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Неприятно: стало известно, как прошла встреча принца Гарри и Меган с королем

Алена Кюпели
18 июля 2026, 22:05
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И снова инсайдеры говорят о том, что недовольной осталась Меган Маркл.
принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с королем/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Кратко:

  • Как прошла встреча короля с сыном
  • Что говорят инсайдеры

Воссоединение королевской семьи, возможно, прошло не так, как планировала Меган Маркл.

"Создается впечатление, что с точки зрения Меган встреча с Чарльзом и Камиллой не была полностью теплой и дружелюбной", - заявил королевский биограф Кристофер Андерсен изданию Page Six.

видео дня

Ранее в этом месяце принц Гарри и Меган Маркл, вместе со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет - воссоединились с королем Чарльзом и королевой Камиллой впервые за четыре года и впервые после объявления монарха о том, что у него рак.

Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

Букингемский дворец подтвердил, что встреча состоялась в Хайгроув-Хаус, частной загородной резиденции монарха в Глостершире, Англия. Фотографии встречи, как ожидается, не будут опубликованы.

В последний раз 77-летний Чарльз виделся со своими внуками в 2022 году, когда они присутствовали на Платиновом юбилее королевы Елизаветы II.

Визит не обошелся без проблем.

Тогда Сассексам было отказано в предоставлении охраны за счет налогоплательщиков, и что Букингемский дворец отозвал свое предложение разрешить паре остановиться в королевской резиденции, в результате чего Гарри большую часть поездки провел один.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл навестили короля / фото: instagram.com, Меган Маркл

Источник сообщил изданию People, что поездка "превратилась в кошмар" для Маркл, поскольку ей пришлось уехать раньше запланированного срока вместе с детьми.

Принц Гарри неоднократно обращался в суд, пытаясь добиться обеспечения безопасности своей семьи во время визитов в Великобританию, но ему неоднократно отказывали.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известный украинский актер Владимир Ращук, который поразил поклонников кардинальным похудением, признался в том, чего боится больше всего.

Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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