Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

Вы узнаете:
- Какая температура является самой экономичной
- Как повысить эффективность кондиционера
- Почему важно регулярное обслуживание
Правильно настроенный кондиционер помогает поддерживать комфортную температуру в доме и одновременно снижать расходы на электроэнергию. В жару важно не только правильно выбрать режим работы, но и регулярно обслуживать технику. Главред расскажет об этом подробнее.
Согласно рекомендациям экспертов, о которых сообщает издание NorthJersey со ссылкой на Министерство энергетики США, существуют оптимальные настройки кондиционера, обеспечивающие баланс между комфортом и энергоэффективностью.
Какую температуру установить на кондиционере
Специалисты советуют поддерживать температуру 78 °F (около 25,5 °C), когда дома находятся люди. Ночью её можно немного снизить, чтобы обеспечить комфортный сон.
При этом действует простое правило: чем выше температура, установленная на кондиционере, тем меньше электроэнергии он потребляет. Для дополнительного охлаждения комнаты можно использовать потолочный вентилятор - он улучшает циркуляцию воздуха без необходимости снижать температуру на кондиционере.
Как снизить потребление электроэнергии
Чтобы кондиционер работал эффективнее, стоит воспользоваться несколькими простыми советами.
Программируемый или "умный" термостат позволяет автоматически изменять температуру в соответствии с вашим расписанием.
В регионах с высокой влажностью рекомендуется использовать режим осушения или отдельный осушитель воздуха, ведь избыток влаги усиливает ощущение жары.
Днём стоит держать окна закрытыми и занавешивать их шторами или жалюзи, чтобы ограничить нагрев помещения солнцем. Проветривать дом лучше ночью или ранним утром, когда температура воздуха ниже.
Видео о том, как правильно почистить кондиционер, можно посмотреть здесь:
Какие детали кондиционера нужно регулярно проверять
Чтобы система работала эффективно и обеспечивала чистый воздух, важно регулярно обслуживать её основные компоненты.
Внешний теплообменник.
Загрязнение наружного блока ухудшает теплообмен, из-за чего кондиционер работает дольше и потребляет больше электроэнергии.
Внутренний испаритель.
Грязь на этом элементе снижает эффективность охлаждения и может способствовать появлению плесени и бактерий.
Уровень хладагента.
Недостаточное количество фреона снижает производительность кондиционера и увеличивает энергопотребление. Проверку должен проводить квалифицированный специалист.
Вентилятор.
Регулярная очистка лопастей и механизма вентилятора помогает поддерживать нормальную циркуляцию воздуха и эффективную работу системы.
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Об источнике: NorthJersey
NorthJersey - американское региональное онлайн-издание, освещающее новости штата Нью-Джерси. Публикует материалы об обществе, здоровье, быте, финансах, погоде, образовании, спорте и местных событиях. Входит в медиасеть USA TODAY Network, принадлежащую компании Gannett.
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