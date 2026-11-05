Что означает No Frost в холодильнике: об одном важном нюансе знают не все

Технология No Frost избавляет от необходимости вручную размораживать морозильную камеру, но имеет несколько важных нюансов в эксплуатации.

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Как правильно пользоваться холодильником с системой No Frost / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как работает технология No Frost в холодильнике

Чем отличаются No Frost, Low Frost и статическое охлаждение

Как правильно хранить продукты и ухаживать за таким холодильником

Технология No Frost избавляет владельцев холодильников от необходимости регулярно размораживать морозильную камеру. Система автоматически удаляет лёд, образующийся внутри прибора. Однако это не означает, что холодильник больше не требует ухода, а продукты можно хранить без упаковки.

Главред выяснил, как работает No Frost, какие преимущества имеет эта технология и на что обратить внимание при выборе холодильника.

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Что означает No Frost и как работает эта технология

В холодильниках с системой No Frost холодный воздух циркулирует с помощью вентилятора. Влага может оседать в виде льда на испарителе - компоненте, который охлаждает воздух.

Прибор автоматически запускает циклы размораживания. Лед тает, а образовавшаяся вода отводится в специальную зону для испарения. Благодаря этому морозильную камеру не нужно регулярно размораживать вручную при нормальных условиях эксплуатации, пишет Profit.ro.

В то же время холодильники со статическим охлаждением работают иначе. Воздух в них циркулирует менее активно, поэтому температура в разных зонах может отличаться.

Важно также проверять характеристики каждого отделения отдельно. Некоторые модели имеют функцию автоматической разморозки холодильной камеры, но морозильная камера все равно требует ручного ухода.

Чем отличаются No Frost и Low Frost

Технология Low Frost уменьшает образование льда, но не всегда полностью избавляет от необходимости ручной разморозки.

Поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с инструкцией производителя. Названия технологий могут различаться в зависимости от бренда, а краткого описания в магазине не всегда достаточно, чтобы понять принцип работы прибора.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Если главная цель покупки - отказаться от ручной разморозки морозильной камеры, нужно убедиться, что именно она оснащена системой No Frost.

Как правильно хранить продукты в холодильнике No Frost

Активная циркуляция воздуха может высушивать продукты, оставленные открытыми. Поэтому их лучше хранить в закрытых контейнерах или подходящей упаковке.

Дополнительные ящики с регулировкой влажности и отдельные контуры охлаждения могут быть полезными функциями. Однако они не являются обязательными для каждого холодильника No Frost.

Кроме того, эта технология не продлевает срок хранения продуктов и не заменяет правильную настройку температуры.

Как ухаживать за холодильником No Frost

Даже холодильник с системой No Frost требует регулярной очистки. Необходимо следить за тем, чтобы продукты не перекрывали отверстия для циркуляции воздуха.

Также следует очищать уплотнители и проверять систему отвода воды в соответствии с инструкцией производителя.

Постоянное накопление льда, необычное появление воды или недостаточное охлаждение могут свидетельствовать о неисправности. Если проблема не исчезает после проверок, рекомендованных производителем, лучше обратиться в сервисный центр.

На что обратить внимание при выборе холодильника

Система No Frost не гарантирует, что холодильник будет потреблять меньше электроэнергии или лучше сохранять все продукты. При выборе стоит сравнивать годовое энергопотребление, уровень шума и объем внутреннего пространства.

Главное преимущество No Frost - автоматическое удаление льда и меньшая необходимость в ручной разморозке. В то же время удобство использования зависит и от других характеристик конкретной модели.

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