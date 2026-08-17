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В Тернопольской области приготовили три тонны бограча и установили мировой рекорд

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 09:14
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Предыдущий рекорд по приготовлению бограча установили в Закарпатье в 2015 году.
В Тернопольской области приготовили более трех тонн бограча
В Тернопольской области приготовили более трех тонн бограча / коллаж: Главред, фото: suspilne.media/ternopil

Кратко:

  • Для рекордной порции использовали около 600 кг мяса - говядины и свинины
  • Над подготовкой продуктов работали свыше 20 человек

В Теребовлянской общине Тернопольской области приготовили рекордную порцию бограча весом более трех тонн. Общий объем блюда составил 3 тонны 140 литров, что позволило официально зафиксировать новый мировой рекорд по количеству приготовленного горячего блюда.

Руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила, что предыдущий рекорд по приготовлению бограча установили в Закарпатье в 2015 году. Тогда удалось приготовить 2 тонны 850 литров блюда. Об этом пишет "Суспільне.Тернопіль".

видео дня

Сертификат о новом достижении передали инициатору мероприятия Андрею Балабуху. По его словам, раньше ему не доводилось готовить бограч в таком огромном объеме. Обычно блюдо варят в емкостях примерно в десять раз меньше - на 300-500 литров.

Для рекордной порции использовали около 600 кг мяса - говядины и свинины, 100 кг сала, 500 кг картофеля, 100 кг моркови, 160 кг лука и 100 кг красного перца. В общей сложности из приготовленного бограча планируют получить более 7 тысяч порций.

Над подготовкой продуктов работали свыше 20 человек. Одна из участниц команды Орыся Андриевская рассказала, что подготовительные работы начались после обеда и продолжались всю ночь. Столь продолжительный процесс был необходим из-за огромного количества ингредиентов.

Перед официальной фиксацией рекорда представители Национального реестра рекордов Украины измерили объем готового блюда. Лана Ветрова объяснила, что процедура установления мирового рекорда предусматривает несколько этапов и соответствует принципам, применяемым Книгой рекордов Гиннесса: подачу заявки, открытие рекордного дела и формирование доказательной базы.

Для рекордной порции использовали около 600 кг мяса
Для рекордной порции использовали около 600 кг мяса / Фото: suspilne.media/ternopil

В процессе приготовления каждый ингредиент фиксировали на видео, отдельно взвешивали и контролировали время его добавления. Это позволило подтвердить соблюдение традиционной рецептуры и убедиться, что приготовление блюда не было искусственно ускорено.

Украинская кухня - главное

В Сети стало популярным видео, в котором украинка вместе со своим бойфрендом-британцем посетили заведение украинской кухни в Лондоне. После дегустации традиционных блюд иностранец выставил собственные оценки.

Сколько могла стоить обычная порция борща 100 лет назад? Как выяснилось, стоимость этого блюда была значительно более ощутимой для кошелька, чем сегодня. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк, глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, ссылаясь на подсчеты доктора исторических наук Андрея Бойко-Гагарина.

Первые сведения о борще относятся еще к Киевской Руси, и это традиционное украинское блюдо пользовалось большой популярностью. В дальнейшем борщ стал частью национальной кухни не только Украины, но и многих других стран - Польши, Литвы, Молдовы.

Больше новостей:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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