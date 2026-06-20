Взрывы на оккупированных территориях: "Мадяр" о масштабных ударах по целям РФ

Атакованы объекты газовой инфраструктуры в Крыму, мост через Генический пролив.

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Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Атакованы объекты газовой инфраструктуры в Крыму

Нанесены удары по элементам топливной и военной логистики РФ

В ночь на 20 июня подразделения Сил беспилотных систем провели масштабную операцию, в ходе которой были атакованы объекты газовой инфраструктуры в Крыму, мост через Генический пролив, а также элементы топливной и военной логистики на временно оккупированных территориях.

Как сообщает командир СБС Роберт Бровди ("Мадяр"), 9-й батальон "Кайрос" 414-й бригады поразил три газовые компрессорные станции в населённых пунктах Журавлёвка, Ароматное и Ключи. Ещё одна станция в Лоховке была атакована 1-м оперативным центром СБС.

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427-я бригада "Рарог" нанесла удар по автомобильному мосту через Генический пролив в Херсонской области.

Параллельно были атакованы объекты логистики в Херсонской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Среди целей — рейдовый буксир в Скадовске, топливозаправщики в Дмитровке и Чаплинке, тяжёлый тягач БАЗ-6403, бронетехника, включая "Тайфун-К", а также более семи единиц транспортной техники.

В операции участвовали несколько подразделений СБС, включая 414-ю бригаду "Птицы Мадяра", 20-ю "К-2" и 427-ю "Рарог".

Силы беспилотных систем регулярно заявляют об ударах по военной инфраструктуре и логистике противника на временно оккупированных территориях.

/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ - детали

Подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели серию ударов по военным и инфраструктурным объектам противника на временно оккупированных территориях.

По данным СБС, всего было поражено 36 целей в глубоком тылу. В их число вошли командные пункты, радиолокационные станции, объекты логистического обеспечения, а также элементы топливно-энергетической инфраструктуры.

Смотрите видео - удары по целям РФ:

/ Скриншот

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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