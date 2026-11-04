В Украине массово проверят решения ВВК: для кого особая угроза

Проверка решений ВВК может затронуть решения о непригодности и инвалидности, вынесенные после 24 февраля 2022 года. Адвокат объяснил, в чём заключается риск.

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Мобилизация по-новому - что ждет негодных и военнообязанных / Коллаж: Главред

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Кто рискует лишиться статуса непригодного к военной службе

Могут ли вернуть на воинский учет после пересмотра ВВК

Министерство обороны планирует пересмотреть заключения военно-врачебных комиссий (ВВК), на основании которых военнообязанных признавали негодными к службе или устанавливали им инвалидность. Инициатива связана с подозрениями в оформлении фиктивных медицинских документов.

Главред выяснил , при каких условиях могут пересмотреть решение ВВК, можно ли отменить заключение о негодности без повторного медицинского осмотра и что происходит после отмены такого решения.

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По каким причинам могут пересмотреть решение ВВК о негодности к военной службе

О намерении пересмотреть отдельные медицинские заключения сообщила народный депутат IX созыва Юлия Яцик в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция". По её словам, особое внимание планируется уделить случаям, когда военнообязанные могли незаконно получить группу инвалидности или документы о негодности к военной службе.

Депутат обратила внимание на противоречия в работе военно-врачебных комиссий. В частности, она привела примеры людей с тяжелыми заболеваниями, которых после непродолжительного медицинского осмотра направляли в штурмовые подразделения. Отдельно Яцик подняла вопрос о людях, которые имеют медицинские документы, но, по ее оценке, ведут активный образ жизни.

"Как люди с анорексией, весом 30 килограммов, проходят ВВК за один час и направляются в штурмовые войска? 30 килограммов. Человек просто умирает по дороге от истощения. Или человек с третьей или четвертой стадией онкологии. Как он может быть признан годным к прохождению службы в штурмовых войсках? Это же абсурд", - заявила Юлия Яцик.

Отдельно депутат подняла вопрос об ответственности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и врачей ВВК. По её словам, Верховная Рада уже поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за заведомо ложные медицинские заключения и незаконную мобилизацию.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

В то же время документ еще не вынесен на второе чтение, хотя, как утверждает Яцик, он уже подготовлен к дальнейшему рассмотрению.

"Дело в том, что этот законопроект предусматривает уголовную ответственность за такие незаконные заключения. Он не имеет обратной силы во времени в части уголовной ответственности, но в части пересмотра - в этом нет", - подчеркнула народный депутат.

Она также подчеркнула, что проверки не должны ограничиваться случаями незаконного признания людей годными к службе. По её мнению, необходимо так же расследовать обстоятельства, при которых люди получили статус негодящих.

"Резерв+ / Инфографика: Главред

Могут ли отменить заключение ВВК без повторного медицинского осмотра

Законодательство предусматривает механизмы контроля за решениями местных военно-медицинских комиссий. Адвокат Алексей Мендрух проанализировал судебную практику и объяснил, при каких обстоятельствах центральная ВВК может пересмотреть предыдущее заключение. По его словам, процедура не всегда требует личного присутствия человека.

Одним из оснований для проверки может стать уголовное производство, в рамках которого правоохранительные органы проверяют законность оформления медицинских документов. В таких случаях следователи могут обратиться в центральную ВВК с просьбой проверить предыдущее заключение.

Мендрух пояснил, что центральная комиссия уполномочена проверять решения подчинённых медицинских комиссий и, в частности, отменять их в случае выявления нарушений. В качестве примера он привел судебное дело, в котором человека еще в 2023 году признали негодным к военной службе и исключили из воинского учета.

В ходе досудебного расследования следователь Главного управления Национальной полиции во Львовской области поднял вопрос о проверке законности этого решения. Центральная ВВК отменила предыдущее постановление и направила человека на повторное медицинское обследование, поскольку диагноз не был надлежащим образом подтвержден необходимыми исследованиями.

"Это свидетельствует о том, что на сегодняшний день любое заключение ВВК может быть пересмотрено. Я имею в виду заключение о негодности", - пояснил Алексей Мендрух.

Адвокат также обратил внимание на позицию Восьмого апелляционного административного суда по этому делу. По его словам, суд исходил из того, что центральная ВВК обладает контрольными полномочиями, а Положение № 402 не предусматривает обязательного вызова гражданина при пересмотре постановлений внештатных военно-медицинских комиссий.

Другим механизмом проверки является решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенное в действие указом президента № 576 от 2023 года. Оно касается проверки решений ВВК и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об инвалидности и негодности, принятых после 24 февраля 2022 года.

По словам Мендруха, соответствующие рабочие группы должны изучать обоснованность медицинских решений. В случае выявления нарушений они должны инициировать пересмотр документов, а при наличии соответствующих оснований - информировать правоохранительные органы.

"Положение не требует ни направления на контрольный или повторный осмотр, ни уведомления лица во время пересмотра. То есть вы можете узнать об этом уже после того, как решение будет отменено", - отметил адвокат.

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Сколько заключений ВВК уже отменено и по каким причинам

По словам Мендруха, центральная ВВК уже пересмотрела более 33 тысяч заключений местных комиссий. Такую статистику, как отметил адвокат, приводит Национальная полиция.

Из этого количества около 6,5 тысячи постановлений отменили, более 25,6 тысячи оставили без изменений, а примерно 1,6 тысячи направили на дополнительное рассмотрение без отмены.

Среди основных оснований для сомнений в законности медицинских решений адвокат назвал следующие нарушения:

отсутствие обязательных исследований, подтверждающих диагноз;

отсутствие документов о стационарном лечении, если оно предусмотрено медицинскими требованиями;

несоответствие постановления конкретной статье классификатора болезней;

оформление справки вместо свидетельства о болезни, когда требуется другой документ;

подделка документов или постановка фиктивных диагнозов.

Выявление таких обстоятельств может стать основанием для отмены предыдущего решения. По словам юриста, после этого может исчезнуть юридическое основание для исключения человека из воинского учета, а соответствующие сведения в реестре нужно будет привести в соответствие.

"Постановление отменяет ЦВВК по представлению ГУНП Нацполиции, и после этого вас просто возвращают на воинский учет. Далее вы можете обжаловать это решение", - пояснил Мендрух.

Он уточнил, что человек может обжаловать решение в рамках уголовного производства или отдельно обжаловать административное решение центральной ВВК.

Могут ли проверять документы людей с реальными заболеваниями

Проверка медицинских документов может касаться не только людей, которые получили статус негодящих незаконно. По словам адвоката, внимание правоохранителей могут привлечь и дела людей, имеющих реальные заболевания и законные основания для негодности.

В качестве примера Мендрух описал гипотетическую ситуацию, когда правоохранительные органы изымают для проверки 100 дел. Среди них могут быть как случаи фиктивных диагнозов, так и вполне законные решения. В таком случае могут быть проверены все документы - независимо от того, насколько обоснованным было первоначальное решение.

"По моей практике, полиция может изъять, условно говоря, 100 дел. В 50 случаях люди могли получить заключения за деньги - сейчас я условно говорю о цифрах. А ещё 50 человек могли быть признаны негодными, потому что они действительно больны. Но изымают все 100 дел и все 100 проверяют", - рассказал адвокат.

Если человека вызывают на допрос в рамках такого разбирательства, Мендрух советует обратиться за юридической помощью. По его словам, к подобным ситуациям стоит готовиться заранее, особенно если проверяют медицинские документы.

Какие изменения в мобилизации Минобороны планирует подготовить к декабрю 2026 года

Параллельно с обсуждением проверок заключений ВВК Министерство обороны работает над более широким пересмотром подходов к мобилизации. Политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина рассказала, что ведомство разрабатывает комплекс изменений, однако окончательного документа пока нет.

По её информации, на данный момент имеется лишь проект наработок, который ещё предстоит обсудить с военными и народными депутатами. Представители оборонного ведомства уже представили соответствующие предложения Комитету Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Забелиная отметила, что депутаты не полностью удовлетворены тем, как организован этот процесс. В то же время в Минобороны продолжают собирать предложения и пытаются привлекать к разработке изменений непосредственно военнослужащих.

"Как мне сказал один чиновник из Минобороны, простых решений для изменения мобилизации уже не осталось. В ближайшее время ведомство будет собирать отзывы от военных и работать напрямую с ними, чтобы разработать новые изменения", - рассказала политический обозреватель.

Отдельно она упомянула о контрактах для военнослужащих, которые вводились при предыдущем руководстве оборонного ведомства. По её информации, за время работы Михаила Федорова на посту министра обороны соответствующие контракты подписали около 8,6–9 тысяч человек.

Что предусматривала реформа военной службы / Инфографика: Главред

Забелина считает этот показатель недостаточным с учетом потребностей войск. Поэтому перед оборонным ведомством стоит задача пересмотреть подходы, которые не дали ожидаемого результата.

Она также сообщила, что представительница Минобороны Любовь Галан принимала участие в заседании парламентского комитета, где представила депутатам проект будущих изменений. По словам обозревательницы, часть парламентариев критически относится к предложенной модели и не слишком охотно присоединяется к ее дальнейшей проработке.

Могут ли за уклонение от мобилизации блокировать банковские счета

Среди направлений, которые рассматриваются в Минобороны, - ужесточение ответственности граждан, уклоняющихся от военной службы. В частности, в парламентских кругах звучат предложения о возможной блокировке банковских счетов и введении других ограничений для нарушителей правил воинского учета.

"Один из подходов, который рассматривается в Минобороны, - ужесточение ответственности для тех, кто уклоняется от военной службы. В последние дни мы можем наблюдать различные заявления депутатов Комитета по вопросам национальной безопасности, которые говорят, что тем, кто уклоняется от призыва, могут блокировать счета или иным образом усложнять жизнь", - отметила Юлия Забелина.

В то же время вопрос мобилизации не ограничивается ужесточением санкций за уклонение от неё. Одной из проблем остаётся отсутствие чётких сроков военной службы и механизмов увольнения тех, кто находится в армии дольше всех.

Эксперт напомнила, что ранее Михаил Федоров и президент Владимир Зеленский говорили о возможности увольнения в конце осени военнослужащих с наибольшим сроком службы. Однако пока реализации этого процесса не наблюдается.

По оценке Забелиной, на ситуацию повлияли кадровые изменения в оборонном ведомстве, начавшиеся во второй половине июля. Несмотря на смену руководства, часть команды предыдущего министра продолжила работу, поэтому над вопросами мобилизации в значительной степени работают те же специалисты.

Забелиная также обратила внимание на временные ориентиры, которые установило для себя Министерство обороны. По ее информации, к началу декабря ведомство должно подготовить соответствующие предложения. В то же время готового документа, который можно было бы передать в парламент для голосования, пока нет.

"Я бы не сказала, что у (нового министра обороны, - ред.) Евгения Хмары есть какой-то дедлайн или что в Офисе президента устанавливали для него такие сроки. Нет. Это, скорее, их инициатива - решить проблемные вопросы, решение по которым затянулось", - пояснила политический обозреватель.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Среди проблем, требующих отдельного урегулирования, она назвала разграничение полномочий Национальной полиции и ТЦК, ответственность за уклонение от военной службы, а также наказание за самовольное оставление воинской части (СОЧ).

По словам Забелиной, в Минобороны также анализируют результаты эксперимента по упрощенному возвращению военнослужащих после СЗЧ. Эти результаты должны помочь подготовить новые предложения для народных депутатов и военных.

"Здесь, наверное, тоже можно отметить определенный позитив. Во времена Михаила Федорова это делали не так активно, а при Хмаре более активно привлекают военных к обсуждениям на разных уровнях, чтобы выяснить, как им будет лучше. Возможно, это также объясняется тем, что Хмара сам является военным. Сейчас в Минобороны работают соответствующие рабочие группы. Но, опять же, усиление ответственности - один из базовых принципов, которые сейчас обсуждаются", - сказала Юлия Забелина.

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