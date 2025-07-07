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Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые

Юрий Берендий
7 июля 2025, 05:09
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Сине-желтый флаг Украины, который сегодня является символом нации, впервые появился еще в XIX веке благодаря решению Главной Русской Рады во Львове.
Раскрыт секрет флага Украины: почему он сине-желтый и когда появился впервые
Что означает флаг Украины - когда впервые появился украинский флаг / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему флаг сине-желтый
  • Откуда взялся украинский флаг
  • Как расшифровать украинский флаг

Сине-желтый флаг, который сегодня является символом независимой Украины, своим происхождением уходит в революционные события середины XIX века, когда во Львове была создана Главная Русская Рада.

Главред выяснил, почему в Украине синий и желтый флаг.

видео дня

Когда появился сине-желтый флаг - как появился флаг Украины

"2 мая 1848 года во Львове образуется Главная Русская Рада - Центр принятия решений революции. Именно она стала ответственной за поиск украинского национального символа", - рассказывает в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Одной из ячеек - из Станиславова (ныне Ивано-Франковск) - поступил запрос о национальных цветах и символике. Главная Русская Рада создала специальную комиссию, которая должна была найти ответ.

Как отмечает Галимов, "уже через несколько дней был зафиксирован ответ: символ с земли галицко-русской - золотой лев, который опирается на скалу на синем фоне".

Смотрите видео об истории украинского флага:

Как изначально выглядел флаг Украины

Корни герба, который лег в основу будущего флага, достигает XIII века, когда на украинских землях существовало Русское королевство. В 1253 году князь Даниил Романович был коронован Папой Римским. Именно он, как отмечает Галимов, "основал Львов, а своего сына назвал Львом, поэтому неудивительно, что гербом его государства стал именно золотой лев на синем фоне".

Этот герб использовался также при правлении Льва Даниловича, и в XIX веке во время революционного подъема в Галичине к нему решили вернуться.

"На тайном заседании Главной Русской Рады 16 мая 1848 года было решено в качестве национального символа использовать герб Русского королевства", - уточняет историк.

Что символизируют цвета флага Украины

Участник тех событий, историк Яков Головацкий, объяснял значение цветов так: "Синий цвет - будто чистое небо Украины, должен был олицетворять мир и спокойствие. Желтый - символизировал стремление народа к просвещению. Лев - это будто красота и сила народная, которую ничем не сломить".

Однако из-за сложности и дороговизны изготовления флагов с изображением льва, на практике распространение получили упрощенные варианты.

"Большую популярность приобрели флаги, которые были упрощены до двух горизонтальных полос - синей и желтой", - добавляет Галимов.

Когда впервые взвился сине-желтый флаг

25 июня 1848 года над Львовской ратушей впервые взвился сине-желтый флаг. С тех пор он стал символом массовых мероприятий, манифестаций и борьбы за украинскую идентичность.

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О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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