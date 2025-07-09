Раскрыт секрет названия Харьков: что оно означает и кто на самом деле основал город

Харьков, официально основанный в 1654 году, на самом деле имеет гораздо более древние корни, историки раскрыли, что на самом деле означает название города.

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Кто на самом деле основал Харьков - что означает название Харьков / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему Харьков называется Харьковом

Что означает слово Харьков

Когда основан Харьков

Официальной датой основания Харькова считается 1654 год. Но археологические открытия и исследования украинских историков ставят под сомнение эту версию - и раскрывают гораздо более глубокую, многослойную историю.

Главред выяснил происхождение названия Харьков.

видео дня

Что означает 1654 Харьков - когда основан Харьков

"Официальной датой основания Харькова считается 1654 год. Эту дату определил благодаря архивным документам выдающийся украинский историк конца ХХ - начала ХХ века Дмитрий Багалин", - объясняет Аким Галимов, основатель проекта "Реальная история", продюсер 1+1 media в видео на YouTube.

По словам историка, первыми жителями города стали казаки и переселенцы из Центральной и Западной Украины, которые бежали от польского господства.

"Казаки не хотели быть под властью польского короля и массово семьями начали ехать на Киевщину, чтобы жить в своем государстве по своим законам. Это вылилось в проблему с перенаселением. Хмельницкий должен был что-то с этим делать, и он нашел решение. Он расселил часть казаков на свободных землях, которые тогда никому не принадлежали. Так под протекторатом гетманщины возникли казацкие поселения в Ахтырке, Сумах, Изюме и, собственно, Харькове", - добавил он.

Смотрите видео об истории Харькова:

Какое второе название Харькова - как Харьков назывался раньше

Хотя официальная история ведет отсчет с XVII века, археологические находки свидетельствуют о значительно более давнем прошлом.

"Как свидетельствуют археологические раскопки, на территории современной Харьковщины люди селились еще до нашей эры. Здесь жили скифы и сарматы, черняховские племена и половцы. В VIII веке на месте Харькова было основано славянское поселение Донец. Но этот прекрасный древний город, как и все вокруг, разрушило войско монгольского завоевателя хана Батыя в середине XIII века", - сказал Галимов.

Откуда появилось название Слобожанщина

В течение 300 лет эти земли оставались пустыми. Но все изменило решение Хмельницкого.

"Вплоть до решения Богдана Хмельницкого поселить там своих казаков с семьями. За этими казаками сохранялись все их предыдущие права и свободы. Их поселения назывались не селами, а слободами. И со временем название распространилось на весь регион - Слобожанщину", - говорится в видео.

Возрожденный город стал образцом казацкого самоуправления.

"На этой территории царила казацкая демократия... Казацкая старшина, следуя лучшим традициям украинских гетманов, за свой счет строила и украшала храмы и всячески вкладывалась в развитие города".

Находки в самом центре Харькова поставили новые вопросы перед историками. Археологи обнаружили уникальные остатки поселения - на территории бывшей филармонии.

"Результаты последних раскопок в центре Харькова - на улице Сумской - археологи называют уникальными... Впервые историки увидели деревянные постройки и инвентарь, монеты, кости домашних животных. Эти находки датируются началом 17 века, и теперь ученые могут реконструировать быт первых поселенцев крепости Харьков", - рассказывает археолог Ирина Голубева в комментарии "Радио свобода".

Кто основал Харьков

Однако археолог ставит под сомнение версию о "казаке Харьке" как основателе.

"Крепость населяло как русское, так и украинское население. Как мы знаем, Слободская Украина входила в состав Московского государства. И весь нумизматический материал представлен монетами Московского государства. Однако мы встречаем керамику, характерную для украинских переселенцев из Правобережной Украины", - указывает археолог.

Что было на месте Харькова

"Крепость в 17 веке возникла на месте уже существующего государства, поэтому казак Харько - никакой не основатель города. Потому что Слобожанщина - родина индоевропейских племен, имевших высоко развитую культуру", - убежден историк Игорь Рассоха.

Что означает название Харьков - какое происхождение названия Харьков

Одна из самых интересных гипотез касается самого названия Харькова. Ее корни уходят в глубину тысячелетий.

"Название реки Харьков, я твердо в этом убежден, имеет индоевропейское происхождение. Ему минимум 6000 лет. Слово "харк" - непростое, оно означает "серебро". Харьков - "серебряная река", "серебряный город"", - указывает он.

Несмотря на подтверждение существования древнего городища, полноценные раскопки невозможны - центр города застроен.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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