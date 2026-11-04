Раскрыта главная тайна Вселенной: почему время только в одном измерении

Учёные представили пространство как совокупность мельчайших геометрических элементов, напоминающих детали сложного конструктора.

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Ученые удивили открытием / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Как устроена новая теория ученых

Что обнаружили во время расчётов

Насколько близко открытие к разгадке

Привычное устройство Вселенной может быть результатом взаимодействия микроскопических геометрических элементов. К такому выводу пришли исследователи из Белградского университета, разработавшие математическую модель происхождения пространства и времени.

Их расчёты показали, что знакомая нам четырёхмерная структура может возникать естественным образом, хотя изначально модель не предполагает существования времени, сообщает ScienceAlert.

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Ещё в начале XX века математик Герман Минковский объединил пространство и время в единую четырёхмерную систему. Позднее эту концепцию использовал Альберт Эйнштейн в теории относительности. Однако почему природа выбрала именно три пространственных измерения и одно временное, физики до сих пор объяснить не смогли.

Как устроена новая теория

Учёные представили пространство как совокупность мельчайших геометрических элементов, напоминающих детали сложного конструктора. Для моделирования использовались четырёхмерные симплексы - обобщённые геометрические фигуры, размеры которых соответствовали планковскому масштабу (около 10⁻³⁵ метра).

Исследователи проверили три конфигурации, каждая из которых включала примерно 100 тысяч элементов. В ходе экспериментов было выполнено свыше 20 миллиардов вычислений.

Что обнаружили во время расчётов

В большинстве случаев модель формировала структуру с тремя пространственными и одним временным измерением - именно такую, в которой существует наша Вселенная. Подобный результат получали примерно в 85% экспериментов.

Другие варианты встречались значительно реже: около 6% моделей содержали четыре пространственных измерения без времени, а примерно 8% - два пространственных и два временных измерения.

Самым неожиданным стало появление времени из элементов, которые первоначально описывали только пространственные расстояния. Это позволяет предположить, что временное измерение может быть не исходной характеристикой реальности, а свойством, возникающим из фундаментальной геометрии.

Насколько близко открытие к разгадке

Результаты пока нельзя считать доказательством того, что именно таким образом устроена реальная Вселенная. Модель упрощена, не учитывает всех физических законов и при изменении исходных условий допускает появление других вариантов пространства-времени.

Тем не менее исследование предлагает новое направление для изучения одной из главных загадок физики. Возможно, пространство и время не являются изначальными составляющими мироздания, а формируются на более глубоком уровне - из структуры квантовой геометрии.

Напомним, Главред писал, что ученые из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной - они, возможно, нашли следы темной материи, которые так долго искали.

Накануне также астрономы сделали впечатляющее открытие - они нашли самый большой и древний резервуар воды во Вселенной. Огромное облако водяного пара было замечено вокруг квазара APM 08279+5255, расположенного более чем в 12 миллиардах световых лет от Земли.

Ранее комета 3I/ATLAS, за которой недавно наблюдали сразу три космических аппарата NASA, преподнесла ученым настоящий сюрприз. Приближаясь к Солнцу, она начала ярко сиять, причем ее светимость выросла в семь раз быстрее, чем у большинства известных комет.

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Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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