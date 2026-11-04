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РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары

Анна Косик
4 ноября 2026, 08:05
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Оккупанты продолжили энергетический террор этой ночью. Известны первые последствия.
РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары
Ночью враг терроризировал сразу несколько областей Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

  • Россия атаковала энергообъект в Тернопольской области
  • В Полтавской и Днепропетровской областях в результате вражеской атаки повреждены предприятия
  • В результате атаки россиян есть раненые

Страна-агрессор Россия в ночь на 4 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками. Последствия вражеских ударов зафиксированы как минимум в трех областях.

РФ атаковала энергообъект на западе Украины и предприятия в Днепропетровской и Полтавской областях.

видео дня

Удар по Тернопольской области

Глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщил о попадании вражеского беспилотника в Тернопольском районе. Поврежден объект энергетической инфраструктуры.

"Все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки", - добавил он.

Удар по Днепропетровской области

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил о сбивании этой ночью 11 российских дронов над областью. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий. Двое человек получили ранения в результате удара россиян по предприятию в Днепре.

"Мужчины 38 и 57 лет были госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. На предприятии возник пожар", - отметил Ганжа.

Удар по Полтавской области

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате российской атаки на Полтавскую область возникли пожары в нескольких местах. В частности, на территории одного из предприятий в Полтаве и частного хозяйства в Кременчуге.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Силы ПВО отразили ночную атаку

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 18:00 03 ноября противник атаковал Украину 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 272 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары
Статистика Воздушных Сил за ночь на 4 ноября / фото: t.me/kpszsu

"Более 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается", - предупредили в ВС.

Почему Россия резко усилила удары по Украине

Главред писал, что исследовательница Института изучения войны Екатерина Шимкив связывает увеличение количества воздушных ударов РФ по Украине на 58% с расчетом Кремля, который решил не упускать удачный момент.

Россия, вероятно, стремилась воспользоваться перебоями в обмене разведывательными данными, чтобы облегчить свою зимнюю ударную кампанию и нанести Украине большие потери и ущерб.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами.

Во время массированной атаки 3 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины и портовую инфраструктуру Одесской области: четыре теплоэлектростанции, две подстанции, порт Килия и два сухогруза.

Ранее сообщалось, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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