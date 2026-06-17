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Коварный тест "валит" водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДД

Мария Николишин
17 июня 2026, 13:50
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Регулярное прохождение тестов по ПДД помогает освежить знания.
Коварный тест 'валит' водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДД
Запутанный тест по ПДД для водителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто имеет право останавливаться под знаком "Остановка запрещена"
  • Как таблички влияют на действие дорожных знаков

Тесты по ПДД полезны не только для людей, которые хотят получить водительские права, но и для опытных водителей. Они помогают повысить внимательность, скорость принятия решений и уверенность за рулем.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть ситуацию и ответить: кто из водителей нарушил ПДД?

видео дня
Коварный тест 'валит' водителей на экзамене: кто на самом деле нарушил ПДД
Какой водитель нарушил ПДД / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

  1. Водитель такси для посадки пассажира.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушили.
  4. Оба не нарушили правила.

Объяснение задачи

В данной ситуации изображен участок дороги и два автомобиля. Водители обоих автомобилей решили остановиться на правой стороне дороги. Также в задании указано условие, что водитель такси остановился для посадки пассажира.

В первую очередь следует обратить внимание на дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена". Под ним также находится табличка 7.18 "Кроме водителей с инвалидностью". Она применяется для указания того, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

Именно такой опознавательный знак есть на красном автомобиле. А значит, водитель красного авто точно имеет право остановиться в указанном месте. И ПДД он не нарушил.

Как сдать экзамен на права с первого раза
Как сдать экзамен на права с первого раза / Инфографика: Главред

Что касается таксиста, то здесь многие допускают ошибку. Ведь логика как-то подсказывает, что водитель такси нарушает правила.

"Человек видит табличку "Кроме лиц с инвалидностью" и делает вывод, что остановиться в обозначенном месте могут только водители, подпадающие под эту табличку. Однако, друзья, эта табличка носит лишь уточняющий характер и не отменяет ни исключения, ни тем более требования знака 3.34 "Остановка запрещена"", — говорит автор видео.

В частности, исключением для этого знака являются водители такси, осуществляющие остановку для посадки или высадки пассажиров, либо для разгрузки или погрузки груза. Поэтому получается, что в этой ситуации ни один из водителей правила не нарушил. Правильный вариант ответа — 4.

Интересный тест по ПДД для водителей – видео:

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Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"

YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, посвященный ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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