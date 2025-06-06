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"Раздражает россиян": что поется об Украине в гимне РФ, историк раскрыл детали

Юрий Берендий
6 июня 2025, 06:03
295
Даже в современном гимне РФ звучат слова, которые напрямую связаны с Украиной, это упоминание, как отмечает историк Александр Алферов, раздражает самих россиян.
'Раздражает россиян': что поется об Украине в гимне РФ, историк раскрыл детали
Что поется об Украине в гимне России - историк раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Какие слова в гимне России
  • Как в гимне России упоминается Украина

В гимне Российской Федерации есть упоминание об Украине, и именно это невероятно раздражает россиян. Об этом заявил украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube, раскрывая символический парадокс государственного гимна страны-агрессора.

Главред выяснил, какими словами в гимне РФ упоминается Украина.

Украина - "братский народ" в гимне РФ

Как отмечает историк, обратить внимание стоит на припев российского гимна, который повторяется трижды.

"Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой..."

Именно в словах о "союзе братских народов" кроется упоминание об украинцах.

"Итак, братский народ, а кто это? И согласно советской мифологии, для россиян единственным братским народом были украинцы", - объясняет Алферов.

Смотрите видео о российском гимне:

Он напоминает, что советская историография активно развивала миф о "вековой дружбе" между Украиной и Россией, особенно усиленную празднованием 300-летия Переяславской рады в 1954 году. Хотя впоследствии в концепцию были добавлены и белорусы как "младший брат", основной акцент оставался именно на двух народах - украинском и российском.

Россия до сих пор поет о союзе с Украиной

Алферов подчеркивает, что даже в современном гимне РФ, принятом в 2000 году, эта риторика осталась.

"И они сейчас даже это поют в своем новом гимне кстати 2000 года", - говорится в видео.

Этот факт вызывает глубокое раздражение у российских политических элит, ведь весь идеологический нарратив, построенный на братстве с Украиной, сейчас уничтожается на поле боя:

"И представьте, как эта концепция вместе со статьями Путина о братских народах разбивается об украинское оружие", - заключает историк.

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Кто такой Александр Алферов?

Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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