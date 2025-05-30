Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

О чем идет речь в материале:
- Как скандинавы называли Украину
- Каково происхождение названия гардарики
В средневековье украинцев называли не только русинами, но и совсем другим именем, которое закрепилось в скандинавских сагах. О малоизвестной исторической фамилии нашего народа рассказал в видео на YouTube профессиональный историк Александр Алферов.
Главред выяснил, какое второе название украинцев.
Какое второе название Украины - как по-другому называли Украинцев
"Название нашего средневекового украинского государства - Русь", - отмечает историк.
Однако другие народы именовали нас по-своему.
"Греки, например, называли нас Россия. А вот скандинавы нас называли не по нашему названию. Они придумали свое. Они называли нас гардарики", - объясняет Алферов.
Кто же такие гардарики - как называли украинцев
По словам историка, это слово означает "местность с большим количеством градов, укрепленных городов". И это название вполне соответствовало тогдашней реальности.
"И правда, в Украине и до сих пор невероятное количество старинных городищ - от которых и до сих пор остались валы", - добавляет Алферов.
Смотрите видео о том, как раньше называли украинцев:
Он также проводит интересную параллель с Западной Европой.
"Самое интересное, что наше название очень похоже на название региона в Испании - Кастилия. Название Кастилия происходит по такому же принципу: Кастил - замок, Кастилия - земля замков", - резюмировал историк.
Таким образом, скандинавское гардарики по сути означает то же, что и Кастилия - оба слова описывают земли, богатые укрепленными городами или замками. Это подчеркивает военную и политическую силу Руси того времени и ее влияние на северных соседей.
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Кто такой Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.
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