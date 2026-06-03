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Признак слабости: в NYT раскрыли, почему Россия усилила удары по Украине

Дарья Пшеничник
3 июня 2026, 10:51обновлено 3 июня, 11:23
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Хотя авиаудары РФ могут продолжаться "в течение длительного периода", подчеркнул эксперт, их боевая эффективность снижается.
Путин и война
Россия демонстрирует признаки слабости в Украине / Коллаж: Главред, фото: Скриншот с видео, УНИАН

Главное из новости:

  • Россия теряет темп на фронте
  • Украина укрепляет позиции и оборону
  • РФ усиливает удары, пытаясь вернуть контроль над ходом войны

Массированная атака России утром 2 июня, в ходе которой по Украине было выпущено сотни ракет и беспилотников, стала демонстрацией силы, которая, впрочем, не меняет главного: Москва все более очевидно теряет импульс в четвертый год войны. Продвижение российских войск на фронте фактически остановилось, а внутренние ресурсы Кремля начинают давать сбои, пишет The New York Times.

видео дня

Аналитики отмечают, что Россия усилила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, ведь попытки набрать контрактников в самой РФ провалились. Растет недовольство внутри страны, Европа расширяет военную поддержку Украины, а переговорный процесс с участием США фактически замер.

"Позиция Украины сейчас гораздо, гораздо более угрожающая, чем всего год назад", — заявил военный аналитик Франц-Штефан Гади.

Другие эксперты считают, что усиление российских ударов — попытка вернуть себе рычаги влияния перед потенциальными переговорами и вновь привлечь внимание администрации Дональда Трампа, которая сейчас больше сосредоточена на войне в Иране.

Удары продолжаются, но эффективность падает

По оценке британского военного аналитика Джека Уотлинга, Россия все еще способна поддерживать интенсивные авиаудары, однако ее боевые возможности снижаются. Это формирует "растущий оптимизм" относительно перспективы заставить Москву прекратить огонь.

"Война вступает в новую фазу, и для украинского государства важно не упустить инициативу", — подчеркнули аналитики DeepState.

Прошлым летом Путин был настолько уверен в победе, что летал на Аляску для встречи с Дональдом Трампом. Теперь же именно Киев настаивает на скором прекращении боевых действий. Москва же повторяет, что война завершится только после выхода Украины из Донбасса.

Гади считает маловероятным, что Россия сможет установить полный контроль над регионом до конца 2026 года. В то же время он предупреждает, что воздушные атаки, подобные ударам 2 июня, будут продолжаться.

Украина удерживает фронт и возвращает территории

По данным OSINT-проекта DeepState UA, в мае российская армия потеряла больше территорий, чем захватила — впервые с контрнаступления 2023 года. Это произошло несмотря на увеличение количества атак на 37,5%.

Аналитики отмечают, что российские подразделения деградировали настолько, что иногда в атаку шли группы из одного-двух солдат.

Позиции Украины укрепляются благодаря новым пакетам помощи из Европы — в частности, вооружению из Финляндии и передаче 16 истребителей Gripen из Швеции.

Потери РФ растут, но Кремль может пойти на эскалацию

По оценкам западных спецслужб, Россия несет рекордные потери. Глава британской разведки Энн Кист-Батлер заявила, что с 2022 года погибли почти 500 тысяч российских военных. Американский госсекретарь Марко Рубио добавил, что РФ ежемесячно теряет 15–20 тысяч убитыми.

"Не ранеными – убитыми", – подчеркнул он.

Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают, что Кремль может выбрать не деэскалацию, а наоборот — дальнейшее обострение. Доходы от высоких цен на нефть дают Москве возможность продолжать войну.

Почему в РФ растут потери – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, большие потери в рядах российской армии связаны со многими факторами.

Прежде всего, Россия использует своих солдат как "мясо", а сама концепция ведения войны только пехотой уже повышает уровень потерь. Концепция применения малых тактических групп позволяет инфильтрироваться, но уровень потерь — огромный. Если малую тактическую группу обнаруживают, и она оказывается под обстрелом, то вероятность эвакуации близка к нулю, то есть это невозможно. Поэтому "тройки" превращаются в "двойки". И поэтому — минимальное продвижение и огромные потери.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, в мае российские войска смогли захватить лишь 14 кв. км украинской территории. По данным аналитиков DeepState, это самый низкий месячный показатель продвижения врага за последние три года.

Кроме того, российские оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных в Донецкой области. Однако нельзя говорить о том, что именно это направление будет основным во время летнего наступления. Враг также может готовиться к открытию нового направления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Напомним, что в Запорожской области российские войска активизировали боевые действия. Оккупантам приказали выйти на окраины Орехова до 31 мая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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