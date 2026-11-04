Раскрыта главная тайна Вселенной: почему время только в одном измерении

Вы узнаете:
- Как устроена новая теория ученых
- Что обнаружили во время расчётов
- Насколько близко открытие к разгадке
Привычное устройство Вселенной может быть результатом взаимодействия микроскопических геометрических элементов. К такому выводу пришли исследователи из Белградского университета, разработавшие математическую модель происхождения пространства и времени.
Их расчёты показали, что знакомая нам четырёхмерная структура может возникать естественным образом, хотя изначально модель не предполагает существования времени, сообщает ScienceAlert.
Ещё в начале XX века математик Герман Минковский объединил пространство и время в единую четырёхмерную систему. Позднее эту концепцию использовал Альберт Эйнштейн в теории относительности. Однако почему природа выбрала именно три пространственных измерения и одно временное, физики до сих пор объяснить не смогли.
Как устроена новая теория
Учёные представили пространство как совокупность мельчайших геометрических элементов, напоминающих детали сложного конструктора. Для моделирования использовались четырёхмерные симплексы - обобщённые геометрические фигуры, размеры которых соответствовали планковскому масштабу (около 10⁻³⁵ метра).
Исследователи проверили три конфигурации, каждая из которых включала примерно 100 тысяч элементов. В ходе экспериментов было выполнено свыше 20 миллиардов вычислений.
Что обнаружили во время расчётов
В большинстве случаев модель формировала структуру с тремя пространственными и одним временным измерением - именно такую, в которой существует наша Вселенная. Подобный результат получали примерно в 85% экспериментов.
Другие варианты встречались значительно реже: около 6% моделей содержали четыре пространственных измерения без времени, а примерно 8% - два пространственных и два временных измерения.
Самым неожиданным стало появление времени из элементов, которые первоначально описывали только пространственные расстояния. Это позволяет предположить, что временное измерение может быть не исходной характеристикой реальности, а свойством, возникающим из фундаментальной геометрии.
Насколько близко открытие к разгадке
Результаты пока нельзя считать доказательством того, что именно таким образом устроена реальная Вселенная. Модель упрощена, не учитывает всех физических законов и при изменении исходных условий допускает появление других вариантов пространства-времени.
Тем не менее исследование предлагает новое направление для изучения одной из главных загадок физики. Возможно, пространство и время не являются изначальными составляющими мироздания, а формируются на более глубоком уровне - из структуры квантовой геометрии.
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Об источнике: Science Alert
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