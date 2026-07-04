Школьная головоломка со спичками, которая заставляет взрослых хорошо подумать

Головоломки со спичками уже много лет остаются одним из самых популярных способов тренировки мозга. Несмотря на свою простоту, они заставляют человека выходить за пределы привычных шаблонов мышления, искать нестандартные решения и внимательно анализировать детали.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась запутанной школьной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на выполнение задания - 60 секунд.
Это забавное задание - отличный способ проверить как математические навыки, так и творческое мышление, пишет Главред.
Внимательно изучите уравнение и используйте основные арифметические операции, чтобы решить головоломку.
Сосредоточьтесь на задаче, это поможет думать быстрее. Попытайтесь распознать закономерности и установить логические связи.
Стоит помнить, что решение может быть простым, но очень необычным.
Если вам удалось решить эту головоломку - поздравляем! Однако, если вам не удалось решить уравнение со спичками - не расстраивайтесь! Правильный ответ можно посмотреть ниже.
Если вам нравятся такие задачи, можете проверить свои навыки в другой головоломке со спичками. Она состоит из математического уравнения "8+7=5". Чтобы уравнение стало верным, нужно переместить две спички.
Также вас может заинтересовать тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на изображении дамы с собачкой за 51 секунду.
Подробное решение головоломки смотрите в видео:
Читайте также:
- Сложная школьная головоломка со спичками: решит не каждый взрослый
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с кошкой в ванной за 33 с
- Тест по ПДД, который сбивает с толку водителей: куда может проехать белая машина
Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles - канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред