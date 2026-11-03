Успеть до первых морозов: какие работы нужно сделать в саду в ноябре

Огород в ноябре требует внимания. Что сделать с грядками, листьями и сорняками до морозов?

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Садовод назвала главные работы на участке в ноябре / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие овощи нужно успеть собрать до первых заморозков

Как использовать опавшие листья на участке

Что делать с многолетними сорняками осенью

Ноябрь не означает конец сезона на участке. До первых морозов огородникам следует успеть собрать поздние овощи, подготовить грядки к зиме и привести в порядок инвентарь. Какие семь важных дел нужно сделать в ноябрьском саду, рассказала садовод, сторонница органического земледелия без перекопки Черил Мадьяр в статье для издания Rural Sprout.

Среди культур, которые обычно созревают в конце осени, эксперт называет морковь, пастернак, корневой сельдерей, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, поздние сорта салата, кольраби, лук-порей, тыквы и репу. Часть из них можно есть свежими, другие подходят для консервации или длительного хранения.

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"Соберите их все до первых морозов, за исключением пастернака – оставьте его в земле на несколько холодных ночей, чтобы он стал еще слаще", - посоветовала Мадьяр.

Однолетние растения в это время теряют листья и постепенно разлагаются, возвращая питательные вещества в землю. Садовод считает этот процесс полезным для обновления участка.

"Здоровые растения можно просто компостировать и оставить на земле в саду без перекопки. Также пришло время подумать о почвенных добавках, таких как перепревший навоз, костная мука, морские водоросли и компост", - отмечает она.

Листья, инструменты и компост

Еще один ресурс, который многие дачники вывозят с участка, по мнению автора, стоит оставить. Речь идет об опавших листьях из них лучше всего сделать листовой перегной.

"Опавшие листья также можно использовать как слой зимней мульчи в саду. Лучше всего подходят листья плодовых деревьев и лиственных теневых деревьев, а от кислой хвои лучше держаться подальше", - отметила Мадьяр.

Короткие и холодные дни садовод предлагает использовать для ревизии инвентаря: восстановить лезвия секаторов и пил, наточить топоры, тщательно очистить лопаты и тяпки.

"Вымойте все инструменты, чтобы удалить остатки растений, навоз и компост, а затем зачистите ржавые пятна проволочной щеткой или наждачной бумагой. При необходимости смажьте садовые инструменты маслом, готовя их к работе в следующем сезоне", - посоветовала садовод.

Компостирование, по ее словам, не стоит прекращать даже в холода, если контейнер достаточно большой для кухонных и садовых остатков. Компост переживет зиму, поэтому тем, у кого еще нет такой системы, самое время ее обустроить.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Сорняки, луковицы и чеснок

Отдельная проблема - многолетние сорняки: одуванчик, лебеда, подорожник и крапива. Сейчас они увядают, но в следующем сезоне непременно вернутся.

"Пока что их можно срезать как можно ближе к земле и оставить до весны. Если удаление - ваш единственный вариант, выкопайте их вместе с корнями, как можно меньше нарушая почву", - отмечает Мадьяр.

Для регионов с морозными зимами она советует уже сейчас высаживать цветочные луковицы, слить воду из шлангов, убрать поливочное оборудование и обернуть мешковиной недавно посаженные плодовые деревья и хвойные. Нарциссы, гиацинты, тюльпаны и крокусы можно также выгонять в помещении, чтобы они украсили дом к зимним праздникам.

Последним пунктом списка автор называет культуру, с посадкой которой многие дачники опаздывают.

"Если ваша почва еще не промерзла и в ближайшее время не прогнозируют резкого похолодания, это еще может быть прекрасное время, чтобы посадить озимый чеснок", - говорит садовод.

Как писал Главред, ранее садовод Оксана Стеценко показала, как за зиму превратить опад с деревьев в питательную почву для овощей.

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