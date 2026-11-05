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Декабрист не цветет: семь ошибок, из-за которых растение сбрасывает бутоны

Анна Ярославская
5 ноября 2026, 10:52
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Растению, которое считают капризным, на самом деле нужно минимальное вмешательство, а для цветения ему хватит месяца прохлады и темноты.
Декабрист
Декабрист без цветов - садовод назвала главную причину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Главная причина проблем декабриста - чрезмерный полив
  • Для закладки бутонов растению нужен месяц прохлады и темноты
  • После появления бутонов горшок нельзя переставлять

Декабрист чаще всего не цветет, сбрасывает бутоны или теряет сегменты листьев не из-за болезней, а из-за чрезмерной заботы хозяев. Самая распространенная ошибка - слишком частый полив, от которого гниют корни. Об этом рассказала американский садовод, шеф-редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

По ее наблюдениям, владельцы рождественника делятся на две группы. У одних большие кусты цветут каждый год почти без ухода, другие же тщетно пытаются добиться хотя бы роста растения. Бесемер указывает, что привычка во что бы то ни стало вмешиваться в жизнь цветка лишь ухудшает ситуацию.

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"Слишком много любви - и вот рождественник, который никогда не цветет, сбрасывает бутоны, не растет или теряет сегменты листьев. Хотите верьте, хотите нет, но декабрист - это довольно неприхотливое растение, которому от вас нужно немного", - объяснила Бесемер.

Несмотря на название, это растение относится к суккулентам и в природе растет на других растениях как эпифит. Его подземная часть небольшая и приспособлена впитывать влагу даже из воздуха, поэтому постоянная сырость ему противопоказана.

"Рождественники с "мокрыми ногами" склонны к корневой гнили. Если поливать слишком часто, сегменты листьев тоже начнут гнить и опадать. Если уж на то пошло, эти растения лучше недолить", - предупредила садовод.

Как понять, что рождественник нужно полить

Чтобы определить, нужен ли полив, эксперт советует проверить грунт пальцем: верхние примерно 5 см должны быть сухими. В горшке обязательно должно быть дренажное отверстие, а остатки воды из поддона после полива следует сливать.

Не меньше вредит и обычный универсальный субстрат. Он сдавливает корни, из-за чего растение плохо усваивает питательные вещества, отстает в росте и может погибнуть. Сама Бесемер готовит собственную смесь в пропорции 2:1.

"Я добавляю несколько горстей смеси для орхидей в пакет грунта для кактусов и суккулентов и все перемешиваю. Получается рыхлая, быстро пропускающая воду смесь с большим количеством кусочков коры, за которые могут цепляться корни", - делится Бесемер.

Пересадка, подкормка и обрезка

Еще одна распространенная ошибка - лишняя забота о пространстве для корней. Кактус Шлюмбергера годами может расти в тесном горшке и от этого лишь становится пышнее.

"Все, что ему нужно, - немного свежего грунта, подсыпанного сверху, чтобы восполнить тот, что вымылся через дренажное отверстие", - посоветовала эксперт.

Полноценная пересадка, по словам Бесемер, понадобится лишь раз в 5–10 лет. Новый горшок должен быть больше всего примерно на 2,5 см. Также стоит быть готовыми к тому, что растение около года будет приживаться, прежде чем заметно тронется в рост.

После цветения цветку нужно восстановить запас сил для нового прироста и закладки бутонов следующего сезона. Сигналом служат крошечные свежие сегменты на кончиках побегов.

"Лучших результатов я добиваюсь, подкармливая растение удобрением половинной концентрации раз в две недели. Не забывайте раз в месяц промывать грунт водой, чтобы предотвратить накопление солей", - подчеркнула Бесемер.

Сама она использует удобрение для фиалок с высоким содержанием фосфора, который способствует развитию бутонов. Подкормку прекращают, как только растение переходит в состояние покоя перед цветением.

Обрезку садовод называет обычной гигиеной. Без нее растение, особенно выращенное из черенков, вытягивается и выглядит редким. Обрезка заставляет его ветвиться и становиться гуще, а отрезанные сегменты легко укоренить и получить новые растения.

Как ускорить цветение комнатных растений
Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как "обмануть" растение, чтобы оно зацвело вовремя

Главное условие цветения - искусственный период покоя.

Если растение так и не зацвело, скорее всего, оно пропустило необходимый этап. В природе сокращение светового дня и ночное похолодание запускают примерно месячную паузу, после которой начинается цветение.

"В наших домах с контролируемой температурой растение не получает этих сигналов из окружающей среды, чтобы закладывать бутоны. Но не волнуйтесь, мы легко можем обманом ввести кактус в состояние покоя", - уверена Бесемер.

Примерно за месяц до праздника горшок стоит перенести в прохладное и темное место с температурой около 10–13 °C. Подойдут кладовка, внутренний коридор или комната без окон. Если растение слишком большое для переноса, его можно накрывать черной простыней.

Примерно через три недели растение следует осматривать ежедневно. Как только на кончиках сегментов появятся крошечные розовые бутоны, горшок возвращают на привычное место, а через пару недель наступает обильное цветение.

Именно на этом этапе растение становится самым требовательным.

"Достаточно смены температуры, освещения или слишком частых перемещений, чтобы декабрист решил: "Нет!" - и начал сбрасывать бутоны. Если ему настолько хорошо на нынешнем месте, что он выпустил бутоны, держите его там, пока не отцветет", - предостерегла садовод.

Она также советует следить, чтобы рядом никто не открывал окно, и не ставить горшок у двери на улицу, ведь сквозняки тоже провоцируют опадание бутонов.

Ранее Главред писал об уходе за кустом розмарина. Розмарин не переживает зимовку в открытом грунте на большей части территории Украины: растение выдерживает холод только в зонах морозостойкости USDA 8-11, поэтому в более холодных регионах его либо выращивают как однолетник, либо заносят в помещение. На подоконнике этот многолетний средиземноморский куст способен давать урожай круглый год, но требует трех условий - много солнца, хорошо дренированной слабокислой почвы и циркуляции воздуха.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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комнатные растения кактус Шлюмбергера
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