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Выгодно ли выключать двигатель авто в пробке: несколько секунд решают все

Мария Николишин
20 июня 2026, 12:36
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Водителям объяснили, когда действительно выгодно заглушать двигатель автомобиля.
Выгодно ли выключать двигатель авто в пробке: несколько секунд решают все
Нужно ли выключать двигатель в пробке / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Возможна ли экономия топлива при выключении двигателя в пробке
  • Почему система старт-стоп обеспечивает до 15% экономии топлива

Многие водители задумываются о том, чтобы выключить двигатель автомобиля в длинной пробке, чтобы сэкономить топливо. Также некоторые даже глушат двигатель на светофоре, когда на нем горит красный свет. Однако, действительно ли в этом есть смысл?

Главред решил разобраться, стоит ли выключать двигатель автомобиля в пробке или на светофоре.

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Почему водители выключают двигатель в пробке

Длительный простой с работающим двигателем приводит к незаметной, но постоянной "утечке денег" из бака автомобиля, поэтому в пробках многие просто выключают его, пишет Auto Swiat.

Учитывая это, специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC провели специальные расчеты, чтобы определить точный порог целесообразности выключения двигателя.

"Результаты оказались очень конкретными, однако далеко не каждому водителю стоит воспринимать их как прямую инструкцию к действию", — говорится в сообщении.

Сколько топлива потребляет автомобиль с включенным двигателем

По данным исследователей, на холостом ходу автомобиль расходует от 0,5 до 1 л топлива в час.

Математические расчеты показывают, что выключать двигатель выгодно только в том случае, если остановка длится более 20 секунд.

В то же время некоторые эксперты называют еще меньшую цифру и считают выключение двигателя целесообразным уже после 10 секунд простоя.

Как система "старт-стоп" влияет на расход топлива

Современные автомобили с заводской системой старт-стоп автоматически выключают двигатель во время остановки, что обеспечивает до 15% экономии топлива.

При этом на прогретом двигателе вред для аккумулятора или стартера минимален. За год так можно сэкономить от 9 до 18 л бензина или дизельного топлива.

Скрытые угрозы постоянного выключения двигателя

В то же время для автомобилей, не оснащенных автоматической системой "старт-стоп", постоянное ручное поворачивание ключа в пробках создает немало опасностей.

В частности, вместе с двигателем полностью отключаются кондиционер, вентиляция и обогрев салона. В ночное время выключение двигателя может привести к внезапному погасанию фар, что мгновенно создает аварийную ситуацию на дороге.

Когда стоит глушить двигатель автомобиля

Лучший вариант — выключать двигатель автомобиля только во время длительных остановок. Например, перед железнодорожными переездами, где ожидание длится несколько минут, или во время длительного ожидания пассажиров.

Как работает система старт-стоп в автомобиле – видео:

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Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat — это веб-сайт, посвящённый автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, даёт советы по эксплуатации автомобилей и предоставляет информацию о дорожной инфраструктуре.

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