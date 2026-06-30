Тест по ПДД, который ставит водителей в тупик: куда может проехать белое авто

Тесты по ПДД помогают закрепить теоретические знания и научиться быстро принимать решения.

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Тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно интерпретировать знак "Зона разворота"

Можно ли повернуть налево на этом перекрестке

Правила дорожного движения являются основой безопасности на дорогах для водителей, пешеходов и велосипедистов. Важно регулярно проверять свои знания с помощью тестов по ПДД. Именно они помогают лучше усвоить материал, выявить пробелы в знаниях и подготовиться к реальным ситуациям.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: в каком направлении разрешается продолжить движение водителю белого автомобиля?

видео дня

Куда можно продолжить движение / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Только прямо. Только в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Налево и прямо. Прямо и в обратном направлении. Все направления разрешены.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. Водителю предлагаются три направления для дальнейшего движения. Важно отметить, что перекресток регулируемый, на светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение во всех направлениях.

Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофора имеют преимущество перед требованиями дорожных знаков и разметки, но он отменяет значение знаков приоритета.

Здесь, помимо знака приоритета 2.3 "Главная дорога", есть и знак из группы информационно-указательных - это 5.30 "Зона разворота", который обозначает зону, в которой разрешается выполнить разворот. Однако, в то же время, он запрещает поворот налево.

"Это исключение стоит просто запомнить. И действительно, лучше это сделать, чтобы случайно не получить нежелательный штраф или, что хуже, не подвергнуть себя опасности", - говорит автор видео.

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Итак, водитель имеет полное право выполнить разворот. Продолжить движение прямо ему также ничто не запрещает. Правильный вариант ответа - 5.

Интересный тест по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, посвященный ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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