнее читайте в материале: Не только Зеленский: кто из украинских топ-чиновников отказался от польских наград, список.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.

Почему переговоры о вступлении могут оказаться сложными для Украины

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук считает, что первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, где речь идет об общих реформах, может стать самым сложным для Киева.

"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", - отметил он.

По его словам, с одной стороны, коррупционные скандалы в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.

Другие новости:

Об источнике: Polsat News

Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз новости Польши Польша
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

10:07Мир
Шторм усилился до пяти баллов: Украину накрыла мощная магнитная буря

Шторм усилился до пяти баллов: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:55Синоптик
Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 Украине: в чем причина

Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 Украине: в чем причина

08:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

"Две операции на сердце": здоровье Аллы Пугачевой критически ухудшилось

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Китайский гороскоп на завтра, 30 июня: Драконам - ограничения, Кроликам - перспективы

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

Последние новости

10:55

Три знака получат долгожданную награду: июнь завершится триумфом

10:07

"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

10:06

"Смотрела, как на куклу": звезда "Україна має талант" поставила на место Марченко

10:01

Завязи огурцов и кабачков массово желтеют: чего категорически нельзя делать

09:56

Почему собака кладет лапу на руку хозяина: неожиданное значение жестаВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
09:55

Шторм усилился до пяти баллов: Украину накрыла мощная магнитная буря

08:59

"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

08:58

Варшава заблокировала поставки самолетов МиГ-29 Украине: в чем причина

08:56

Тест по ПДД, который ставит водителей в тупик: куда может проехать белое автоВидео

Реклама
08:52

Тайная встреча Путина и Лукашенко: Портников рассказал, о чём молчат в Кремлемнение

08:34

Йога-муж Лорак набросился на ее звезд-друзей: что он требует

08:30

Путин объявит мобилизацию, чтобы захватить две области – начштаба БПЛА 93-й ОМБр Дзюбенко

08:19

Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

08:08

Анджелина Джоли сделала редкое признание о личной жизни после развода с Питтом

07:38

Многодетный отец Макс Чмерковский снова поделился важной новостью

07:38

Кого ждут роковые искушения и прыжок в богатство: Таро-прогноз на июль 2026Видео

07:33

Взрыв прогремел в центре Монако: серьезно пострадал украинский олигархВидео

07:04

На Москву летит рой дронов, в РФ работает ПВО: что известно

06:35

Самые счастливые дни июля уже известны: кого ждет прорыв в работе и личной жизниВидео

05:55

"У меня свидания": Фединчик заговорил о личном после помолвки Денисенко

Реклама
04:41

Разливали в бутылки для шампанского: какой необычный напиток из кукурузы продавали в СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кошки в ванной за 33 с

03:33

Чего нельзя делать во вторник: распространённые ошибки, приводящие к долгам

03:03

В России устали от Путина: что может разрушить систему Кремля изнутри

02:33

В спальне будет прохладно даже в жару: как охладить комнату за считанные минуты

02:05

Космическая находка ошарашила ученых: необычная комета приближается к Солнцу

01:10

Украина договаривается с Францией о лицензии на производство ракет SCALP

00:21

Один знак зодиака ждет второй медовый месяц и пустой кошелек: Таро-прогноз на июль 2026Видео

00:02

"Путин боится": эксперт о рисках для Кремля из-за угрозы бунтов

29 июня, понедельник
23:47

Большинство допускает ошибку: почему нельзя жарить яйца на сливочном масле

23:38

Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

23:14

Украинцев предупредили о часах пикового отключения электроэнергии

23:07

Таро-прогноз для Тельцов на июль 2026: от бессонных ночей к мешкам с деньгамиВидео

22:48

Как ещё можно назвать Антона на украинском — и почему стоит забыть о "Тохе"

22:34

У кого старый мир рухнет ради финансового взлета: Таро-прогноз на июль 2026Видео

22:20

Секрет рекордного урожая томатов: одна простая добавка творит чудесаВидео

22:16

Тайны украинских фамилий: как предки выделяли самых умных людей

21:56

Почему Азовское море называют пульсирующим: как море-призрак меняло карту планетыВидео

21:38

Гороскоп на завтра, 30 июня: Близнецам — успехи, Весам — выгодное предложение

21:36

Путин установил новый срок захвата Донбасса: Зеленский - о новом плане Кремля

Реклама
21:22

Важный день 30 июня: шесть китайских знаков, которым улыбнется удача

21:16

Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает светВидео

20:56

Цены резко изменились: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине заметно подешевели

20:40

Спасение от жары за 1 гривню: что лучше защитит растения на огороде

20:33

Сеяр Куршутов досье

20:02

Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать: почему собака облизывает хозяинаВидео

20:00

Бананы не начнут чернеть через пару дней: секрет оказался удивительно простымВидео

19:28

Большинство ошибается годами: почему ни в коем случае нельзя мыть грибы под водой

19:09

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

19:03

Где стоит поставить памятник Мазепе: мнение Максима Розумногомнение

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять