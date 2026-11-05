Знают единицы: какими бывают кухонные ножи и для чего они предназначены

Блогерша объяснила, чем отличаются шеф-нож, сантоку, офисный и филейный ножи.

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Правила использования ножей для различных продуктов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Чем отличаются офисный нож, шеф-нож и сантоку

Для каких кулинарных задач нужен филейный нож

Как форма и длина лезвия влияют на назначение ножа

Кухонные ножи отличаются не только размером, но и формой лезвия, длиной и назначением. Для каждого вида продуктов существует свой инструмент, который помогает быстрее и аккуратнее справиться с нарезкой, очисткой или филетированием.

Главред узнал, что украинская блогерша Алина Бурлака в TikTok объяснила, какие бывают кухонные ножи, чем они отличаются и для каких кулинарных задач подходят.

видео дня

Чем отличаются кухонные ножи

Форма кухонного ножа напрямую влияет на удобство работы с продуктами. Правильно подобранный инструмент помогает сделать нарезку более точной, сэкономить время и не прилагать лишних усилий во время приготовления пищи.

Офисный нож - один из самых компактных кухонных инструментов. Он имеет короткое прямое лезвие длиной примерно 7–10 см, благодаря чему им удобно выполнять работы, для которых большой поварской нож будет неудобен.

"Его используют для очистки и нарезки мелких продуктов", - пояснила блогер.

Шеф-нож считается универсальным инструментом для выполнения многих повседневных кулинарных задач. Он имеет широкое длинное лезвие длиной примерно 20–30 см.

"Его используют для нарезки и шинковки овощей, мяса и зелени, а изогнутая кромка позволяет выполнять такие колебательные движения", - отметила Бурлака.

Нож сантоку - японский аналог классического шеф-ножа. Он имеет схожее назначение и подходит для работы с различными продуктами, в частности с овощами, мясом и зеленью.

Главное отличие заключается в форме и размере лезвия. Сантоку обычно более компактен: его длина составляет примерно 13–20 см. Кроме того, у него более прямое лезвие по сравнению с классическим шеф-ножом.

Филейный нож отличается от других кухонных инструментов длинным, тонким и гибким лезвием. Его длина обычно составляет 17–20 см.

"Используется для филетирования рыбы, а также цитрусовых, так как он легко повторяет контуры продуктов и обеспечивает минимальные потери", - добавила автор видео.

Чем опасна рыба пангасиус / Инфографика: Главред

Смотрите видео с объяснением блогерши в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алина Бурлака Алина Бурлака - украинская блогерша, которая в своём блоге в соцсетях публикует видео на тему кулинарии. Алина рассказывает о разнообразных рецептах и секретах приготовления блюд.

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