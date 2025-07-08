Не имеют отношения к Украине: настоящая родина вареников удивит многих

Вареники, которые мы привыкли считать сугубо украинским блюдом, на самом деле имеют тысячелетнюю историю, берущую начало в древнем Китае.

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В какой стране и когда изобрели первые вареники - ответ удивит / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Когда появились первые вареники

Какая страна изобрела вареники

Что появилось первым: пельмени или вареники

Большинство из нас привыкли считать вареники традиционным украинским блюдом с глубокими корнями в Киевской Руси. Но настоящая история появления вареников гораздо интереснее, а их путь к украинскому столу - неожиданный.

"Раньше в моем примитивном понимании вареники были чисто украинским блюдом, которое слепили условные Галя и Люся где-то во времена Киевской Руси. Но на самом деле это гораздо интереснее", - делится блогер Екатерина, автор подкаста "Как на вкус?".

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Главред выяснил, где родина вареников.

Как появились вареники - когда впервые появились вареники

Вареники, как оказалось, имеют восточное происхождение - речь идет о территории современного западного Китая.

"Археологи проводили раскопки вблизи города Турфан, это на западе Китая, а именно изучали древние захоронения. И они обратили внимание на что-то хорошо сохранившееся и очень знакомое. И впоследствии они поняли, что это был окаменевший вареник в форме полумесяца, где-то 5 см в длину и 1,5 см в ширину", - указывает блогерша.

В основе китайской легенды о происхождении вареников - врач и мудрец Чжан Чжунцзин, который в начале нашей эры пытался помочь крестьянам, пострадавшим от морозов.

"Идея вареников якобы пришла ему в голову, когда он зимой вернулся в деревню своих предков и увидел, что многие жители не выдержали сурового холода и обморозились, и особенно обморозили уши. Тогда он решил приготовить баранину, добавить туда черный перец и измельчить несколько лекарственных трав. Все это завернул в кусочки теста... решил сделать тесто в виде уха и сварить. Если мы посмотрим на годы жизни Чжана, то можем сделать вывод, что вареники появились в промежутке между 150 годом нашей эры до 219 года. Для сравнения, первое упоминание о борще было в 1584 году", - говорится в видео.

Смотрите видео об истории вареников:

Как вареники появились в Украине

Путь вареников на наши земли пролегает через кочевые тюркские племена и монгольское войско.

"Согласно предположениям ученых, вареники начали распространяться по разным странам древнего мира с тюркскими кочевниками... От слова манты, означающего во многих тюркских языках начинённое тесто или пирожок на пару, скорее всего происходят названия вареников в других языках. У нас этот пирожок вареный, следовательно оставили название вареник. Также распространению вареников в значительной степени поспособствовала монгольская империя... в 1206 году Чингисхан объединил тюрков и монголов и они начали... завоевывать разные страны и в том числе земли Украины. И они принесли с собой эту идею заворачивать мясо в тесто", - добавляет блогерша.

Почему полезно есть вареники

В отличие от китайского врача, который стремился исцелить морозные уши, наши предки имели более практический мотив - накормить всю семью, экономя мясо.

"Другие культуры и наши предки в том числе лепили вареники, чтобы сэкономить. Потому что семьи были большие, скот держали самостоятельно, кормить каждого котлетой мясной было как-то накладно. Поэтому решили разбавить тестом. И дети сыты, и мясо подольше могли растянуть. Я считаю это гениально. И вкусно, и экономно. А вообще же вместо мяса использовали овощи, даже папоротник. А привычной начинки как картофель тогда не было. А добавлять в виде начинки вишню, клубнику - это уже оригинальная идея украинцев", - отмечает Екатерина.

Что такое русские пироги

Вареники имеют своеобразную "двойницу" в польской кухне - пироги русские. Но к современной России это название не имеет никакого отношения.

"Да, еще важно узнать, что это за разновидность вареников в Польше - пироги руски. И почему россияне не имеют к этому никакого отношения. Ранее в 16-18 веке Галицкое княжество, часть Украины, называли красной Русью. А сами галичане долгое время называли себя русинами. Итак, пироги русские - это и есть украинские. Россия на протяжении веков существовала под названием Московское царство. А русинами, то есть выходцами из Руси, были украинцы. Но в 1721 году Петр I переименовал Московское царство в Российскую империю. И в соответствии с этим жители начали называться русскими. Это было сделано для того, чтобы переписать историю и все достижения Киевской России прописать себе", - указывает она.

Какие есть виды вареников

Сегодня вареники готовят с самыми разнообразными начинками - от традиционной картошки до смелых экспериментов с сыром и перцем.

"Меня очень удивило многообразие начинок для вареников. Я наткнулась на вареники с чедером и халапеньо, с бататом, с уткой и абрикосом, вареники со свеклой. Я даже не представляю вареники со свеклой, упаси Боже. Я очень люблю вареники с вишнями, с картошкой, но самые вкусные я пробовала в детстве с желтой черешней", - резюмирует блогер.

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Об источнике: YouTube канал "Как на вкус?" Канал "Как на вкус?" - это подкаст на YouTube, который ведет ведущая Катя. Он посвящен рассмотрению актуальных тем, лайфхаков и полезной информации для улучшения повседневной жизни - легко, непринужденно и с легким юмором

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