Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

В Центре по противодействию дезинформации сообщили, что часть мобилизованных россиян будет отправлена в бой уже через две недели после призыва.

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Мобилизация в РФ - Кремль готовит 500 тысяч новобранцев к осени / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Андрей Коваленко:

Россия готовит мобилизацию более 500 тысяч человек

Осень и зима будут насыщены пехотными боями

Коваленко убежден, что план Кремля обречен

Страна-агрессор Россия готовит новую волну мобилизации. В рамках кампании планируется привлечь в армию и на войну против Украины от 500 тысяч человек уже этой осенью. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Россия готовит мобилизацию от 500 тыс. человек на осень. Часть из них планируют бросить в бой в первые две недели для заделывания брешей на Востоке, других будут готовить в течение месяца для потенциального открытия нового направления фронта. Таков план РФ", - отметил Коваленко. видео дня

Украинский фронт готовится к одному из самых тяжелых периодов войны. По словам Коваленко, ближайшие месяцы станут испытанием не только для военных, но и для стойкости всей страны.

"У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства", - предупредил он.

В СНБО обращают внимание на то, как именно российское руководство обосновывает перед Путиным целесообразность новой волны мобилизации. Речь идет об заверениях двух ключевых фигур в военно-политической верхушке РФ.

"Кириенко и Герасимов заверили Путина, что это поможет нам победить. Я точно знаю, что они ошибаются", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что в условиях приближения сложного периода главной задачей для Украины остается консолидация усилий.

"Сейчас нам всем понадобятся единство и эффективность", - подытожил он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Пойдет ли Путин на новую волну мобилизации - объяснение эксперта

Старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в интервью The New York Times высказал мнение, что президент России Владимир Путин не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы объявить масштабную мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению эксперта, возможности России по дальнейшему увеличению численности войск ограничены. Он считает, что если бы у Кремля был значительный резерв для расширения войны, то он уже воспользовался бы им.

Шейк также отметил, что затраты на привлечение новых военнослужащих для России существенно выросли. Кроме того, он обратил внимание, что нежелание Кремля проводить мобилизацию в крупнейших городах страны и привлечение военных из Северной Кореи свидетельствуют о нехватке внутренних ресурсов для продолжения войны.

В то же время эксперт подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения украинские Силы обороны существенно укрепились и сейчас входят в число самых боеспособных армий мира, тогда как российские войска, по его оценке, значительно истощились.

"Россия, на мой взгляд, несомненно, ослабла. Я видел оценку, согласно которой продолжительность жизни российских новобранцев с момента прибытия на обучение составляет от 10 дней до трех недель. Это не армия, которая хорошо справляется с ведением войны. Это не армия, которая выявляет закаленных в боях лидеров, способных принимать взвешенные решения. Это армия, в которую массово призывают, которую пропускают через мясорубку", - добавил эксперт.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог Иван Преображенский прогнозировал возможность объявления всеобщей мобилизации только при условии, что Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы. Он отметил, что подготовка большого количества мобилизованных требует времени и должна приниматься как минимум за несколько месяцев до ожидаемого результата.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов указывал на отсутствие технических препятствий для проведения новой волны мобилизации в России. По словам Буданова, в России существует возможность повторить мобилизацию, подобную той, что была в 2022 году. Он уточнил, что в 2022 году в течение одного года было мобилизовано около 450 тысяч человек.

Владимир Зеленский предупреждал о вероятности перехода Кремля к новым этапам эскалации после завершения выборов в России. Президент назвал одним из возможных шагов именно увеличение масштабов мобилизации. Зеленский также отметил, что Кремль может выбирать механизмы, которые позволят пополнять личный состав без значительного увеличения бюджетных расходов.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко - лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров общественного мнения работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

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