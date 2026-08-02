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Сколько на самом деле "мотает" кондиционер: цифры впечатляют

Марина Иваненко
2 августа 2026, 17:12
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Расчеты помогут понять, сколько электроэнергии потребляет кондиционер в сутки и в месяц, а стоимость его работы покажет, как изменятся счета за электричество.
Сколько потребляет кондиционер - расход в день и в месяц в Украине
Сколько потребляет кондиционер - расход в день и в месяц в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Сколько стоит работа кондиционера
  • Как рассчитать расходы в месяц
  • Как снизить потребление электроэнергии

В разгар летней жары кондиционер становится главным спасением от духоты. Однако многих домовладельцев беспокоит вопрос, во сколько обойдется его непрерывная работа в течение суток или месяца.

Как сообщает венгерский портал Kerteszkedj.hu, специалисты проанализировали среднее потребление электроэнергии современными инверторными кондиционерами и объяснили, как оптимизировать расходы. В то же время украинским потребителям важно учитывать, что в Венгрии действуют другие тарифы на электроэнергию, поэтому приведенные там расчеты не актуальны для Украины. В Украине бытовые потребители до 31 октября 2026 года платят 4,32 грн за 1 кВт·ч.

видео дня

Сколько стоит работа кондиционера в Украине

Ориентировочные расходы рассчитаны по действующему украинскому тарифу 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Суточные расходы (24 часа непрерывной работы)

Потребление 0,6 кВт·ч/ч (14,4 кВт·ч в сутки):

около 62 грн в день.

Потребление 0,8 кВт·ч/ч (19,2 кВт·ч в сутки):

около 83 грн в день.

Потребление 1,0 кВт·ч/ч (24 кВт·ч в сутки):

около 104 грн в день.

Потребление 1,3 кВт·ч/год (31,2 кВт·ч в сутки):

около 135 грн в день.

Видео о том, как выбрать кондиционер для дома, можно посмотреть здесь:

Сколько придется заплатить за месяц

Если кондиционер будет работать круглосуточно в течение 30 дней, расходы составят:

0,6 кВт·ч/ч - примерно 1 866 грн;

0,8 кВт·ч/ч - примерно 2 488 грн;

1,0 кВт·ч/ч - примерно 3 110 грн;

1,3 кВт·ч/ч - примерно 4 044 грн.

Эти цифры являются ориентировочными. Реальное потребление зависит от площади помещения, теплоизоляции дома, температуры на улице, настроек кондиционера и частоты открывания окон и дверей.

Действительно ли круглосуточная работа кондиционера обходится дороже

Распространено мнение, что кондиционер нужно выключать, когда никого нет дома, чтобы сэкономить электроэнергию. Однако для современных инверторных моделей это не всегда так.

Непрерывный режим

После достижения заданной температуры кондиционер автоматически снижает мощность и лишь поддерживает комфортный микроклимат, потребляя минимум электроэнергии.

Охлаждение нагретого помещения

Если несколько раз в день включать кондиционер в уже нагревшейся комнате, компрессор будет работать на максимальной мощности, что может увеличить общие расходы на электроэнергию.

Как снизить расходы на кондиционер

Устанавливайте температуру 24–26 °C

Это комфортный и в то же время экономичный режим.

Закрывайте шторы или жалюзи

Так комната будет меньше нагреваться от солнечных лучей.

Держите окна и двери закрытыми

Это поможет сохранить прохладу и снизить нагрузку на прибор.

Регулярно очищайте фильтры

Загрязнения заставляют кондиционер работать интенсивнее и потреблять больше электроэнергии.

Используйте режим ECO или таймер

Это позволяет снизить потребление электроэнергии без потери комфорта.

потери комфорта.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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