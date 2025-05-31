Кто и когда 'придумал' русский язык - раскрыта афера 200-летней давности

Русский язык, который Кремль называет тысячелетним наследием, является искусственным конструктом, созданным всего два века назад, указывает Галимов.

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Откуда на самом деле взялся русский язык - кто придумал русский язык / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Откуда появился русский язык

Кто первым создал русский язык

Какой язык древнее, украинский или русский

Русский язык - это не наследие тысячелетий, как утверждает кремлевская пропаганда. Это искусственно созданный продукт империи, основу которого заложили именно украинцы. Историк и журналист Аким Галимов в видео на YouTube развенчивает главный языковой миф России, доказывая: "великий и могучий русский язык" - это афера возрастом в 200 лет.

Главред выяснил, откуда происходит русский язык.

Как Россия использует языковой вопрос

С 2014 года российская агрессия против Украины оправдывалась, в частности, "защитой русскоязычного населения". Кремлевская пропаганда десятилетиями продвигает нарратив, что русский язык это якобы наследник "языка Киевской Руси". Но, как объясняет продюсер исторических проектов 1+1 Media Аким Галимов, эта концепция - откровенная манипуляция.

"Великий и могучий русский язык - это афера, которую провернули всего-то всего 200 лет назад", - отмечает Галимов.

Какие корни русского языка - на каком языке разговаривали в Киевской Руси

По мнению историка, Москва на самом деле украла историю и язык украинцев. Он напоминает, что ядро современной России - это территории, заселенные угро-финскими племенами, в частности в районе Ростова, Суздаля, Рязани и Мурома.

"Это была пограничная территория, которую заселяли совершенно разные народы, преимущественно угро-финские племена", - объясняет эксперт.

Во времена Киевской Руси языковую традицию на эти земли принесли украинские русины, принеся с собой старославянский язык, который тогда считали церковным.

От кого пошел русский язык - кем был придуман русский язык

Еще в XVI-XVII веках украинцы имели развитую систему образования - от Острожской академии до Киево-Могилянской академии, где преподавали на латыни, греческом, старославянском и украинском. Именно здесь учились основам языка и те, кто впоследствии строил основы будущего "русского языка".

Например, Михаил Ломоносов, которого считают создателем русского языка, учился в Киево-Могилянской академии. Но, как отмечает Галимов:

"Ломоносов - это обычный плагиатор. Он фактически переписал грамматику Смотрицкого, которую изучал в Киеве, и назвал ее "Грамматика русская".

Как создали русский язык

До XVIII века русского языка как такового не существовало. Элиты разговаривали на немецком или французском, а простолюдины - на смеси угрофинских, татарских и старославянских слов. По словам Галимова, на русском языке даже не могли понять украинцев.

"Когда в середине XVII века делегация Богдана Хмельницкого встретилась с делегацией московского царя, они не могли понять друг друга без переводчика", - говорится в видео.

Ситуация изменилась во времена Екатерины II, немки, которая узурпировала власть в Российской империи.

"Общались Екатерина II и ее окружение между собой на немецком, а их вторым языком был вовсе не русский - такого языка тогда еще не существовало, - а французский, который в то время был главным международным языком в Европе", - рассказалисследователь истории Аким Галимов.

Смотрите видео о том, откуда взялся русский язык:

Только представьте: правительница огромной империи не владела языком, который сегодня претендует на статус "великого"!

Именно она инициировала создание единого русского языка, поручив Академии наук разработать новую языковую модель на базе старославянского.

"Для этого Екатерина создала русскую академию, которая должна была разработать новый русский язык... 11 лет они вдохновенно воровали старославянскую лексику из украинских книг", - рассказывает Аким Галимов.

В 1794 году появился первый словарь искусственного русского языка.

Почему русский так отличается от других славянских языков - что ближе к древнерусскому: украинский или русский

Новосозданный язык не возник из народа, как украинский или большинство европейских языков, а был спущен сверху и внедрен силой.

"Русский язык шел не из народа, а наоборот. Слуги империи создали этот язык искусственно, а дальше начали его насаждать", - объясняет Галимов.

Началась масштабная русификация, и появился термин "великорусский язык", который должен был создать иллюзию наследственности от языка Киевской Руси.

"Ломоносов в середине XVIII века использовал название "российский язык", потому что так называлась империя... А уже в XIX веке имперская цензура использует термин "великорусский"", - отмечает эксперт.

Откуда взялся русский алфавит

Даже Владимир Даль, автор словаря русского языка, назвал его "наречием русского языка", но под давлением цензуры название изменили на "живой великорусский язык". Этот автор толкового словаря русского языка, датчанин по национальности, родился в украинской Луганщине. Он прекрасно знал украинский язык и даже переводил на русский произведения Григория Квитки-Основьяненко.

"Все попытки российских псевдоученых показать, что современный русский язык - это тот же язык, на котором говорили во времена Руси, а украинский производная от русского, просто ничтожны", - подчеркивает Аким Галимов.

Украинский - настоящая наследница Руси

Несмотря на века русификации, именно украинский язык является языком Киевской Руси, а не вымышленная конструкция империи.

"Украинский язык, который, несмотря на тотальное зросищення, появился во всем своем могуществе, является наследником языка, на котором тысячу лет назад говорили на Руси. А великий и могучий русский язык, как и русская история - это лишь производные", - заключает Аким Галимов.

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Кто такой Аким Галимов: кто такой Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

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