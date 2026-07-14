Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

Кратко:
- В каком видео снялась пара
- Куда они отправились
Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, показали новую фотосессию, в которой выглядели просто великолепно.
Соответствующим видео пара поделилась в своих инстаграм-аккаунтах.
Они отправились в Карпаты, чтобы снятся в этом ролике. "Ехали и удивлялись тому, насколько красивы природа и пейзажи в нашей любимой Украины", - написали актеры.
Ранее Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк рассказали в интервью, что ждут своего малыша. Кроме того, Катерина рассказала, что на ранних сроках у нее было кровотечение и она сильно испугалась, что потеряет ребенка. К счастью, все обошлось.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, снова показала своих детей.
Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, поделилась некоторыми фото, которые очень неудачно подчеркнули ее фигуру.
Вас также может заинтересовать:
- Были бездомными: Катерина Тышкевич рассказала об особенной покупке
- Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении
- Замужняя Екатерина Тышкевич заговорила о новой свадьбе
О персоне: Катерина Тышкевич
Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие.
Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.
7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред