"С Бандерой не вступит в ЕС": Варшава выдвинула бескомпромиссный ультиматум Киеву

Главные тезисы:
- Польша заблокирует евроинтеграцию Украины
- У Киева будут серьезные проблемы из-за чествования ОУН-УПА
- Варшава займет жесткую позицию в вопросах национальной памяти
Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не прекратит чествовать деятелей ОУН и УПА, в частности Степана Бандеру. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.
Польский чиновник предупредил, что Киеву предстоят "серьезные проблемы" в процессе евроинтеграции. Они будут вызваны продолжающимся использованием ОУН и УПА в качестве национальных символов.
По словам Косиняка-Камыша, Польша будет придерживаться жесткой позиции в этом вопросе.
"С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз. Никто не будет указывать нам, как голосовать по вопросу вступления той или иной страны в Европейский союз", - подчеркнул польский чиновник.
Вице-премьер также напомнил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна последовательно соблюдать строгие требования. Они касаются и вопросов национальной памяти.
"В ЕС нельзя ставить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество", - добавил Косиняк-Камыш.
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Почему переговоры о вступлении могут оказаться сложными для Украины
Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Вадим Галайчук считает, что первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС, где речь идет об общих реформах, может стать самым сложным для Киева.
"Например, пресловутый вопрос коррупции. С одной стороны, никто не ожидает, что мы полностью победим коррупцию и у нас не будет ни одного коррупционного преступления. Будем реалистами. Но тогда возникает вопрос: как оценить, что Украина успешно выполняет свои обязательства?", - отметил он.
По его словам, с одной стороны, коррупционные скандалы в определенной степени вредят Украине, но они имеют и парадоксальный положительный эффект – ведь это доказательство того, что система работает.
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Об источнике: Polsat News
Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.
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