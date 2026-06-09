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"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

Алексей Тесля
9 июня 2026, 21:47
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Нанесен удар по командно-наблюдательному пункту подразделения БПЛА "Рубикон".
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Взорваны важные цели на ВОТ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Нанесены удары по военным и инфраструктурным объектам противника
  • Взорваны 36 целей в оперативной глубине врага

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 9 июня нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектов противника на временно оккупированных территориях.

Подразделения СБС отработали по 36 целям в оперативной глубине врага, поразив командные пункты, радиолокационные станции, логистические объекты, топливную и энергетическую инфраструктуру, сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

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В Запорожской области операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и бойцы 1-го отдельного центра поразили две радиолокационные станции П-18 "Терек".

В Донецкой области операторы 412-й бригады "Nemesis" нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения БПЛА "Рубикон". Также бойцы 1-го отдельного центра поразили пункт временной дислокации личного состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии РФ.

Подразделения СБС совместно с 20-й бригадой К-2, 427-й бригадой "Рарог", 9-м батальоном "Кайрос" и пограничным подразделением БАС "Феникс" поразили девять электроподстанций, обеспечивавших функционирование военной инфраструктуры оккупантов.

В Луганской области операторы 20-й бригады К-2 нанесли удары по цистернам с горюче-смазочными материалами, а в оккупированном Луганске бойцы 1-го отдельного центра поразили объекты газовой инфраструктуры, задействованные для обеспечения нужд российских войск.

Роберт Бровди "Мадяр"
/ Инфографика: Главред

Также операторы отряда "13" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 20-й бригады К-2 и подразделения "Феникс" нанесли удары по логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.

В Силах беспилотных систем отмечают, что системное поражение средств радиолокации, пунктов управления, мест размещения личного состава, логистических узлов, а также энергетической, газовой и топливной инфраструктуры существенно снижает способность противника обеспечивать свои войска, управлять подразделениями и поддерживать интенсивность боевых действий.

Стали известны подробности атаки на корвет РФ

Удар по российскому корвету "Бойкий" нанес серьезный ущерб возможностям Балтийского флота России и продемонстрировал способность Украины поражать важные военные объекты на большом расстоянии от своей территории.

В сети были опубликованы кадры, на которых, как утверждается, запечатлены последствия атаки на корабль. Согласно имеющейся информации, операция была осуществлена 3 июня 2026 года подразделением 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем с применением современных беспилотных технологий.

Инцидент стал еще одним примером использования дальнобойных средств поражения против военных целей и привлек внимание к возможностям украинских сил проводить операции далеко за пределами линии фронта.

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия.

СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны".

Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы.

В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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война России и Украины Удары вглубь РФ
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