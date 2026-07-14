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Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг "закипеть"

Мария Николишин
14 июля 2026, 16:09
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Каждая новая головоломка - это возможность проверить свою внимательность.
Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг 'закипеть'
Запутанная головоломка со спичками / фото: Главред

Головоломки со спичками уже много лет остаются одними из самых популярных задач в мире. Несмотря на свою простоту, они заставляют мозг работать нестандартно, тренируют внимательность и учат находить решение там, где, на первый взгляд, его нет.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась интересной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить всего одну спичку. Кроме того, нужно справиться за 60 секунд.

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг 'закипеть'
Нужно переставить всего одну спичку / фото: Главред

Большинство людей автоматически ищет очевидный вариант ответа, но именно он часто оказывается неправильным. Чтобы найти решение, нужно отказаться от шаблонного мышления и позволить себе посмотреть на задачу по-другому, пишет Главред.

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Попробуйте внимательно анализировать каждый элемент, проверяя все возможные варианты.

Иногда достаточно внимательно присмотреться к цифрам, знакам или расположению спичек, чтобы заметить подсказку, которая все время была у вас перед глазами.

Если решение не найдено сразу, не стоит расстраиваться. Просто попробуйте новые комбинации.

Если вам удалось разгадать эту головоломку - поздравляем! Если нет - вам точно повезет в другой раз. Решение головоломки можно посмотреть ниже.

Детская головоломка со спичками, которая заставляет мозг 'закипеть'
Решение головоломки / фото: Главред

Если вам нравятся такие задачи, то у нас есть еще одна головоломка со спичками. В ней нужно переставить только одну спичку, чтобы математическое уравнение 28+29=45 стало верным. Время на решение задачи ограничено - нужно уложиться в 60 секунд.

Также вам может понравиться тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной и помидорами за 51 секунду. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах.

Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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