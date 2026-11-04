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Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш

Дарья Пшеничник
4 ноября 2026, 05:31
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Масло и желтки обогащают постное мясо жиром, а лишняя ложка соуса может испортить всё блюдо.
Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш
Почему котлеты становятся сухими после хранения в холодильнике и как это исправить с помощью обычного майонеза / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему котлеты с майонезом не высыхают после разогрева
  • Сколько соуса добавлять на 500 г фарша
  • Как правильно жарить и разогревать котлеты

Две полные ложки майонеза в фарше помогают котлетам оставаться сочными даже после ночи в холодильнике. Соус можно добавлять вместе с размоченной булочкой или вообще обойтись без неё, сообщает Kuchnia WP.pl.

Намоченная в воде или молоке булочка - проверенный способ, но не единственный. Свежие котлеты обычно вкусные. Проблемы начинаются при повторном подогреве: снаружи блюдо выглядит безупречно, а внутри становится сухим.

Автор публикации предлагает собственное решение этой проблемы.

"Когда мне важно, чтобы серединка оставалась мягкой и на следующий день, я беру майонез. Он не перебивает вкус мяса, зато улучшает консистенцию массы и помогает сохранить её влажность", - отмечает автор.

Чем майонез лучше размоченной булочки

Соус действует иначе, чем мякиш. Масло и желтки обогащают постное мясо жиром и делают фарш нежнее. Уксус или лимонный сок, которые есть в большинстве майонезов, уравновешивают более тяжелый вкус свинины.

Лучше всего этот трюк работает для котлет из индейки, курицы или очень постного смешанного фарша. В таком мясе мало собственного жира, поэтому его легко пересушить на сковороде.

Ключевой момент - дозировка.

"Придерживаюсь простого правила: на 500 г фарша добавляю 2 полные ложки майонеза. Это количество заметно улучшает сочность, но не делает массу слишком рыхлой", - советует автор.

Третья или четвёртая ложка уже может сделать фарш слишком мягким и неудобным для формовки. Котлеты рискуют распасться при переворачивании.

От булочки можно отказаться полностью. Тем, кто хочет сохранить традиционную пышную текстуру, стоит добавить к мясу 2 ломтика черствой булочки, тщательно отжав их после замачивания. Майонез при этом все равно следует оставить, ведь оба ингредиента хорошо дополняют друг друга.

Котлеты
Интересные факты о колетах / Инфографика: Главред

Рецепт котлет с майонезом

Майонез добавляют в охлажденное мясо, а лук предварительно остужают. Так масса сохраняет форму и не разваливается на сковороде.

Ингредиенты:

  • 500 г свиного или смешанного фарша;
  • 2 полные ложки майонеза;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 2 ломтика черствой булки;
  • 100 мл воды;
  • панировочные сухари;
  • масло для жарки;
  • соль, перец.

Приготовление:

  1. Лук очистить, мелко нарезать, обжарить до прозрачности на небольшом количестве масла и остудить.
  2. Ломтики булочки замочить в воде и через несколько минут тщательно отжать.
  3. К фаршу добавить майонез, яйцо, остывший лук, булочку, соль и перец.
  4. Вымешивать массу руками только до соединения ингредиентов.
  5. Сформировать овальные котлеты и обвалять их в сухарях.
  6. Обжарить на разогретом масле с обеих сторон до золотистого цвета.
  7. Убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и готовить ещё несколько минут, пока мясо не прожарится внутри.

Последний совет касается остатков, которые планируется съесть позже.

"Так приготовленные котлеты лучше всего разогревать на следующий день на сковороде под крышкой. Установите слабый огонь и дайте им немного времени - благодаря этому они сохранят мягкую серединку, а панировка не станет резиновой", - отмечает автор.

Смотрите видео о том, как приготовить нежные котлетки с майонезом:

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Об источнике: WP.pl

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