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Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев

Юрий Берендий
30 мая 2025, 06:15
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В средневековье скандинавы называли украинцев иначе, ведь придумали свое название для народа, который жил ранее в пределах Киевской Руси, отметил историк.
Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцев
Какое второе название украинцев - как называли украинцев раньше / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как скандинавы называли Украину
  • Каково происхождение названия гардарики

В средневековье украинцев называли не только русинами, но и совсем другим именем, которое закрепилось в скандинавских сагах. О малоизвестной исторической фамилии нашего народа рассказал в видео на YouTube профессиональный историк Александр Алферов.

Главред выяснил, какое второе название украинцев.

Какое второе название Украины - как по-другому называли Украинцев

"Название нашего средневекового украинского государства - Русь", - отмечает историк.

Однако другие народы именовали нас по-своему.

"Греки, например, называли нас Россия. А вот скандинавы нас называли не по нашему названию. Они придумали свое. Они называли нас гардарики", - объясняет Алферов.

Кто же такие гардарики - как называли украинцев

По словам историка, это слово означает "местность с большим количеством градов, укрепленных городов". И это название вполне соответствовало тогдашней реальности.

"И правда, в Украине и до сих пор невероятное количество старинных городищ - от которых и до сих пор остались валы", - добавляет Алферов.

Смотрите видео о том, как раньше называли украинцев:

Он также проводит интересную параллель с Западной Европой.

"Самое интересное, что наше название очень похоже на название региона в Испании - Кастилия. Название Кастилия происходит по такому же принципу: Кастил - замок, Кастилия - земля замков", - резюмировал историк.

Таким образом, скандинавское гардарики по сути означает то же, что и Кастилия - оба слова описывают земли, богатые укрепленными городами или замками. Это подчеркивает военную и политическую силу Руси того времени и ее влияние на северных соседей.

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Кто такой Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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