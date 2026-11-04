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Декабрист зацветет без лишних хлопот: садовод назвала три главных условия

Анна Ярославская
4 ноября 2026, 09:28
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Рождественнику не нужен сложный уход. Хватит правильного горшка,  света и ночной прохлады.
Декабрист
Как заставить декабрист цвести - советы опытного садовода / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

О чем рассказала Трейси Бесемер:

  • Тесный горшок стимулирует декабрист закладывать бутоны
  • Летом растению полезно находиться на улице в полутени
  • Осенью декабрист стоит поставить в прохладную комнату
  • Легкий стресс заставляет растение цвести

Декабрист (рождественник) обильно цветет при трех условиях: тесный горшок, лето на свежем воздухе и прохладная комната осенью. Подкормку и продолжительность светового дня стоит проверять, только если базовые шаги не сработали. Об этом сообщила садовод и автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Настоящий рождественник (Schlumbergera x buckleyi) и родственный вид Schlumbergera truncata относятся к растениям короткого светового дня. Бутоны они закладывают, когда день сокращается, то есть осенью и зимой. Бесемер подчеркнула, что многие владельцы, считающие свое растение рождественником, на самом деле выращивают именно второй вид.

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По ее словам, оба растения очень выносливы, неприхотливы, живут поколениями и безопасны для кошек и собак. Проблема обычно одна: они не хотят цвести.

Первое условие для цветения декабриста противоречит привычным рекомендациям для комнатных цветов. Горшок должен быть слегка тесноват, и объяснение кроется в физиологии растения.

"Растения энергоэффективны, то есть направляют энергию туда, где она нужнее всего. Рождественник всегда будет отдавать предпочтение наращиванию более крупной корневой системы, а не развитию бутонов. Но когда растению немного тесно в горшке, это прекращается и создает для него небольшой стресс", - объяснила Бесемер.

Речь не о режиме выживания, а лишь о толчке. Из-за него растение отдает приоритет цветам, ведь именно из них появляются семена, которые гарантируют продолжение рода.

Эффект наступает не сразу, особенно у молодых экземпляров.

"Если у вас недавно размноженное растение или горшок слишком велик для растущего в нем растения, может пройти год, пока корням станет достаточно тесно для цветения. В таком случае советую просто подождать. Если выкопать его и пересадить снова, отсчет до будущего цветения начнется заново", - предупредила садовод.

При пересадке она советует либо оставлять ту же емкость, слегка подрезав корни, либо брать новый горшок шире всего на 2,5 см. Именно поэтому огромные декабристы у знакомых, которые якобы "ничего особенного не делают", обычно годами стоят в одном горшке.

Лето на улице вместо идеального подоконника

Второе условие касается солнца, и здесь большинство жилищ проигрывают.

"Проблема в том, что мало у кого из нас дома есть место, которое значительную часть дня получает такое освещение. Большинству комнатных растений нужно 6–8 часов яркого рассеянного света ежедневно. Но если вы ждете цветов, нужно еще больше", - отмечает Бесемер.

Цветам требуется значительно больше энергии, чем росту новых сегментов, то есть кладодиев. Собственные растения автора большую часть года стоят у западного окна, затененного высокими деревьями, и все равно каждый год цветут.

Весь секрет в летнем "отпуске". С середины или конца июня все шлюмбергеры Бесемер переезжают на крыльцо и проводят там весь сезон в ярком рассеянном свете.

"Несколько месяцев на улице могут компенсировать целый год не самых идеальных условий выращивания в вашем доме", - убеждена садовод.

Выносить растение стоит в начале лета, когда угроза заморозков давно миновала, а ночи стабильно теплые (около 16–20°C). Место должно быть защищено от сильного ветра и ливней. Возвращать горшок в дом следует, когда ночная температура опускается ниже примерно 15°C. Так растение успевает привыкнуть к более короткому дню.

Следить придется и за цветом.

"Если ваше растение начинает приобретать насыщенно-бордовый оттенок, оно получает слишком много солнца. Переставьте его в более защищенное место", - посоветовала Бесемер.

Легкое покраснение по краям, по ее словам, допустимо и исчезнет осенью в помещении. Если же краснеют целые сегменты, растению не хватает тени.

Прохладная комната запускает бутоны

Мать автора каждую осень заносила декабрист с патио в кладовую с дверью на улицу и лестницей в подвал. Там было свежо и тенисто, и через несколько недель растение покрывалось бутонами.

Такие крайности на самом деле не нужны. Сокращение светового дня и осеннее похолодание происходят сами собой, а перенос растения с улицы в дом уже уменьшает количество света, что часто само по себе запускает закладку бутонов.

"Но для верности поставьте рождественник в ту комнату вашего дома, которая ночью всегда немного прохладнее, и разместите его у окна. Температура у окон всегда ниже, чем в остальной части комнаты", - отметила садовод.

Впрочем, слишком близко придвигать горшок не стоит.

"Важно отметить: не нужно, чтобы растение прижималось к стеклу, ведь оно может быть настолько холодным, что сегменты или бутоны опадут", - предостерегла Бесемер.

У такой комнаты есть еще одно преимущество: там реже включают свет поздно вечером. Искусственное освещение ночью, по словам автора, может тормозить образование бутонов. Если же и после всех трех шагов цветов нет, причину стоит искать в подкормке или продолжительности светового дня.

Быстрого эффекта садовод не обещает.

"Да, это займет время, но за десятилетия выращивания этих растений я убедилась, что обычно именно этого достаточно, чтобы растение снова привыкло регулярно цвести каждый год", - подчеркнула Бесемер.

Ранее Главред писал, чем подкормить декабрист в ноябре, чтобы он зацвел в декабре.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение для декабриста дома:

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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