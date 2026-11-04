РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары

Главное:
- Россия атаковала энергообъект в Тернопольской области
- В Полтавской и Днепропетровской областях в результате вражеской атаки повреждены предприятия
- В результате атаки россиян есть раненые
Страна-агрессор Россия в ночь на 4 ноября атаковала Украину ударными беспилотниками. Последствия вражеских ударов зафиксированы как минимум в трех областях.
РФ атаковала энергообъект на западе Украины и предприятия в Днепропетровской и Полтавской областях.
Удар по Тернопольской области
Глава Тернопольской областной государственной администрации Тарас Пастух сообщил о попадании вражеского беспилотника в Тернопольском районе. Поврежден объект энергетической инфраструктуры.
"Все соответствующие службы выехали на место происшествия и работают над ликвидацией последствий атаки", - добавил он.
Удар по Днепропетровской области
Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил о сбивании этой ночью 11 российских дронов над областью. Однако, к сожалению, не обошлось без попаданий. Двое человек получили ранения в результате удара россиян по предприятию в Днепре.
"Мужчины 38 и 57 лет были госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. На предприятии возник пожар", - отметил Ганжа.
Удар по Полтавской области
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате российской атаки на Полтавскую область возникли пожары в нескольких местах. В частности, на территории одного из предприятий в Полтаве и частного хозяйства в Кременчуге.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Силы ПВО отразили ночную атаку
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 18:00 03 ноября противник атаковал Украину 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия".
Предварительно, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 272 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
"Более 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается", - предупредили в ВС.
Почему Россия резко усилила удары по Украине
Главред писал, что исследовательница Института изучения войны Екатерина Шимкив связывает увеличение количества воздушных ударов РФ по Украине на 58% с расчетом Кремля, который решил не упускать удачный момент.
Россия, вероятно, стремилась воспользоваться перебоями в обмене разведывательными данными, чтобы облегчить свою зимнюю ударную кампанию и нанести Украине большие потери и ущерб.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 3 ноября Россия нанесла комбинированный удар по Украине баллистическими, крылатыми и противокорабельными ракетами, а также ударными дронами.
Во время массированной атаки 3 ноября российские войска атаковали энергетические объекты Украины и портовую инфраструктуру Одесской области: четыре теплоэлектростанции, две подстанции, порт Килия и два сухогруза.
Ранее сообщалось, что Россия начала применять увеличенную версию беспилотника "Гербера-2", способную преодолевать до 1 200 км и нести боевую часть весом до 25 кг.
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О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
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