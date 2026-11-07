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Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Мария Николишин
7 ноября 2026, 16:05
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Основная причина появления грибка - чрезмерный полив, а холод и недостаток света лишь усугубляют проблему.
Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение
Простые способы удалить плесень с почвы в горшках / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем опасна белая плесень для комнатных растений
  • Почему налет чаще появляется осенью и зимой

Плесень в горшках комнатных растений может появиться из-за неправильного ухода и неподходящих условий выращивания. Однако избавиться от белого налета очень просто.

Главред решил разобраться, почему осенью и зимой в горшках появляется плесень.

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Может ли плесень на почве повредить растения

Белая плесень на поверхности почвы в горшках способна погубить комнатное растение. Мицелий грибка постепенно прорастает вглубь субстрата и ограничивает корням доступ к воде и минеральным солям, из-за чего цветок вянет. Споры грибка также вредят жильцам дома, страдающим аллергией, пишет Deccoria.pl.

Чаще всего грибок появляется из-за чрезмерного полива. Переувлажненная почва создает идеальную среду для его развития. Осенью и зимой риск возрастает, так как растениям не хватает света, а в помещениях становится прохладнее.

Ситуацию усугубляет высокая влажность воздуха, особенно если комнату редко проветривают. Регулярная вентиляция полезна не только для цветов: она также предотвращает появление плесени на стенах.

Причина может крыться и в самом субстрате. Тяжелая, уплотненная или глинистая почва плохо пропускает воду и долго остается влажной. Если в горшке нет дренажных отверстий, через которые стекает избыток влаги, налет будет распространяться все больше.

Как убрать плесень из почвы

Спешить с радикальными решениями не стоит. Белая плесень в горшке не означает, что нужно немедленно избавляться от растения.

Самое простое средство - корица. Ею посыпают поражённые участки: специя уничтожает грибок и предотвращает его повторное появление. Если слой налёта толстый, сначала стоит удалить верхний слой почвы.

Противогрибковое действие обладает и чеснок. Один-два зубчика мелко нарезают и кладут в вазон.

Также можно использовать кофейную гущу. Перед использованием её тщательно высушивают и распределяют по поверхности субстрата, а через несколько недель заменяют свежей.

Кроме того, можно использовать и другие растворы:

  • перекись водорода: полстоловой ложки на пять столовых ложек чистой воды, этим раствором поливают пораженные участки;
  • яблочный уксус: чайная ложка на литр воды, смесь распыляют из пульверизатора два раза в день, пока налет не исчезнет;
  • пекарские дрожжи: 50 г свежих дрожжей растворяют в 5 л тёплой воды, дают остыть и поливают почву. Это средство не только борется с плесенью, но и подпитывает растение.
Комнатные растения от влажности
Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Как не допустить повторного появления грибка

В холодное время года большинство растений переходит в состояние покоя и нуждается в значительно меньшем количестве влаги. Поэтому осенью и зимой полив следует сократить.

Горшки лучше выбирать с дренажными отверстиями и держать в хорошо освещённых местах. Опавшие листья с поверхности почвы следует регулярно убирать, а комнату с растениями проветривать.

Что делать, если в горшке с цветами земля начала плесневеть – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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