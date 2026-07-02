Главная ошибка охлаждении дома — почему кондиционер потребляет много энергии

Кондиционер в жару будет работать более экономично, если правильно настроить температуру. Как кондиционер поможет сократить расходы на электроэнергию.

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Какую температуру устанавливать на кондиционере / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая температура является самой экономичной

Как повысить эффективность кондиционера

Почему важно регулярное обслуживание

Правильно настроенный кондиционер помогает поддерживать комфортную температуру в доме и одновременно снижать расходы на электроэнергию. В жару важно не только правильно выбрать режим работы, но и регулярно обслуживать технику. Главред расскажет об этом подробнее.

Согласно рекомендациям экспертов, о которых сообщает издание NorthJersey со ссылкой на Министерство энергетики США, существуют оптимальные настройки кондиционера, обеспечивающие баланс между комфортом и энергоэффективностью.

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Какую температуру установить на кондиционере

Специалисты советуют поддерживать температуру 78 °F (около 25,5 °C), когда дома находятся люди. Ночью её можно немного снизить, чтобы обеспечить комфортный сон.

При этом действует простое правило: чем выше температура, установленная на кондиционере, тем меньше электроэнергии он потребляет. Для дополнительного охлаждения комнаты можно использовать потолочный вентилятор - он улучшает циркуляцию воздуха без необходимости снижать температуру на кондиционере.

Как снизить потребление электроэнергии

Чтобы кондиционер работал эффективнее, стоит воспользоваться несколькими простыми советами.

Программируемый или "умный" термостат позволяет автоматически изменять температуру в соответствии с вашим расписанием.

В регионах с высокой влажностью рекомендуется использовать режим осушения или отдельный осушитель воздуха, ведь избыток влаги усиливает ощущение жары.

Днём стоит держать окна закрытыми и занавешивать их шторами или жалюзи, чтобы ограничить нагрев помещения солнцем. Проветривать дом лучше ночью или ранним утром, когда температура воздуха ниже.

Видео о том, как правильно почистить кондиционер, можно посмотреть здесь:

Какие детали кондиционера нужно регулярно проверять

Чтобы система работала эффективно и обеспечивала чистый воздух, важно регулярно обслуживать её основные компоненты.

Внешний теплообменник.

Загрязнение наружного блока ухудшает теплообмен, из-за чего кондиционер работает дольше и потребляет больше электроэнергии.

Внутренний испаритель.

Грязь на этом элементе снижает эффективность охлаждения и может способствовать появлению плесени и бактерий.

Уровень хладагента.

Недостаточное количество фреона снижает производительность кондиционера и увеличивает энергопотребление. Проверку должен проводить квалифицированный специалист.

Вентилятор.

Регулярная очистка лопастей и механизма вентилятора помогает поддерживать нормальную циркуляцию воздуха и эффективную работу системы.

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Об источнике: NorthJersey NorthJersey - американское региональное онлайн-издание, освещающее новости штата Нью-Джерси. Публикует материалы об обществе, здоровье, быте, финансах, погоде, образовании, спорте и местных событиях. Входит в медиасеть USA TODAY Network, принадлежащую компании Gannett.

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