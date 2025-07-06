Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет все

Раскопки в центре Одессы обнаружили артефакты XIV века, полностью опровергающие российский миф об основании города императрицей Екатериной II.

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Кто и когда на самом деле основал Одессу - находка архерлогов меняет все / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Как Хаджибей стал Одессой

Что раньше было на месте Одессы

Когда и кем была основана Одесса

Раскопки в самом сердце Одессы возле памятника Дюку Ришелье недавно перевернули представление о настоящем возрасте города, окончательно опровергнув российский имперский миф о его основании. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Главред выяснил, когда и кто основал Одессу.

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Кто основал Одессу и в каком году

"Почва, порода, она не однородна. То есть есть что-то, что может нам дать какой-то ответ, что здесь было до того периода, например, османский период существования Одессы, или еще поздние. И мы сейчас это изыщем", - указывает один из археологов.

Изучив различные источники, историки не сомневались. Находки под толстым слоем почвы имеют древнее происхождение. И они не ошиблись.

"Было найдено очень много интересного. Были найдены остатки и амфор античных, и чашечка у нас очень интересный фрагмент найден. И вообще очень много масок и различной керамики уже было найдено. Как вы видите, уже найдены такие остатки камней. Это остатки действительно хаджебейской крепости, которые были перенесены на какое-то расстояние. Скорее, это уложены для дальнейшей транспортировки. Вы видели, там такая пирамидка", - указывают археологи.

Также, археологи, проводящие исследования на Приморском бульваре, наткнулись на фрагмент чаши, которая датируется XIV веком. Это стало неожиданным открытием, ведь сначала ученые искали остатки османской крепости. Зато артефакт доказывает, что на территории Одессы люди жили задолго до прихода Российской империи.

"Это еще, скажем так, долитовская эпоха. Это период итальянской колонизации северного Причерноморья. И мы знаем по планам, по картам, морским лоциям, что здесь на территории современно-приморского бульвара в 14-м веке находилась фактория, небольшой порт под названием Дженерестра", - рассказал один из экспертов.

Смотрите видео о настоящей истории Одессы (с 18:26):

То есть порт работал задолго до того, как на эти земли пришла Российская империя. А это значит, говорят историки, что Одессе не две сотни лет, как считалось до недавнего времени, а по крайней мере в три раза больше.

Как называлась Одесса до Екатерины - настоящая история Одессы

Раскопки свидетельствуют: кроме греческих поселений, на территории современного города были и следы эпохи Римской империи. Также подтверждено наличие Хаджибейской крепости, построенной в 1764 году османами.

"Было найдено очень много интересного. Были найдены остатки и амфор античных, и чашечка - очень интересный фрагмент найден. И вообще очень много масок и разной керамики уже было найдено", - поделились археологи.

Сколько лет Одессе

Археологические находки дают основания говорить о гораздо более глубокой истории Одессы, чем официально принятая дата основания - 1794 год.

"Мы должны принять новый устав города Одессы. В нем будет преамбула, в которой написано, что до этого имперского периода здесь был город Хаджибей, а еще до этого была итальянская фактория Дженерестра, ну и были греческие поселения", - отметил один из исследователей.

Ожидается, что обновленный устав города с учетом новых научных открытий будет утвержден уже в сентябре.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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