Сколько стоил борщ 100 лет назад - историк провел сравнение, результат удивит

Сколько стоил борщевой набор в 1918 году и как эта сумма соотносилась с заработками - объяснил профессиональный украинский историк Александр Алферов.

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Какая цена борщевого набора 100 лет назад - историк сравнил цены / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Сколько стоил раньше борщевой набор

Какая цена борщевого набора была в 1918 году

Сколько могла стоить обычная порция борща 100 лет назад? Как выяснилось, стоимость этого блюда была значительно более ощутимой для кошелька, чем сегодня. Об этом рассказал в видео на YouTube профессиональный историк, глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, ссылаясь на подсчеты доктора исторических наук Андрея Бойко-Гагарина.

Главред выяснил, сколько стоил борщевой набор 100 лет назад.

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Сколько стоил борщ в 1918 году

"В 1918 году, когда было украинское государство гетмана Павла Скоропадского, то борщ стоил... если взять продукты и даже дрова, которые должны были быть в печи, - то по подсчетам исследователя Андрея Бойко-Гагарина, борщ стоил 8 гривен 28 шагов", - пояснил Алферов.

Речь идет не о тарелке, а о полноценной порции - на всю семью.

Доктор исторических наук Андрей Бойко-Гагарин в эфире телеканала "Мы-Украина" отметил, что 8 гривен 28 шагов стоила порция борща на один день для одной семьи - двухлитровая кастрюля.

Алферов отмечает, что если перевести те деньги в современные реалии, борщ был роскошью.

Смотрите видео о том, как менялась цена борщевого набора:

"Шаги - это разменная монета, которая была до гривны. Так вот, чиновник тогдашний зарабатывал в среднем в день 20-25 гривен. Поэтому, цена борща составляла около 300-400 гривен, если условно и очень грубо перевести на наши деньги", - отмечает Александр Алферов.

Иными словами, при средней дневной зарплате борщ обходился человеку более чем в треть его дохода.

Стоит отметить, что по данным портала Минфин, стоимость борщевого набора на 3 литра с добавлением свиного мяса в Украине в июле 2025 года составляла 180,68 грн. Постный борщ по состоянию на июль 2025 года обойдется украинцам в 76.97 грн.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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