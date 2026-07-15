Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник

Путин понимает, что удары по России будут нарастать, и ему придется уйти глубоко в бункер, потому он собирает личную мини-армию, отметил Александр Сотник.

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Путин нервничает и боится окружения, Россию ждет очень тяжелое и страшное будущее – Сотник / Коллаж: Главред

Путинская "СВО" настолько строго "идет по плану", а в России все настолько стабильно и прекрасно, что Путин в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличил штат своей личной охраны. Наверное, для того, чтобы "ФСОшники" отбивали его от волны народной любви и благодарных элит. Все логично: когда в стране бензина нет, очереди за ним можно выстроить в живую цепь от Белгорода до китайской границы, нефтебазы горят ярче новогодних елок, а из Крыма доносятся очень громкие "хлопки", лучшая инвестиция для такого "великого геостратега" как Путин – это еще пара десятков крепких парней, которые будут оберегать его тело.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотникв интервью Главреду рассказал, насколько обоснована паранойя Путина, когда в войне против Украины и лично для "хозяина Кремля" наступит развязка, какое "тайное оружие", способное изменить ход войны, готовит российская верхушка, почему система медлит, и что заставит ее "решить кадровый вопрос", а также что ждет Путина – Гаага или физическое устранение.

Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек. Причем сделал это посреди года, а не традиционно – в декабре-январе. О чем это говорит, почему именно сейчас Путин озаботился наращиванием собственной охраны? Кого он боится – россиян или своего ближнего круга?

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Россиян Путин совершенно не боится, ему на них просто плевать. Его логика проста: "Не жили богато – нечего и начинать. Посмотрите, как жили ваши предки, и берите с них пример. Вам ничего хорошего не светит. Я царь, и я надолго. 26 лет терпели – потерпите еще 26".

Чтобы настолько увеличить личную охрану, должны быть серьезные причины. 812 человек – это уже мини-армия. Ведь общая численность ФСО составляет около 20 тысяч человек, которые охраняют Кремль, резиденции и другие объекты. Внеплановое расширение личной охраны, которая будет тусоваться рядом с телом и охранять его, говорит о том, что Владимир Владимирович начинает нервничать.

Одно дело – когда ты раззеркаливаешься. Путин выпускал крысиный цирк двойников, чтобы обнулить смысл возможного покушения. Потому что, когда перед тобой непонятно кто – Путин или какой-то мужик, очень похожий на Путина, возникает вопрос: а стоит ли вообще рисковать? Ведь у тебя только один выстрел. Вдруг потом выяснится, что это был вовсе не оригинал.

В этом смысле использование двойников было историей для дальнего круга, дальнего радиуса действия.

А вот сейчас, когда вокруг Путина формируется мини-армия из 800 "ФСОшников", – это уже совершенно другое дело. Это говорит о том, что он начинает опасаться самых близких людей.

Для второго, третьего и четвертого эшелонов по-прежнему будут работать двойники. А вот с ближним кругом может работать только оригинал. И именно поэтому Путин увеличивает личную охрану. Он прекрасно понимает, что дальше по России будут лететь не только беспилотники, а еще и баллистика. Причем удары будут наноситься по ра**истским витринам.

Внеплановое расширение личной охраны говорит о том, что Путин начал нервничать, считает Сотник / Скриншот

Раньше война приносила ближнему окружению Путина деньги, и оно очень разбогатело на этой войне. Эта война превратилась в бизнес на скотобазе, кровавый, жесткий, мясной бизнес. Зарабатывали все сверху донизу: министерство обороны, прикормленные олигархи и все остальные. И зарабатывали, надо сказать, очень хорошо.

Однако у войны своя логика. По мере ужесточения ударов по РФ ближайшее окружение Путина начнет не зарабатывать, а терять: НПЗ и другие предприятия будут попадать под удары. Бумеранг начнет возвращаться, и синекура закончится. Естественно, недовольство будет расти.

В принципе, сейчас уникальный этап войны, о котором я говорил еще несколько лет назад: когда на горизонте замаячит финал, корона Российской империи будет валяться на брусчатке. Сейчас эта корона еще не валяется, но она водружена на никчемную голову чекиста, и никто на нее не покушается. И это объяснимо: если ты забираешь эту корону, ты получаешь не только власть, но и обременительный груз, который эта власть с собой несет.

А власть в России нынче – это сплошное обременение. Потому что Россия уже не просто токсична, а ее ждет очень тяжелое и страшное будущее – там полный бесперспективняк. Там не будет ничего: ни нефтянки, ни государствообразующих отраслей – все будет в руинах. Причем если нефтянку разрушают ВСУ, то все остальное уничтожают они сами. За 26 лет там сожрали все, как термиты.

Более того, впереди маячит перспектива выплаты репараций. А это совершенно обнуляет любую перспективу, любое будущее. Эти "можем-повторяльщики" весело, с улюлюканьем и присвистом, слили в путинский сортир не только собственную жизнь, а еще и будущее своих детей и внуков.

Если эту токсичность суммировать с перспективой, которая маячит на горизонте, возникает вопрос: а кто вообще захочет взять на себя всю эту "прелесть" и всю эту "благодать"?

Именно поэтому ближайшее окружение Путина не покушается на него. Оно не хочет взваливать на себя весь этот обременительный пакет. Поэтому система медлит. И систему необходимо подтолкнуть очень яростными ударами, чтобы она как можно быстрее приняла решение и наконец закрыла кадровый вопрос.

Совершенно очевидно, что с Путиным уже никто разговаривать не будет. С ним может разговаривать только один человек – Дональд Трамп. Все остальные этого делать не желают: Макрон ему не звонит, Стармер – тем более, Мерц и Стубб – тоже. Даже Эрдоган уже не горит желанием с ним общаться.

Поэтому Путин – это фигура, которая просто досиживает свое время. Но система дает ему еще один шанс, потому что знает: у Путина остается одна возможность, о которой не расскажет никто.

И вот здесь я хотел бы обратиться к Зеленскому, Буданову, Малюку и руководству СБУ и предупредить: у Путина еще есть шанс изменить ход войны – у него есть шанс создать оружие возмездия.

Многие "хорошие русские" рассказывают о возможности применения ядерного оружия. Но в применении ядерки нет смысла, она не изменит ход войны. Во-первых, всем будет очевидно, кто именно нанес такой удар. Во-вторых, никаких военных преимуществ это уже не даст. В-третьих, после этого от России отвернутся последние партнеры, даже Китай. Потому что Пекин воспримет это как нападение на человечество.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Это уже не 1945 год, когда Трумэн применил атомную бомбу, чтобы завершить войну и одновременно показать человечеству, что это оружие ужасно и больше никогда не должно применяться.

Использование ядерного оружия сегодня было бы бессмысленным и губительным прежде всего для самой системы. Поэтому Путин его не применит, ему просто не позволят этого сделать. Но у него может появиться другое оружие.

Лабораторий и в Советском Союзе было очень много, перечислю лишь некоторые: одна находится в так называемом Свердловске-19, другая – НИИ-48 – в Кирове, третья – в институте им. Гамалеи, четвертая – в Загорске-6, рядом с Сергиевым Посадом.

Поражать эти лаборатории опасно. Мы все видели, что было, когда из новосибирского "Вектора" (Кольцово) "убежал" ковид: пандемия. А самое главное – никто ничего не может доказать. Если применить ядерное оружие, то всем понятно, кто это сделал, а если применяется бактериологическое оружие, после которого начинается пандемия, в десять раз страшнее ковида, тогда никто уже не сможет с уверенностью сказать, откуда все это пришло. Откуда пришел ковид? Из Уханя? А почему тогда никто так и не понес ответственности? Потому что подобные вещи чрезвычайно трудно доказать.

Если, не дай бог, начнется такая пандемия, очень многие страны скажут: "Да ну эту Украину, пусть разбирается сама. Нам не до этого". Потому что речь пойдет уже об их жизни и смерти.

Пока еще такого оружия у России нет, но оно может появиться. Потому необходимо усиливать удары по ее территории уже сейчас.

Не знаю, почему в России до сих пор не создали такое оружие. Лаборатории работают, и миллиарды тратятся именно на это. Как раньше "хорошие русские" впаривали, что "Путин боится Навального", так сейчас они говорят, что Путин тратит миллиарды, чтобы продлить свою никчемную жизнь.

Вот только чекисты никогда не занимались продлением жизни. Они всегда ее укорачивали. Поэтому, возможно, сейчас у них пока нет антидота. Возможно, на каком-то этапе застопорилась разработка подобного оружия. Но я знаю их мечту: они хотят иметь чемоданчик, с помощью которого можно тихо "уменьшить нагрузку человечества на почву" раз в десять. А потом сказать: "Ну вы же читали файлы Эпштейна? Это Билл Гейтс. Это американцы". И попробуй потом докажи, что это не американцы.

Если хотя бы часть этой информации дойдет до тех, кто принимает решения, и вслед за этим ВСУ усилят удары и давление на Россию, значит, я свою задачу выполнил хотя бы наполовину.

По России должно лететь все, что только возможно. И бить должно как можно больнее. Москва, Питер, Рублевка – у них должно гореть под задницей и под ногами.

В каком случае и при каких обстоятельствах такое оружие может быть применено? Какие события способны стать для этого триггером?

Вообще такое оружие разрабатывают три страны: Франция, США и Россия. Китай, Северная Корея, Германия – нет. Однако в гитлеровской Германии бактериологическое оружие разрабатывалось. У Гитлера было такое оружие, но он его не применял.

А вот коммунисты применяли – во время Второй мировой войны, причем дважды. И оба раза – на территории Украины: сначала в 1942 году использовали возбудитель желудочно-кишечной инфекции, когда немцы наступали на Харьков, а затем в 1943 году в Крыму – тогда была применена легочная инфекция. В первом случае погибло лишь несколько сотен гитлеровцев и около 50 тысяч советских граждан. Коммунистам было плевать на собственное население. А Путин – это чекист и коммунист, передовой отряд партии.

Свердловск-19. По словам Сотника, Путин тратит миллиарды на работу лабораторий по разработке бактериологического оружия / Скриншот

Не знаю, что именно может стать триггером для применения такого оружия. Но сначала оно должно быть "допилено". Обратите внимание: за ширмой разговоров о продлении жизни к этому проекту "пристегнуты" дочери Путина и Михаил Ковальчук (а он вообще считает, что должны существовать генномодифицированные люди). Более того, он заявляет, что эти разработки сравнимы с ядерным оружием. Он говорит об этом открыто, все это можно найти в открытых источниках.

Если, не дай бог, они когда-нибудь применят такое оружие, это действительно изменит ход войны и само ее восприятие. Многие тогда могут сказать: "Да ну его, сейчас не до войны, у нас вон народ мрет". Как только такое оружие появится, и, если к тому моменту путинский режим все еще будет существовать, я ничуть не сомневаюсь, что они его применят. Для них это просто мечта: чемоданчик с абсолютным оружием, которое действует без взрывов и разрушений.

Вы сказали, что Путин наращивает штат личной охраны, потому что опасается именно своего окружения. Как вы считаете, он действует на упреждение или в Кремле уже началась борьба между "партией мира" и "партией войны", которая может представлять опасность для самого Путина, и менно поэтому он увеличивает штат "ФСОшников"? Раскол элит начался, и поэтому Путин занервничал?

Никакого раскола нет. Есть нежелание брать на себя эту "шапку Мономаха", всю эту "прелесть". Есть страх, есть непонимание. Сейчас элиты постреливают глазами по сторонам. Они понимают, что дальше будет только хуже. Если у Путина не получится создать и применить это оружие, то ситуация однозначно ухудшится. И они проиграют. Поэтому элиты начинают смотреть по сторонам в поисках того, кто мог бы гарантировать им сохранение статус-кво, кто сможет договориться со всеми и при этом действительно будет соблюдать этот статус-кво, не обманет и не начнет тянуть одеяло на себя. Пока такой фигуры они не нашли.

Поэтому я склонен полагать, что Путин понимает: удары вглубь России будут только нарастать, и они будут становиться все больнее и больнее. К беспилотникам скоро присоединятся баллистические и крылатые ракеты. Потом все это вместе полетит в невероятных количествах. Потому Путин играет на опережение, понимая, что однажды ему придется очень глубоко уйти в бункер. И тогда рядом с ним должна быть абсолютно лояльная, проверенная охрана. Только так он может обеспечить себе безопасность. Именно этим Путин сейчас очень озабочен.

Если в какой-то момент окружение Путина после определенных событий, например, потери Крыма или ударов по Рублевке, настроится решительно, спасут ли его бункеры и почти тысяча сотрудников ФСО?

У стран НАТО есть противобункерные бомбы. Поэтому ничего Путина не спасет.

Но есть один нюанс. Система, то есть весь комплекс, который формирует социум, ментальность, органы власти, должна понять не только, кто придет после Путина, кто сможет на 100% гарантировать ей дальнейшее существование, безопасность и сохранность накопленных капиталов, но и о том, как развернуть этот "Титаник", или хотя бы то, что от него останется, и как разыграть свои карты за столом переговоров с Западом.

Оставлять Путина в живых или нет? В принципе, устранить его всегда можно. Если система решит его "грохнут", то так или иначе "грохнут", да хоть мокрыми пеленками задушит. Другой вопрос – Путина устранять или оставить для Гааги? Сколько он знает, не взболтнет ли лишнего, не начнет ли петь на всех языках? Как организовать торги, выставлять ли на них имя Путина? Так что придется разобраться со множеством моментов перед тем, как решить кадровый вопрос.

Когда в Санкт-Петербурге арестовали Илью Трабера – одного из лидеров Тамбовско-Малышевской преступной группировки и ближайшего друга, соратника Путина, и тогда же проходили обыски у Петрова, "правой руки" Трабера, мне стало понятно: власть меняется, или, как минимум, ослабляется власть самого Путина. Потому что Путин никогда бы не позволил наехать на этих ребят.

Если Тамбовско-Малышевская группировка уходит и теряет власть, возникает вопрос: а кто теперь контролирует "общак"? А ведь это все, что добывалось непосильным трудом всей этой бригадой на протяжении 26 лет, а то и дольше. Где же "общак"? У кого ключи? Условно говоря, ключи находятся у Путина. Но сам "общак" давно распределен: одной его частью, грубо говоря, заведует Чубайс, другой – Якунин, третьей – еще кто-то. Трабер, судя по всему, отвечал за "общак" внутри страны, Петров – в Испании, на юге Европы. Но основные активы и главные ключи у кого? Все еще у Путина? Или уже нет?

Здесь слишком много вопросов, целый комплекс, на которые нужно знать ответы. У меня их нет. Я могу лишь строить предположения, опираясь на косвенные признаки.

Именно поэтому я считаю, что Путин сыграл на опережение. Сейчас он практически никому не доверяет, потому что понимает: дальше будет только хуже.

Российские элиты начинают смотреть по сторонам в поисках того, кто гарантирует им сохранение статус-кво, отметил Сотник / Коллаж: Главред

Помню по нашим предыдущим разговорам, насколько безнадежными вы считаете россиян с точки зрения их способности что-либо изменить в собственной стране. Но все же не могу не задать этот вопрос, потому что с момента нашей последней беседы произошло уже много событий. И, пожалуй, самое яркое из них – топливный кризис. Ситуация выглядит весьма сюрреалистично: "страна-бензоколонка" получает бензин от Казахстана в виде гуманитарной помощи, просит топливо у Беларуси, а собственные граждане сутками стоят в очередях на заправках или занимаются "топливным туризмом". Насколько новые реалии меняют восприятие россиянами Путина и войны? Начинают ли они улавливать причинно-следственную связь? Видят ли, что война возвращается домой? И могут ли они в этом смысле представлять опасность для Путина, если до них все-таки это дойдет?

Нет. Мое отношение к ним не изменилось. И дело даже не во мне. Современная Россия, да и прежняя тоже – это банда. Там все связаны круговой порукой. Если к ним что-то прилетает, значит, виноваты "чертовы хохлы".

В головах россиян ничего меняться не будет. Более того, они окончательно слетят с катушек. Ведь почему они любят Путина? Потому что он разрешил им быть самими собой, не сдерживаться и не изображать институт благородных девиц. Мол, "у нас пещера, у нас банда, я ваш атаман". Как говорил Владлен Татарский: "Всех ограбим, всех убьем, все будет, как мы любим". Ничего не изменилось. Россияне все в несознанке.

Максимум, что они могут и уже начинают говорить: "Путин, а почему ты не воюешь по-настоящему?". Это чистое шариковское "по-настоящему" – "Желаю, чтобы все!". То есть, желлаю, чтобы ядеркой, и весь мир превратился в труху. Вот что для них значит "воевать по-настоящему".

А что будут делать сами россияне? В самом мелком случае начнут резать друг друга в очередях за бензином. Потом станут поджигать бензоколонки. Знаете, за что? За то, что у них "ласточки" встали – бензин хреновый продали, и "ласточки" сломались. Вот за это они готовы жечь все синим пламенем. Они будут жрать друг друга поедом. Будут копошиться внизу, устраивать драки и побоища. Но сакральное – плешивое – они не тронут, потому что это их намоленное дерьмо, это Вова.

Да, кто-то может что-то вякнуть. Но потом их разденут "до трусиков" и заставят немедленно извиняться. И они извинятся.

Это не народ – это зона. На зоне народа нет, там – заключенные, криминал. И в данном случае – подшконочный криминал.

Путину не грозит народный бунт, во всех бедах, в т.ч. топливном кризисе, россияне будут винить Украину, считает Сотник / Скриншот

То есть никакого "бессмысленного и беспощадного" бунта Путину опасаться не стоит?

Локальные вспышки будут, где-то друг друга порубят топориками и успокоятся. Приедет ОМОН, всех усмирит, десяток-другой бунтовщиков отправят на "СВО", на этом все и закончится.

Болото булькнет – и все, снова все быстро ряской затянется.

Нет, для Путина это не представляет никакой опасности.

А что же будет, когда Украина доберется до сакрального, до витрины, до Крыма? Сейчас уже "непотопляемый авианосец" Путина постепенно превращается украинскими ударами по мостам, авиабазам, системам ПВО и другим объектам в ржавое корыто с пустым топливным баком. Судя по всему, и Крымский мост тоже долго не проживет. Когда станет очевидно, что Крым ускользает из рук России, может ли это привести к последствиям для Путина, к краху режима и фактически положить Москву на лопатки в этой войне?

Разделю ваш вопрос на две части: первая – как на это отреагируют дальнее окружение и глубинное население, а вторая – как отреагируют пропаганда, Путин и его ближайшее окружение.

Начнем с дальнего окружения. Конечно, они будут бухтеть: "А ради чего тогда было "СВО"? Что это такое? Как это понимать? Где теперь наши цели?". Такие вопросы обязательно возникнут. Но очень быстро все это будет заглушено и сглажено пропагандой. Потому что Путин, его ближайшее окружение и вся лояльная пропагандистская машина скажут примерно следующее: "Так, замнем для ясности. Никакого Крыма больше нет. Он оказался бандеровским. Мы от чистой русской души несли им добро. Мы хотели сделать им добро, а они нас не оценили. Ну и гори они синим пламенем. Не очень-то нам и хотелось. Ах, Крым больше не наш? Все, забыли. Сняли вопрос". И все, банда все это сожрет и скажет: "Да, действительно, мы к ним со всей душой, хотели воссоединиться, а они, оказывается, вот какие. Ну и пусть теперь их нацисты терзают".

Потеря Крыма будет ударом, но все зависит от первых игроков системы – что они решат и когда примут кадровое решение. Это самое главное сейчас. Может ли Крым стать для них критической потерей? Я думаю, нет.

Скорее всего, Путина ликвидируют физически, считает Александр Сотник / Фото: kremlin.ru

А что тогда? Какие-то внутренние процессы в России станут решающими? Например, когда РФ станет трещать изнутри, когда начнутся удары по Рублевке или бизнес окружения Путина станет уплывать из их рук?

Да. Вот когда элиты увидят, что ущерб для них лично становится критическим, они зашевелятся. И тогда можно ожидать какого-то кадрового решения внутри системы. До тех пор – нет.

Каким образом окружение Путина может его устранить? Вы говорили, что перед ним будет дилемма: либо устранить его физически, либо отправить в Гаагу. Какой из этих вариантов более вероятен? К какому они будут склоняться?

Мне сложно сказать. Я всегда был антисистемным человеком. Другое дело, что я эту систему серьезно изучал, глубоко копал.

Эти ребята – это все-таки банда. И их криминальная ментальность будет склонять чашу весов к физической ликвидации. Впрочем, может перевесить и другая чаша весов, если они решат, что живой Путин в Гааге для них выгоднее.

Я бы оценил вероятность так – 30/70, где с вероятностью 70% Путина ликвидируют физически. Скрыться, как Гитлер, он уже не сможет, ведь сейчас не 40-е годы прошлого века. Сегодня совершенно другие технологии, и человеку скрыться невозможно. Как бы Путин ни пытался охранять свои биоматериалы, его ДНК на Западе есть, потому что анализы сдавали его дочери, значит, есть и возможность идентифицировать оригинал среди двойников Путина.

Так что скрыться у Путина не получится. Либо он станет "тушкой", и его ждут пышные похороны, а затем на эту могилу будет свалено все дерьмо – мол, это была "война Путина", во всем виноват только он.

Ставлю на такой сценарий 70%: скорее всего, Путина ликвидируют физически. И на 30% допускаю, что система попытается разыграть его как карту и выторговать для себя какие-то преференции – мол, "вот вам плешивый, но не бейте нас слишком сильно, ногами не бейте". Этот вариант менее вероятен.

С тем, как вы видите будущее Путина, мы разобрались. А какой сценарий финала для самой России, или для той территории, которая сейчас называется Российской Федерацией, выглядит наиболее реалистичным с вашей точки зрения? Чем для России закончится эта война и все, что мы сейчас наблюдаем?

Российской Федерации в нынешнем виде уже не будет. Произойдет переучреждение этой "пещеры". Но "пещерить" она не перестанет, потому что одичала, и вывести ее из этого состояния будет крайне тяжело. Там уже все стали настолько моральными инвалидами, и там уже сформировался настолько криминальный менталитет, что изменить что-то в корне не получится. Других людей негде взять. Контингент, который шатается по "пещере", останется, каким и был. Вы же не заселите эти территории французами, голландцами или даже поляками. Это территория одичалых.

Технически Россия может сначала распасться на несколько государств. Не на множество, а именно на несколько. Какие-то территории, возможно, заберет обратно Китай. Какие-то отвалятся сами, например, Северный Кавказ, Кенигсберг, возможно, Карелия и, может быть, еще что-то. Но основной массив земель останется, потому что они очень зависят друг от друга. Там все настолько связано логистически и индустриально, что существовать отдельно им будет очень трудно.

Скорее всего, там переучредят государство, назовут его, условно говоря, Российской Конфедерацией, напишут новое "конституевище". Но вы, друзья, как ни садитесь, у вас все равно получится банда. Потому что они такие.

Чтобы стать человеком, надо сначала слезть с дерева. И то не факт, что после этого человеком станешь. А они как сидели на этом криминальном дереве, так и продолжают по нему скакать, еще и гордятся этим, говорят, что это их корни.

Поэтому ничего хорошего на этой территории, как бы она потом ни называлась – Российской Конфедерацией или как-то еще, я не ожидаю.

И напоследок хотела бы спросить: когда, по вашим ощущениям, наступит развязка? Развязка для Путина в этой войне и для Российской Федерации в ее нынешнем виде?

Понимаю, что вы хотите от меня прогноз. Но не скажу. Потому что слишком уж много составляющих, которыми я не владею. Дело идет к банковскому кризису, топливный кризис будет нарастать, энтропия будет усиливаться, недовольство элит и давление будут нарастать.

Я не знаю, сколько продержится Трамп, потому что это очень важный рычаг воздействия Путина. Они же о чем-то говорили, какие-то методические пособия Владимир Владимирович выдает Дональду Фредовичу, причем делает это уже безо всякого стеснения. Куратор звонит своему подопечному и говорит: "Донни, надо сделать вот это, это и это. А дальше можешь хоть в золотых памперсах ходить".

Поэтому слишком много факторов, которых я просто не знаю.

По моим ощущениям, этот год должен быть последним. Очень надеюсь, что в 2026 году наступит развязка для Путина, Трампа и Нетаньяху. Но как получится на самом деле – не знает никто. Ведь, помимо того, что человек внезапно смертен, существуют такие повороты судьбы, о которых мы даже не догадываемся.

С уходом РФ из Украины ничего не закончится, наоборот, для России все самое "интересное" только начнется, подчеркнул Сотник / Фото: УНИАН

То есть, если Путина не станет, война неизбежно закончится? Или возможны варианты?

Система отползет сразу же. Если бы я находился высоко внутри этой системы и имел возможность задушить двумя клешнями Владимира Владимировича, я бы сказал: "Ребята, пока ВСУ не взяли Крым, надо устроить Владимиру Владимировичу пышные похороны и самим уйти с территории Украины к границам 1991 года. Самим!". И это был бы мощнейший рычаг на переговорах.

С уходом России с территории Украины ничего не закончится. Наоборот, для России все самое "интересное" только начнется. Потому что когда ВСУ возьмут Крым, у отребья, которое воюет на Донбассе, возникнет вопрос: "Если Крым уже не наш, то завтра и Донбасс тоже будет не наш? Тогда за что мы здесь воюем? За что мы на Донбассе костьми ложимся и в разные стороны разбрасываемся?".

Это очень важный момент.

Поэтому России прямо сейчас нужно решать проблему Путина, его ликвидировать, уходить с территории Украины, а затем садиться за стол переговоров и говорить: "Мы – хорошие. Мы совершенно другие. Мы переформатируемся".

Однако если Крым будет освобожден Силами обороны Украины, то такой вариант уже не прокатит.

Уточню. Получается, что в случае освобождения Крыма российские войска на Донбассе могут просто развернуться, пойти домой и "начать задавать вопросы" своей власти?

Они не развернут оружие против своих, нет. Но в российской армии начнется брожение. Они и так деморализована и разлагается. Российские солдаты и так там друг друга жрут поедом, командиры "обнуляют" солдат. Все это уже происходит.

Просто освобождение Крыма еще сильнее обострит ситуацию на фронте. Это станет дополнительным катализатором для ускорения поражения и разложения российской армии. Это совершенно точно.

О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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