Тышкевич и Томусяк снялись в нежном "беременном" видео

Популярные украинские актеры поделились нежным видео, где светятся от счастья.

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Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк снялись в нежном ролике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кратко:

В каком видео снялась пара

Куда они отправились

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич и ее муж Валентин Томусяк, которые скоро станут родителями первенца, показали новую фотосессию, в которой выглядели просто великолепно.

Соответствующим видео пара поделилась в своих инстаграм-аккаунтах.

видео дня

Томусяк и Тышкевич показались в романтичном видео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Они отправились в Карпаты, чтобы снятся в этом ролике. "Ехали и удивлялись тому, насколько красивы природа и пейзажи в нашей любимой Украины", - написали актеры.

Томусяк и Тышкевич показались в романтичном видео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Томусяк и Тышкевич показались в романтичном видео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Ранее Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк рассказали в интервью, что ждут своего малыша. Кроме того, Катерина рассказала, что на ранних сроках у нее было кровотечение и она сильно испугалась, что потеряет ребенка. К счастью, все обошлось.

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О персоне: Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

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