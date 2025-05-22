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"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

Юрий Берендий
22 мая 2025, 20:30
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Хотя сегодня золото в Украине не добывают, на ее территории расположены сотни перспективных месторождений и даже настоящий "украинский Клондайк".
'Началась настоящая золотая лихорадка': где в Украине самые большие залежи золота
Где самые большие залежи золота в Украине - где в Украине находят золото / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где самые большие залежи золота в Украине
  • Где в Карпатах есть золото
  • Где в Украине находят золото

Несмотря на отсутствие активной добычи, золото в Украине есть - и в немалых объемах, уверяют специалисты. Об исторических "золотых лихорадках" и современных запасах драгоценного металла говорится в сюжете ТСН.

Главред выяснил, где добывают золото в Украине.

Золотая лихорадка в Карпатах: правда или легенда

Золотая история в Украине имеет не только геологический, но и фольклорный подтекст. Как отмечает краевед Федор Шандор, 130 лет назад Закарпатье охватила настоящая "золотая лихорадка", когда местные жители, начитавшись газет о Клондайке, отправились искать золото в своих горах.

"Газеты выходили в Закарпатье венгроязычные. В США нашли золото в горах. Все, бедный народ просто помешался и начал намывать", - рассказывает Шандор.

Намывали золото в посуде, использовали шкуры вместо фильтров. Но, как отмечает исследователь, это продолжалось недолго.

"Золотая лихорадка в этих краях длилась всего несколько месяцев и закончилась разгоном полиции. Больших сокровищ так никто и не нашел", - уверяет ученый.

Смотрите видео о том, где есть месторождения золота в Украине:

Однако это не означает, что золота в Карпатах совсем нет. По словам Шандора, геологи действительно зафиксировали наличие золотоносного песка, правда, в небольших количествах. Однако научная ценность таких исследований оказалась значительной.

"Геологи посещали, дали заключение, что действительно есть золотоносный песок, но не в значительных количествах. И нашли: горный хрусталь, унгварит - это хлоропал, и родонит. Это дало больше толчок геологии и поиску минералов, чем самим золотоносным направлениям", - указывает он.

Где искать настоящее золото в Украине

Как говорится в сюжете, основные запасы россыпного золота находятся вовсе не в Карпатах, а в Центральной Украине.

"Основные запасы россыпного золота - в центральной Украине. Это Житомирская область, неподалеку от Новограда-Волынского", - указывает журналист.

Это мнение подтверждает учительница географии по образованию и блогер Валерия Яновская. Она добавляет, что месторождения золота найдены практически по всей территории Украины.

"Месторождения золота найдены чуть ли не по всей Украине. И в Карпатской провинции, и в Украинском кристаллическом щите, и на Донбассе, и в Приазовье", - отмечает она.

По ее словам, хоть золото сейчас и не добывают, запасы драгоценного металла есть значительные.

"Кроме 11 месторождений, в течение последних десятилетий открыли более 200 перспективных рудопроявлений золота. Это еще не месторождение, но есть потенциал для их исследования", - указывает географ.

Общий потенциал страны в этом направлении оценивается на уровне 3 тысяч тонн:

"Запасы этого металла в Украине оценивают в 3 тысячи тонн. 55 тонн из которых залегают в Карпатах, 400 - золотые ресурсы Донбасса, а 2400 тонн - украинский щит".

Смотрите видео о том, где золотоносные районы Украины:

Почему в Украине не добывают золото

Несмотря на огромный потенциал, золото в Украине сейчас не добывается.

"До 2013 года потребность Украины в этом драгоценном металле составляла 5 тонн в год, и Украина эти тонны импортировала. Украина сейчас золото не добывает", - объясняет Валерия Яновская.

Это объясняется как экономическими, так и политическими причинами, а также необходимостью значительных инвестиций для запуска промышленной добычи.

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Что известно о Валерии Яновской

Валерия Яновская - украинский географ, популяризатор науки и автор YouTube-канала "Яновская о географии". Она активно рассказывает о природных явлениях, геологических открытиях и экологических проблемах, в частности, о метеоритных кратерах в Украине и состоянии киевских каштанов. Ее аудитория на YouTube более 50 тысяч пользователей.

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