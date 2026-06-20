Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши 'Новой почтой' - появились фото

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему вернул Польше Орден Белого Орла, и высказался о будущем украинско-польских отношений.

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Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что сказал Владимир Зеленский:

Президент Украины вернул польский Орден Белого Орла

Награду отправили через "Новую почту" на имя Кароля Навроцкого

Возвращение ордена не меняет благодарности Украины польскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернул Орден Белого Орла, который, по его словам, в 2023 году был адресован украинскому народу и Вооруженным силам Украины. Вместе с заявлением глава государства обнародовал фотографии, на которых награду отправляют через "Новую почту" на имя президента Польши Кароля Навроцкого. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Поводом для такого решения стали высказывания польской стороны о значении высшей государственной награды Польши. Зеленский обратил внимание на критерии, которые, по словам президента Польши, должна олицетворять эта награда, и сопоставил их с тем, кто до сих пор остается среди её кавалеров.

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"Накануне господин президент Польши отметил, что Орден Белого Орла — это не обычная награда. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с польским государством и особую благодарность народа. Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего сообщества. Поэтому, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что решение вернуть награду не меняет отношения Украины к польскому обществу. Он отметил, что Киев высоко ценит помощь, которую Польша оказывает с начала полномасштабной войны, и рассчитывает на продолжение партнерства между двумя государствами.

/ Фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Фото: Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которые играют значительную роль в борьбе за нашу и вашу независимость от России. Украина никогда не забывает о солидарности и знает, что сотрудничество между государствами и народами в нашем регионе является одной из ощутимых гарантий безопасности как для украинцев, так и для каждого соседнего государства. Украина продолжит защищаться в этой войне, развязанной Россией, и мы обязательно добьемся достойного мира", — подчеркнул он.

Отдельно Зеленский изложил свое видение будущих украинско-польских отношений. По его словам, Киев настроен на продолжение диалога по историческим вопросам и стремится не допустить новых противоречий между народами.

Украинский президент также отметил, что Украина и впредь будет открыта для всех содержательных форматов взаимодействия с Польшей, чтобы не допускать разночтений сложных страниц общей истории и обеспечить должное уважение ко всем невинным жертвам ХХ века. В то же время он выразил благодарность всем государствам и лидерам, которые поддерживают Украину на пути к справедливому миру и укреплению безопасности в Европе.

"Я горжусь нашими людьми и каждым украинским воином — миллионами украинцев и украинок, которые заслуживают беспрекословного уважения за героизм, проявленный украинским народом в защите от российской агрессии. Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши. Думаю, будущее подтвердит уважение к украинцам", — сказал Зеленский.

Почему антиукраинская риторика стала частью польской политики

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нынешние разногласия между Украиной и Польшей имеют гораздо более глубокие корни, чем отдельные исторические споры. Об этом он заявил в эфире ТСН.

По его словам, партия "Право и справедливость" на протяжении многих лет целенаправленно привлекала внимание общества к теме Волынской трагедии. Кулеба отметил, что этот нарратив долгое время поддерживался посредством политических заявлений, исторических исследований и культурных проектов, поэтому он стал важной частью общественной дискуссии в Польше.

Еще одним фактором дипломат назвал укрепление позиций Польши как влиятельного регионального государства, что также сказывается на характере польско-украинских отношений.

"Поляки стали очень сильными и успешными как государство. А что делает любое сильное государство? Оно пытается определить, где может продемонстрировать свою силу и показать, что способно переламывать, давить и заставлять идти на уступки", — добавил Кулеба.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Тогда в соцсетях публично разъяснили, что это решение связано с присвоением подразделению Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА" и требует подтверждения премьер-министра Польши для вступления в силу. В настоящее время процесс официального лишения продолжается и ожидаются дальнейшие шаги властей.

Отметим, что в недавнем комментарии глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий обнародовал подробности. По его словам, лишение ордена было взвешенным шагом после предоставления Украине времени на изменение позиции относительно названия подразделения УПА, при этом польская сторона отвергает обвинения в стратегической ошибке. Он подчеркнул, что эта инициатива стала ответом на исторические разногласия в двусторонних отношениях.

Как ранее сообщал Главред, политолог Петр Олещук подчеркнул, что польско-украинские отношения имеют сложную историческую основу, и вопрос блокирования Польшей вступления Украины в ЕС связан с геополитической конкуренцией и сомнениями относительно роли Украины в Европе. Эти факторы могут в течение длительного времени влиять на политический климат между двумя странами.

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О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович — украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, послом по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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